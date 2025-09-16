Египетские курорты под прицелом: акулы вернулись — купание теперь напоминает игру со смертью

В последние дни на популярных египетских курортах туристов насторожили сообщения о появлении акул у берегов Красного моря. Власти Хургады и Макади были вынуждены временно закрыть несколько пляжей и ограничить доступ к воде. Эти меры коснулись примерно десятка отелей, среди которых известные комплексы Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi. Часть ограничений уже сняли, но тревога остаётся — речь идёт не о случайных залётах морских хищников, а о повторных наблюдениях опасных видов на мелководье.

Акула у берега

Опасность на берегу

Особое внимание специалистов привлекли тигровые и тупорылые (бычьи) акулы. Эти виды входят в число наиболее опасных для человека. Их приближение к берегу редко бывает случайным: зачастую акулы следуют за рыбой или пищевыми отходами, которые могут оказаться в море из-за деятельности человека. Для туристических регионов это серьёзный вызов, ведь подобные ситуации напрямую влияют на безопасность отдыхающих и репутацию курортов.

Меры власти

Местные администрации и отельеры действуют оперативно. Временно ограниченный доступ к воде, усиленное патрулирование побережья и предупреждения для туристов стали первыми шагами в обеспечении безопасности. Представители туристической отрасли заранее информируют гостей о возможных рисках. Например, один из отдыхающих отметил, что при бронировании поездки на ноябрь его несколько раз предупреждали о ситуации у пляжей.

Туристы и курорты: баланс интересов

Египетские курорты традиционно пользуются спросом у туристов из России и других стран, особенно в осенне-зимний период. Однако в условиях повышенного внимания к безопасности организаторы отдыха вынуждены искать баланс: сохранить доверие гостей и не создавать излишнюю панику. Отельеры делают ставку на открытость и своевременное информирование. Туристические компании тоже не скрывают происходящее, предпочитая заранее предупредить клиента о возможных ограничениях.

Сравнение: курорты и риски

Курорт Особенности отдыха Уровень риска при нашествии акул Хургада Массовый туризм, доступные отели, развитая инфраструктура Высокий, так как большое число пляжей Макади Пятизвёздочные комплексы, семейный отдых, коралловые рифы Средний, но популярность делает проблему заметной Шарм-эль-Шейх Известные дайвинг-центры, изолированные пляжи Ниже, но случаи появления акул фиксировались Марса-Алам Уединённые бухты, дикая природа Риск ниже, но дайверы встречают акул чаще Советы При заселении уточняйте у администрации гостиницы актуальную информацию о доступе к пляжу. Обращайте внимание на официальные объявления и красные флаги на берегу. Избегайте купания в сумерках и на рассвете — именно в это время акулы наиболее активны. Никогда не купайтесь в одиночку и не удаляйтесь далеко от берега. Не берите с собой еду в воду: запах может привлечь хищников. Для любителей дайвинга выбирайте проверенные центры, где инструкторы знают правила безопасности. Ошибка → Последствие → Альтернатива Игнорирование запрета → риск нападения → выбрать бассейн при отеле или аквапарк.

Купание в одиночку → отсутствие помощи в экстренной ситуации → плавание только в зоне видимости спасателей.

Снорклинг в запрещённой зоне → встреча с акулой → аренда лодки и экскурсия на безопасные рифы. Мифы и правда • Миф: акулы нападают на туристов почти каждый день.

Правда: случаи крайне редки, но власти перестраховываются, закрывая пляжи. • Миф: акулы водятся только в открытом океане.

Правда: некоторые виды, например бычья, подходят близко к берегу. • Миф: если плавать в маске, акула не тронет.

Правда: никакое снаряжение не защищает от интереса хищника. 3 интересных факта Красное море — один из самых тёплых водоёмов планеты, температура воды зимой редко опускается ниже +22 °C. В районе Хургады насчитывается более 200 видов кораллов, что делает регион популярным среди дайверов. Первые сообщения о нашествии акул в Египте фиксировались ещё в 2000-х, после чего ввели строгие правила для туристических зон. Эти инциденты показывают: Египет сталкивается с периодическими нашествиями хищников, и власти каждый раз вводят ограничения, чтобы сохранить безопасность отдыхающих.