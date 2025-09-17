Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ипотека станет легче: правительство готовится поддержать многодетные семьи
Простую садовую хитрость называют секретным оружием: эффект, который трудно переоценить
Автолюбители в СССР спасали кузов без детейлинга: 4 странных совета, которые работают и сегодня
5 яблок — и ароматный датский десерт покорит всех: раскройте секрет пирога Эблекаге
Тысяча лет в одной жизни: феномен долгожителей разрушает привычные представления
Не понимаю женщин: Алёна Водонаева прошлась по внешности задержанного в Грузии афериста из Tinder
Фитнес-гуру молчат: как тренировки натощак меняют тело после 50 лет на самом деле
Насекомые исчезают быстрее, чем мы думали: горы теряют свой последний оплот
Филлеры в подбородок: эффект, показания и возможные риски

Подъём, который никто не ожидал: сомы покоряют горы — законы гравитации бессильны

4:30
Зоосфера

Природа умеет удивлять, и порой её сценарии выглядят невероятнее вымысла. В бразильской реке Акидауана исследователи стали свидетелями зрелища, которое больше похоже на кадр из фильма. Когда солнце клонилось к закату, из воды начали выбираться крошечные сомики с оранжево-чёрными пятнами. Они двигались вверх по отвесным скалам, будто опытные скалолазы. Сначала один, потом десятки и сотни — целая армия "альпинистов". Так учёные впервые подробно задокументировали поведение редкого вида Rhyacoglanis paranensis, известного как шмелиный сомик.

Шмелиные сомики на скалах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Шмелиные сомики на скалах

Восхождение по скалам

Для перемещения эти миниатюрные рыбы используют все доступные ресурсы. Их грудные и брюшные плавники действуют как крючья, позволяя прочно цепляться за камни. Сомики напрягают всё тело, отталкиваются и продвигаются вверх — медленно, но уверенно. Это напоминает привычные подводные рывки, только направленные не по горизонтали, а против силы тяжести.

Учёные выдвинули гипотезу, что у сомиков есть ещё один секрет — присасывающий механизм. Благодаря особенному строению рта или брюшка они создают область разрежения и буквально прилипают к поверхности. Такой природный "страховочный крюк" помогает удержаться на месте даже при сильном течении.

Не менее важен выбор времени. Рыбы начинают подъём вечером, когда спадает жара и поток воды становится мягче. Кроме того, в темноте их труднее заметить птицам и другим хищникам. Такой "распорядок дня" повышает шансы на успешное преодоление преграды.

Риск

На первый взгляд, поведение этих рыб кажется странным: зачем тратить силы на восхождение по скалам? Однако всё становится понятно, если учитывать нерест. Для многих видов рыб подъем вверх по реке — проверенная временем стратегия выживания. В верховьях вода чище, богаче кислородом и беднее хищниками. Здесь рыбы откладывают икру, и мальки получают лучшие условия для развития.

Наблюдения показали, что в "альпинистских марш-бросках" участвовали взрослые особи обоих полов. Сезон совпал с периодом дождей, когда уровень воды в реках поднимается, а вместе с ним появляется дополнительный корм. Таким образом, рыбы инстинктивно выбирают время, когда условия наиболее благоприятны.

Сравнение: кто умеет карабкаться

Вид Среда обитания Способ передвижения по скалам
Шмелиный сомик Южная Америка Использует плавники и присасывание
Гоби рыба Гавайи Подъём по водопадам с помощью рта и плавников
Угорь Европа, Азия Переползает через влажные камни и траву

Мифы и правда

  • Миф: маленькая рыба не может преодолеть сильное течение.
  • Правда: сомики и некоторые другие виды поднимаются даже по отвесным скалам.
  • Миф: плотины полностью безопасны для рек.
  • Правда: без специальных проходов они губительны для мигрирующих рыб.
  • Миф: такие феномены редкость.
  • Правда: подобные стратегии встречаются у разных видов по всему миру.

Три интересных факта

  • Гавайская рыба-гоби способна карабкаться на водопады высотой до 100 метров.
  • Некоторые сомики "передвигаются" по суше во время сезона дождей.
  • В Норвегии существуют специальные лифты для лосося, работающие как водные эскалаторы.

Каждое подобное открытие напоминает: животные удивительно пластичны. Даже миниатюрные сомики демонстрируют поведение, которое разрушает привычные представления о рыбах. Их способность карабкаться по скалам говорит о высоком уровне адаптации, без которого выживание было бы невозможно.

Для людей такие наблюдения важны не только с точки зрения любопытства. Понимание миграционных привычек рыб помогает создавать экологичные проекты и сохранять биоразнообразие. Строительство плотин, регулирование уровня воды и другие вмешательства в жизнь рек должны учитывать то, как их обитатели приспосабливаются к течению и рельефу. В противном случае человечество рискует нарушить отлаженные механизмы природы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Еда и рецепты
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Домашние животные
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Простую садовую хитрость называют секретным оружием: эффект, который трудно переоценить
Автолюбители в СССР спасали кузов без детейлинга: 4 странных совета, которые работают и сегодня
5 яблок — и ароматный датский десерт покорит всех: раскройте секрет пирога Эблекаге
Тысяча лет в одной жизни: феномен долгожителей разрушает привычные представления
Не понимаю женщин: Алёна Водонаева прошлась по внешности задержанного в Грузии афериста из Tinder
Фитнес-гуру молчат: как тренировки натощак меняют тело после 50 лет на самом деле
Насекомые исчезают быстрее, чем мы думали: горы теряют свой последний оплот
Филлеры в подбородок: эффект, показания и возможные риски
Ошибка Renault? Что привело к отказу в регистрации товарного знака в России
Находка из почвы: учёные заставили бактерии производить разные виды пластика
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.