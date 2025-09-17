Подъём, который никто не ожидал: сомы покоряют горы — законы гравитации бессильны

Природа умеет удивлять, и порой её сценарии выглядят невероятнее вымысла. В бразильской реке Акидауана исследователи стали свидетелями зрелища, которое больше похоже на кадр из фильма. Когда солнце клонилось к закату, из воды начали выбираться крошечные сомики с оранжево-чёрными пятнами. Они двигались вверх по отвесным скалам, будто опытные скалолазы. Сначала один, потом десятки и сотни — целая армия "альпинистов". Так учёные впервые подробно задокументировали поведение редкого вида Rhyacoglanis paranensis, известного как шмелиный сомик.

Восхождение по скалам

Для перемещения эти миниатюрные рыбы используют все доступные ресурсы. Их грудные и брюшные плавники действуют как крючья, позволяя прочно цепляться за камни. Сомики напрягают всё тело, отталкиваются и продвигаются вверх — медленно, но уверенно. Это напоминает привычные подводные рывки, только направленные не по горизонтали, а против силы тяжести.

Учёные выдвинули гипотезу, что у сомиков есть ещё один секрет — присасывающий механизм. Благодаря особенному строению рта или брюшка они создают область разрежения и буквально прилипают к поверхности. Такой природный "страховочный крюк" помогает удержаться на месте даже при сильном течении.

Не менее важен выбор времени. Рыбы начинают подъём вечером, когда спадает жара и поток воды становится мягче. Кроме того, в темноте их труднее заметить птицам и другим хищникам. Такой "распорядок дня" повышает шансы на успешное преодоление преграды.

Риск

На первый взгляд, поведение этих рыб кажется странным: зачем тратить силы на восхождение по скалам? Однако всё становится понятно, если учитывать нерест. Для многих видов рыб подъем вверх по реке — проверенная временем стратегия выживания. В верховьях вода чище, богаче кислородом и беднее хищниками. Здесь рыбы откладывают икру, и мальки получают лучшие условия для развития.

Наблюдения показали, что в "альпинистских марш-бросках" участвовали взрослые особи обоих полов. Сезон совпал с периодом дождей, когда уровень воды в реках поднимается, а вместе с ним появляется дополнительный корм. Таким образом, рыбы инстинктивно выбирают время, когда условия наиболее благоприятны.

Сравнение: кто умеет карабкаться

Вид Среда обитания Способ передвижения по скалам Шмелиный сомик Южная Америка Использует плавники и присасывание Гоби рыба Гавайи Подъём по водопадам с помощью рта и плавников Угорь Европа, Азия Переползает через влажные камни и траву

Мифы и правда

Миф: маленькая рыба не может преодолеть сильное течение.

Правда: сомики и некоторые другие виды поднимаются даже по отвесным скалам.

Миф: плотины полностью безопасны для рек.

Правда: без специальных проходов они губительны для мигрирующих рыб.

Миф: такие феномены редкость.

Правда: подобные стратегии встречаются у разных видов по всему миру.

Три интересных факта

Гавайская рыба-гоби способна карабкаться на водопады высотой до 100 метров.

Некоторые сомики "передвигаются" по суше во время сезона дождей.

В Норвегии существуют специальные лифты для лосося, работающие как водные эскалаторы.

Каждое подобное открытие напоминает: животные удивительно пластичны. Даже миниатюрные сомики демонстрируют поведение, которое разрушает привычные представления о рыбах. Их способность карабкаться по скалам говорит о высоком уровне адаптации, без которого выживание было бы невозможно.

Для людей такие наблюдения важны не только с точки зрения любопытства. Понимание миграционных привычек рыб помогает создавать экологичные проекты и сохранять биоразнообразие. Строительство плотин, регулирование уровня воды и другие вмешательства в жизнь рек должны учитывать то, как их обитатели приспосабливаются к течению и рельефу. В противном случае человечество рискует нарушить отлаженные механизмы природы.