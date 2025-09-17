Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайны французских регионов: где искать шедевры искусства этой осенью
Прощай, тяжёлый труд: пни исчезают сами — дешёвый раствор работает лучше, чем топор и бензопила
Смертельная экономия: детские автокресла-убийцы вернулись на рынок — как выбрать безопасное
Антироссийские речи аукнулись Монеточке*: три страны захлопнули двери перед певицей
Безумный разрыв: цены на новостройки взлетели до небес, а вторичка застыла
Больше, чем акции: как превратить 100 000 рублей в деньги за полтора года
Ретинол и кожа: этапы адаптации и признаки успешного привыкания
Темнота диктует аппетит: загадочный сбой делает еду главным соблазном после полуночи
Теннис, лыжи и гольф вместо мультиков: чем удивляет семья легенды Федерера

Домашний оазис или смертельная ловушка: цветы, которые опасно оставлять рядом с котом

4:21
Зоосфера

Комнатные цветы делают жильё уютным, очищают воздух и радуют глаз. Но для владельцев кошек они часто становятся головной болью. Любимец может с азартом грызть листья, рвать стебли или копаться в горшке, нанося вред и растениям, и самому себе. Откуда у кошек эта привычка и как защитить домашний сад, сохранив при этом комфорт для питомца?

кошка и цветок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка и цветок

Тихая страсть к цветам

Инстинкт играет ключевую роль. У предков домашних кошек поедание травы помогало выводить шерсть и улучшать пищеварение. Современные коты, даже питаясь сухим или влажным кормом премиум-класса, порой продолжают искать зелень.

Есть и другие факторы:

  • нехватка клетчатки или витаминов, например фолиевой кислоты;
  • скука и желание развлечься;
  • стресс после переезда или появления нового питомца;
  • исследовательское поведение котят, пробующих всё "на зуб";
  • проблемы со здоровьем — от зубной боли до расстройства ЖКТ.

Если питомец слишком одержим цветами, лучше показать его ветеринару.

Опасность для здоровья

Некоторые растения в доме могут быть смертельно опасны.

  • Лилии вызывают почечную недостаточность.
  • Азалии и диффенбахии приводят к тяжёлым отравлениям.
  • Плющ и филодендрон вызывают рвоту и слабость.

Даже безвредные цветы при переедании провоцируют диарею. Дополнительный риск таит почва: удобрения, химикаты и грибки могут серьёзно навредить животному. Если кот съел подозрительное растение, важно сразу сообщить ветеринару его точное название.

Сравнение: какие растения опасны, а какие можно оставить

Категория Примеры растений Безопасность для кошек
Опасные Лилия, азалия, диффенбахия, плющ Высокий риск отравления
Условно безопасные Фикус, герань, монстера Могут вызвать лёгкие расстройства
Безопасные Валериана, овёс, кошачья мята, хлорофитум Можно выращивать без опасений

FAQ

Как выбрать растения, безопасные для кошки?
Ориентируйтесь на список растений, которые не токсичны для животных: хлорофитум, валериана, мята, овёс.

Сколько стоит кошачья трава?
Набор семян или готовая "зелень для котов" в зоомагазине стоит от 150 до 500 рублей.

Что лучше: специальные спреи или домашние средства?
Домашние решения вроде цитрусовых корок работают не хуже, но в магазинах можно найти спреи с приятным запахом, безопасные для животных.

Мифы и правда

  • Миф: кошки едят растения, потому что им не хватает еды.
    Правда: это чаще связано с инстинктом или скукой.

  • Миф: если цветок ядовит, кошка сама его обойдёт.
    Правда: животные не всегда различают опасные растения.

  • Миф: можно полностью отучить кота от цветов.
    Правда: интерес к зелени сохраняется, лучше предложить альтернативу.

Сон и психология

Если коту скучно, он ищет замену активности. Часто это происходит вечером, когда хозяева спят, а питомец бодрствует. Чтобы снизить риск "ночных набегов" на растения, дайте кошке игрушку или пряники с кошачьей мятой перед сном. Это помогает снизить тревожность и переключить энергию.

Три любопытных факта

  1. У кошек в 14 раз больше обонятельных рецепторов, чем у человека, поэтому запахи цитрусов так сильно их раздражают.
  2. Хлорофитум — одно из любимых растений котов: оно не ядовито и даже улучшает качество воздуха в комнате.
  3. Собаки гораздо реже интересуются комнатными цветами, чем кошки.

Любовь кошек к комнатным растениям — естественное проявление их природы, но хозяину важно помнить: не вся зелень безопасна. Правильный выбор цветов, создание альтернативы в виде кошачьей травы и простые меры защиты помогут сохранить гармонию в доме. Заботясь о питомце и учитывая его инстинкты, можно наслаждаться и красотой растений, и спокойствием за здоровье любимца.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Домашние животные
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Безумный разрыв: цены на новостройки взлетели до небес, а вторичка застыла
Больше, чем акции: как превратить 100 000 рублей в деньги за полтора года
Ретинол и кожа: этапы адаптации и признаки успешного привыкания
Темнота диктует аппетит: загадочный сбой делает еду главным соблазном после полуночи
Теннис, лыжи и гольф вместо мультиков: чем удивляет семья легенды Федерера
Камень дороже жизни: талисман выдры, потеря которого обернётся трагедией — природа всё продумала
Худеем со вкусом: едим этот йогуртовый торт и забываем о диетах — гениальный рецепт
119 млн и стеклоблоки: что на самом деле скрывает квартира певицы Славы в Москве
Домашний оазис или смертельная ловушка: цветы, которые опасно оставлять рядом с котом
Ипотека станет легче: правительство готовится поддержать многодетные семьи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.