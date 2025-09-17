Любовь, что убивает: лишний кусочек со стола оборачивается трагедией — питомец платит здоровьем

Домашние питомцы редко могут контролировать количество съедаемой еды. Хозяева часто путают любовь с угощениями, и результатом становится ожирение. На первый взгляд упитанный кот или собака может казаться здоровыми, но на деле избыточный вес приводит к серьёзным проблемам.
Пермский кот Крошик весил 17 килограммов и не мог самостоятельно передвигаться. В реабилитационном центре ему назначили особый рацион, массажи и физкультуру. За полтора месяца он сбросил 3 килограмма, но это не спасло: на фоне ожирения у животного развились опухоли, а в итоге его организм не выдержал.
Через несколько месяцев подобная история повторилась с псом Кругетсом из Нижнего Новгорода. Его вес достигал 100 килограммов, а суставы были сильно повреждены. В центре реабилитации собаку удалось облегчить почти вдвое — до 56 кг. Но даже после похудения последствия ожирения оказались необратимыми: питомец умер от осложнений, связанных с внутренним кровотечением и проблемами с почками.
Оба этих животных когда-то были бездомными, а "доброжелатели" раскормили их до болезненного состояния. Но даже у домашних питомцев ожирение встречается всё чаще.
По словам ветеринарного врача Полины Платоновой, лучший способ — внимательно смотреть на фигуру питомца.
"У него должна присутствовать умеренная жировая прослойка под кожей. Однако при взгляде сверху и сбоку обязательно прослеживается талия — сужение в области живота, сразу за ребрами", — отметила ветеринарный врач Полина Платонова.
Ошибка владельцев — стремиться привести собаку к единому эталону, забывая о породных особенностях. Для кошек простой тест — попытаться нащупать рёбра. Если они скрыты под толстым слоем жира, а живот выглядит круглым, то животное явно страдает от лишнего веса.
Ошибка: Давать питомцу еду "со стола".
Последствие: Лишний вес, болезни печени и желудка.
Альтернатива: Специальный корм для контроля веса (Royal Canin Satiety, Hill's Metabolic).
Ошибка: Отсутствие физических нагрузок.
Последствие: Атрофия мышц, ожирение, проблемы с суставами.
Альтернатива: Игры, прогулки, специальные игрушки-кормушки.
Ошибка: "Диета" без консультации врача.
Последствие: Недостаток питательных веществ, ухудшение здоровья.
Альтернатива: Контроль веса под наблюдением ветеринара, анализы крови и УЗИ.
Даже в тяжёлых случаях не всё потеряно. Животным подбирают диетический рацион, назначают массаж, лечебную физкультуру, иногда медикаменты. Но рассчитывать на быстрый результат нельзя. Процесс коррекции веса занимает месяцы, и важно не только снизить массу, но и закрепить результат, чтобы ожирение не вернулось.
В ветеринарии существуют специальные таблицы и схемы для оценки упитанности. В них наглядно показано, как выглядит собака с нормальным весом, с ожирением или с дефицитом массы. При необходимости животное можно взвесить на специальных весах или вместе с хозяином.
При этом формулы расчёта индекса массы тела для питомцев почти не применяются. Куда надёжнее визуальный и тактильный осмотр.
"Формула расчета индекса массы тела для собак и кошек, по аналогии с людьми, на практике обычно не используются", — пояснила ветеринарный врач Полина Платонова.
Причины ожирения не всегда связаны только с перекормом. Иногда набор веса говорит о гормональных нарушениях или скрытых болезнях. Поэтому самостоятельное назначение диеты может не только не помочь, но и ухудшить ситуацию.
"Я бы не рекомендовала сажать животное на диету без консультации с доктором. Возможно, питомец болеет, и нужно сдать анализы, чтобы выяснить причину набора веса", — подчеркнула Полина Платонова.
Регулярный контроль состояния, внимание к рациону и консультации с ветеринаром помогают сохранить здоровье питомца и избежать трагедий, подобных тем, что произошли с Крошиком и Кругетсом.
