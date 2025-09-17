Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бензин снова золотой, но водители нашли хитрость: расход падает на треть — без тюнинга и лишних затрат
Тормоз идей и наркотик под прикрытием: как алкоголь превращает мозг в пустоту
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия
Шокирующе просто: 5 способов превратить старую футболку в полезную вещь дома
Цветы, сотканные из солнца: эти растения оживляют дачу и создают атмосферу радости осенью

Мрак, давление и холод — где жизнь не должна существовать, она процветает: обратная сторона природы

4:46
Зоосфера

Когда речь заходит об исследованиях неизведанного, в воображении сразу возникают ракеты, Марс и далекие звёзды. Но куда менее заметный и при этом куда более таинственный мир скрывается прямо под нашими ногами — в океане. Несмотря на вековые экспедиции и современные технологии, около 95% глубин остаются белым пятном на карте человечества. Это пространство без солнечного света, с экстремальным давлением и холодом, где природа выработала удивительные механизмы выживания.

Латимерия в глубинах
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Латимерия в глубинах

Адские условия на дне

Чем глубже спускаешься, тем враждебнее становится среда. Уже на отметке в 200 метров исчезает солнечный свет, а в Марианской впадине давление поднимается до 1100 атмосфер — то есть тонна веса на каждый квадратный сантиметр. Температура колеблется около нуля, а пищи почти нет. Единственный источник питания — так называемый «морской снег»: крошечные остатки растений и животных, опускающиеся с поверхности. Но даже в таких условиях жизнь не только существует, но и приобретает самые причудливые формы.

Свет во мраке

В полной темноте свет — это инструмент выживания. Многие обитатели глубин обладают способностью к биолюминесценции. Они используют её для трёх основных целей:

  1. Приманка для добычи — как у удильщиков, у которых на голове есть «фонарик».
  2. Маскировка — рыбы со светящимися органами на брюхе сливаются с бледным светом сверху.
  3. Сигнал тревоги — кальмары способны вспыхнуть ярко, отпугивая врагов.

В Институте исследований залива Монтерей (MBARI) глубоководные роботы фиксируют эти свечения, открывая новые тайны взаимодействия организмов.

Существа, похожие на пришельцев

Некоторые жители бездны настолько необычны, что кажутся персонажами фантастики.

  • Удильщики. Самки этих хищников в разы больше самцов, которые всю жизнь остаются прикреплёнными к телу партнёрши. Светящаяся приманка работает благодаря бактериям, а рыба регулирует яркость подачей кислорода.
  • Рыба-дракон. Змееподобные хищники с огромными зубами и красными фонарями под глазами. Большинство других глубоководных существ не различают красный свет, что делает их охоту почти невидимой.
  • Рыба-капля. Её желеобразное тело заменяет плавательный пузырь, который на такой глубине не выдержал бы давления. Она медленно дрейфует над дном, поджидая добычу.

Новые миры на дне

В XX веке учёные впервые обнаружили гидротермальные источники — «гейзеры», выбрасывающие минерализованную горячую воду. Это открытие перевернуло представление о жизни: оказалось, что экосистемы могут существовать не только благодаря фотосинтезу, но и за счёт хемосинтеза. Здесь живут гигантские трубчатые черви длиной до двух метров. У них вместо желудка — орган, где обитают бактерии, перерабатывающие химические соединения в энергию.

Сравнение

Существо Особенность выживания Инструмент охоты/защиты
Удильщик Симбиоз с бактериями Светящаяся приманка
Рыба-дракон Красный невидимый фонарь Маскировка и охота
Рыба-капля Желеобразное тело Пассивное поджидание
Трубчатый червь Хемосинтез вместо пищеварения Колонии у источников

Мифы и правда

  • Миф: на глубине жизнь невозможна.
  • Правда: экосистемы у гидротермальных источников доказывают обратное.
  • Миф: рыба-капля всегда выглядит «уродливо».
  • Правда: в естественной среде её форма адаптивна и не так экстремальна
  • Миф: биолюминесценция есть у всех глубинных существ.
  • Правда: она распространена, но не универсальна.

3 интересных факта

  1. На глубине встречаются организмы, которые могут жить без кислорода.
  2. Давление в Марианской впадине в 1000 раз выше, чем на уровне моря.
  3. Некоторые кальмары способны ослеплять хищников вспышкой света ярче фотоаппарата.

Глубины океана остаются одной из последних больших тайн планеты. Исследование этих миров даёт ключи к пониманию того, как зарождалась жизнь и какие формы она может принимать в самых экстремальных условиях. И каждый новый спуск в бездну напоминает, что под гладкой поверхностью океана скрывается мир, полный чудес, о которых мы только начинаем догадываться.

Сейчас читают
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Лошади — больше, чем просто животные: учёные сделали сенсационное открытие
Не допустим роста цен: депутаты берут ситуацию под контроль
Жирный фрукт, который стирает морщины и сантиметры на талии — и стоит как обычное яблоко
Голос как у юного соловья: Николай Басков раскрыл секрет вокального долголетия
Ирригатор становится маст-хэвом: устройство меняет правила ухода за полостью рта
Шокирующе просто: 5 способов превратить старую футболку в полезную вещь дома
Цветы, сотканные из солнца: эти растения оживляют дачу и создают атмосферу радости осенью
Секрет идеального сливочного мороженого: добавьте клубнику в этот момент — вкуснее, чем из магазина
Кроссовер-призрак вернулся: знакомая Arkana под чужим именем рушит китайские ценники
Уход за зоной ушей вошёл в список обязательных бьюти-ритуалов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.