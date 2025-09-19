Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Популярные приложения могут быть фейком: простые правила защиты смартфона
Шоколад топит классику: французский маникюр вернулся, но в совсем другом обличии
Ипотека под 4%: сколько государство потратит на льготную для поддержки многодетных семей
Классика на диете: секрет нового Птичьего молока — воздушный десерт, который стройнит
Цветок с ароматом мяты и мелиссы: почему молюцеллу называют талисманом любви
Следы на авто становятся катализатором поломок: когда природа играет против водителя
Природные добавки пробуждают память: список средств для ясного ума
Земля может оказаться в пустоте: блуждающие звёзды способны переписать судьбу человечества
Дизайнерская собака ломает стереотипы: этот крошечный друг ведёт себя как настоящий лев

Сон с собакой спасает семьи: после такого отдыха ссоры тают быстрее утреннего храпа

5:11
Зоосфера

Собаки и кошки для многих давно перестали быть просто домашними животными. Их воспринимают как членов семьи, делят с ними пространство и даже кровать. Совместный сон с питомцем вызывает споры: одни считают его источником уюта и радости, другие опасаются последствий для здоровья.

Собака зевает рядом с человеком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака зевает рядом с человеком

Почему людям нравится спать с питомцами

По словам врача-терапевта Андрея Кузьмичева, такой отдых часто воспринимается как источник комфорта и безопасности.

"Совместный сон часто воспринимается как источник комфорта и чувства защищенности. Присутствие животного помогает расслабиться, быстрее заснуть и снизить уровень тревожности", — сказал Кузьмичев.

Тактильный контакт с питомцем помогает нормализовать давление, стабилизировать сердечный ритм и даже укрепить иммунитет. У детей постоянное общение с животными снижает риск развития аллергий. Психологи и специалисты отмечают, что контакт с кошками и собаками особенно полезен для людей с тревожными расстройствами, депрессией и аутизмом: он стимулирует выработку окситоцина — гормона привязанности, а также снижает уровень стресса.

Возможные риски

Но у совместного сна есть и обратная сторона. Людям с аллергиями или заболеваниями дыхательных путей (например, астмой) шерсть и микрочастицы кожи животных могут нанести вред. Кроме того, кошки и собаки нередко встают ночью, двигаются, издают звуки или храпят. Для людей с чутким сном это может закончиться хроническим недосыпом.

Условия для комфортного сна

Чтобы совместный отдых приносил радость, важно создать правильные условия.

"Чтобы совместный сон приносил пользу, важно создать правильные условия. Животные и люди во сне двигаются, поэтому кровать должна быть достаточно просторной", — отметил бренд-менеджер компании ORMATEK Сергей Истомин.

Он также подчеркнул, что постельные принадлежности должны быть гипоаллергенными и удобными в уходе. Лучший выбор — современные синтетические наполнители для матрасов и одеял: они не задерживают пыль и шерсть, а значит, снижают риск аллергических реакций.

Сравнение: плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Чувство уюта и защищенности Риск аллергии и проблем с дыханием
Снижение тревожности Возможный недосып из-за движений и шума
Поддержка иммунитета Повышенное загрязнение постели
Помощь детям в развитии Не всем комфортно делить кровать

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: спать с питомцем при наличии астмы или аллергии.

  • Последствие: ухудшение состояния, частые обострения.

  • Альтернатива: ограничить контакт ночью, а общение перенести на день.

  • Ошибка: использовать неподходящие постельные принадлежности.

  • Последствие: накопление шерсти и пыли, рост аллергенов.

  • Альтернатива: выбирать гипоаллергенные матрасы и одеяла.

А что если…

Что будет, если всегда делить кровать с животным? Для людей с крепким здоровьем это может стать источником уюта и стабильности. Но при наличии хронических заболеваний сон с питомцем рискует усугубить проблемы.

FAQ

Можно ли спать с собакой или кошкой, если у меня чуткий сон?
Лучше избегать: движения и звуки питомца могут привести к недосыпу.

Что поможет сделать совместный сон безопаснее?
Просторная кровать, гипоаллергенные материалы и регулярная уборка постели.

Полезен ли сон с животным для детей?
Да, у малышей снижается риск аллергий и укрепляется эмоциональная связь.

Мифы и правда

  • Миф: сон с животными всегда вреден.

  • Правда: при правильных условиях он снижает тревожность и укрепляет здоровье.

  • Миф: питомцы не влияют на качество сна.

  • Правда: их движения и шум могут мешать, особенно людям с чутким сном.

  • Миф: аллергия развивается у всех, кто спит с животными.

  • Правда: риск выше только у предрасположенных людей.

3 интересных факта

  1. По статистике, более 40% владельцев собак в США спят с питомцами.

  2. Совместный сон повышает выработку окситоцина — гормона счастья.

  3. Ученые заметили: у владельцев кошек уровень стресса ниже, чем у тех, кто их не держит.

Исторический контекст

  • В древности собаки спали рядом с хозяевами, охраняя их от опасностей.

  • В Египте кошек считали священными и позволяли им находиться в доме даже ночью.

  • Сегодня совместный сон воспринимается не только как традиция, но и как способ эмоциональной поддержки.

Совместный сон с питомцем может стать источником радости и пользы, если подойти к этому осознанно. Главное — учитывать состояние здоровья, правильно организовать пространство и заботиться о чистоте постели.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Бабушкин рецепт возвращает вкус детства за 20 минут: творожные пончики без хлопот
Еда и рецепты
Бабушкин рецепт возвращает вкус детства за 20 минут: творожные пончики без хлопот
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Красота и стиль
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Общество
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Популярное
Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо

Таймень — рыба-легенда сибирских рек. Её называют речным тигром за силу, хищный характер и уникальную повадку. Почему эта рыба так ценится рыболовами и охраняется государством.

Двухметровый монстр под водой: легенда сибирских рек, которая ещё жива — встреча с ним почти чудо
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Путин назвал имя будущего лидера России: вы удивитесь, кто это
Когда голод наступал с полей, в бой шёл хорёк: как маленький зверёк спасал урожай в СССР
Заморозка белых грибов: всего одна ошибка испортит этих царей леса — узнайте, как её избежать
Секретный автомобиль Сталина: что скрывает история бронированного ЗиС-110 Сергей Милешкин Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Трамп взорвал Евросоюз: вот что он предложил вместо санкций России
Названо животное, которое практически не спит: его выносливости позавидует любой человек
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Малина растёт, но не плодоносит? Один приём превращает зелень в ягоды
Последние материалы
В Госдуме прокомментировали идею снижения ставки по ипотеке для семей с тремя детьми
Осенние поездки растут в популярности — вот какие места выбирают туристы для отдыха
Грибок плюёт на рекламу: копеечные средства очищают швы лучше фирменных
Не запеканка и не жюльен — это блюдо, которое удивит всех за столом: нежное грибное суфле
Когда наводнения наступают: Индия открывает доступ к базе данных о 7500 случаях
Мужчины спорят в барах не о футболе: секретная формула — не пиво, а шампунь по расписанию
Минус 5 см с талии без спортзала: упражнение, которое делает вашу фигуру стройнее
Неожиданные союзники грядок: сорняки, которые приносят урожай — бесплатные помощники садовода
Смартфон крадёт чистоту рук и лица: как бактерии находят путь к организму
Зона, где человек лишний: тайна, которую скрывает южный Тихий океан — кладбище среди волн
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.