Даже тапочки принесут: 6 пород кошек, что переворачивают представления о питомцах

Зоосфера

Кошка у большинства ассоциируется с независимостью: она гуляет сама по себе, приходит только тогда, когда захочет, и редко демонстрирует полное доверие. В отличие от собаки, которая встречает хозяина у двери, радостно виляя хвостом, и готова играть часами. Но есть исключения. Существуют породы кошек, которые настолько преданны и общительны, что напоминают собак. Эти питомцы ждут у порога, умеют играть в "апорт", легко обучаются и даже любят прогулки на поводке.

Мейн-кун и овчарка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мейн-кун и овчарка

Породы кошек с собачьими привычками

Мейн-кун

Эти "домашние гиганты" достигают в длину метра и больше. Но характер у них мягкий и дружелюбный. Мейн-куны очень социальны, любят быть рядом с хозяином и часто дежурят у двери, когда тот возвращается домой. Их можно обучить приносить игрушку или тапочки.

Абиссинская кошка

Активные исследователи и прирожденные охотники. Они не переносят одиночества, требуют внимания и охотно играют. Абиссинцы легко обучаются и прекрасно гуляют на поводке. Эта порода часто сближает кошку и человека так же сильно, как собака.

Рэгдолл

Название переводится как "тряпичная кукла". Кошка расслабляется на руках и буквально обмякает. Рэгдоллы обожают сидеть на коленях, встречают хозяина у двери, отлично ладят с детьми и другими животными.

Сиамская кошка

Сиамцы очень разговорчивы и эмоциональны. Они стремятся быть в центре внимания, участвовать в жизни семьи и могут сопровождать хозяина по дому. Эти кошки преданы и ревнивы, что делает их похожими на собак по уровню привязанности.

Бенгальская кошка

Активные, энергичные и игривые. Бенгалы любят подвижные игры и способны выполнять команды, если их правильно обучать. Они не только напоминают собак своим темпераментом, но и нуждаются в большом количестве игрушек и тренажеров.

Бурманская кошка

Невероятно ласковые и преданные. Они требуют постоянного контакта, любят сидеть на руках и сопровождают хозяина буквально повсюду. Бурманцы подходят тем, кто мечтает о "кошке-компаньоне".

Сравнение пород

Порода Размер Характер Обучаемость Отношение к детям и питомцам
Мейн-кун Крупный Ласковый, преданный Высокая Отличное
Абиссинская Средний Активный, любознательный Высокая Хорошее
Рэгдолл Крупный Спокойный, мягкий Средняя Отличное
Сиамская Средний Эмоциональный, ревнивый Средняя Хорошее
Бенгальская Средний Энергичный, игривый Высокая Среднее
Бурманская Средний Ласковый, привязчивый Средняя Отличное

Советы по уходу

  1. Купите прочные игрушки: интерактивные мячики, лазерные указки, игрушечные удочки.
  2. Используйте поводок и шлейку — абиссинцы и бенгалы обожают прогулки.
  3. Обеспечьте когтеточки и игровые комплексы, чтобы питомец выпускал энергию.
  4. Выбирайте корма премиум-класса: активные кошки требуют качественного питания.
  5. Уделяйте время дрессировке: учите командам через лакомства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оставить активную кошку одну надолго.
    → Последствие: стресс, разрушительное поведение.
    → Альтернатива: установить интерактивные кормушки и камеры для игр.

  • Ошибка: игнорировать обучение.
    → Последствие: кошка скучает и теряет интерес к хозяину.
    → Альтернатива: регулярные короткие занятия с игрушками и лакомствами.

  • Ошибка: экономить на кормах.
    → Последствие: ожирение, болезни суставов.
    → Альтернатива: кормить сбалансированным рационом, подбирая корма с высоким содержанием белка.

Дружба вечных врагов

Что если завести сразу кошку и собаку? Многие из этих пород отлично ладят с собаками. Мейн-куны и рэгдоллы, например, способны дружить и даже играть вместе, что уменьшает скуку и помогает питомцам тратить энергию.

FAQ

Как выбрать кошку с собачьим характером?
Обратите внимание на активные породы: абиссинцев, бенгалов или мейн-кунов.

Сколько стоит купить такую кошку?
Цена варьируется: от 30-40 тысяч рублей за абиссинца до 100 тысяч и выше за редколла или мейн-куна.

Что лучше: собака или кошка с "собачьими" привычками?
Все зависит от образа жизни. Если нет времени на длительные прогулки, кошка-компаньон станет отличным выбором.

Мифы и правда

  • Миф: кошку невозможно дрессировать.
    Правда: мейн-куны и бенгалы легко осваивают команды.

  • Миф: все кошки равнодушны к хозяину.
    Правда: рэгдоллы и бурманцы ждут у двери и требуют внимания.

  • Миф: кошки не могут гулять на улице.
    Правда: абиссинцы и сиамцы охотно гуляют на поводке.

Три интересных факта

  1. Рэгдоллы считаются "кошками-антистресс" — они снижают тревожность у людей.
  2. Абиссинцы происходят от древних кошек, живших при египетских фараонах.
  3. Мейн-кун — официальная порода штата Мэн (США), где их называют "нежными гигантами".

Кошки, которые ведут себя как собаки, — отличный выбор для тех, кто хочет преданного и активного питомца, но не готов к полной ответственности за собаку. Мейн-куны, абиссинцы, рэгдоллы и другие породы не только становятся верными компаньонами, но и прекрасно вписываются в ритм городской жизни. Они соединяют в себе лучшие качества: независимость кошки и дружелюбие собаки. Главное — дать им внимание, заботу и пространство для игр.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
