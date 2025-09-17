Любовь, что убивает: лишний кусочек со стола оборачивается трагедией — питомец платит здоровьем

Домашние питомцы редко могут контролировать количество съедаемой еды. Хозяева часто путают любовь с угощениями, и результатом становится ожирение. На первый взгляд упитанный кот или собака может казаться здоровыми, но на деле избыточный вес приводит к серьёзным проблемам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Толстая собака и кот на кухне

Истории Крошика и Кругетса

Пермский кот Крошик весил 17 килограммов и не мог самостоятельно передвигаться. В реабилитационном центре ему назначили особый рацион, массажи и физкультуру. За полтора месяца он сбросил 3 килограмма, но это не спасло: на фоне ожирения у животного развились опухоли, а в итоге его организм не выдержал.

Через несколько месяцев подобная история повторилась с псом Кругетсом из Нижнего Новгорода. Его вес достигал 100 килограммов, а суставы были сильно повреждены. В центре реабилитации собаку удалось облегчить почти вдвое — до 56 кг. Но даже после похудения последствия ожирения оказались необратимыми: питомец умер от осложнений, связанных с внутренним кровотечением и проблемами с почками.

Оба этих животных когда-то были бездомными, а "доброжелатели" раскормили их до болезненного состояния. Но даже у домашних питомцев ожирение встречается всё чаще.

Как распознать лишний вес

По словам ветеринарного врача Полины Платоновой, лучший способ — внимательно смотреть на фигуру питомца.

"У него должна присутствовать умеренная жировая прослойка под кожей. Однако при взгляде сверху и сбоку обязательно прослеживается талия — сужение в области живота, сразу за ребрами", — отметила ветеринарный врач Полина Платонова.

Ошибка владельцев — стремиться привести собаку к единому эталону, забывая о породных особенностях. Для кошек простой тест — попытаться нащупать рёбра. Если они скрыты под толстым слоем жира, а живот выглядит круглым, то животное явно страдает от лишнего веса.

Советы

Осмотрите животное сверху и сбоку. Талия должна быть заметна. Пощупайте ребра. Они должны ощущаться, но не торчать. Взвесьте питомца. Для этого используют специальные ветеринарные весы или метод "на руках + собственный вес". Сверьтесь с таблицами кондиции тела (BCS), где показаны изображения животных при норме, нехватке или избытке веса. Обратитесь к ветеринару для анализа: лишний вес не всегда связан только с кормлением.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : Давать питомцу еду "со стола".

Последствие : Лишний вес, болезни печени и желудка.

Альтернатива : Специальный корм для контроля веса (Royal Canin Satiety, Hill's Metabolic).

Ошибка : Отсутствие физических нагрузок.

Последствие : Атрофия мышц, ожирение, проблемы с суставами.

Альтернатива : Игры, прогулки, специальные игрушки-кормушки.

Ошибка: "Диета" без консультации врача.

Последствие: Недостаток питательных веществ, ухудшение здоровья.

Альтернатива: Контроль веса под наблюдением ветеринара, анализы крови и УЗИ.

Вес уже на грани

Даже в тяжёлых случаях не всё потеряно. Животным подбирают диетический рацион, назначают массаж, лечебную физкультуру, иногда медикаменты. Но рассчитывать на быстрый результат нельзя. Процесс коррекции веса занимает месяцы, и важно не только снизить массу, но и закрепить результат, чтобы ожирение не вернулось.

Ориентироваться не только на вес

В ветеринарии существуют специальные таблицы и схемы для оценки упитанности. В них наглядно показано, как выглядит собака с нормальным весом, с ожирением или с дефицитом массы. При необходимости животное можно взвесить на специальных весах или вместе с хозяином.

При этом формулы расчёта индекса массы тела для питомцев почти не применяются. Куда надёжнее визуальный и тактильный осмотр.

"Формула расчета индекса массы тела для собак и кошек, по аналогии с людьми, на практике обычно не используются", — пояснила ветеринарный врач Полина Платонова.

Нельзя сажать питомца на диету без врача

Причины ожирения не всегда связаны только с перекормом. Иногда набор веса говорит о гормональных нарушениях или скрытых болезнях. Поэтому самостоятельное назначение диеты может не только не помочь, но и ухудшить ситуацию.

"Я бы не рекомендовала сажать животное на диету без консультации с доктором. Возможно, питомец болеет, и нужно сдать анализы, чтобы выяснить причину набора веса", — подчеркнула Полина Платонова.

Регулярный контроль состояния, внимание к рациону и консультации с ветеринаром помогают сохранить здоровье питомца и избежать трагедий, подобных тем, что произошли с Крошиком и Кругетсом.