Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экология против надёжности: почему новые моторы теряют масло быстрее, чем старые машины теряли ценность
Патриот Украины платит налоги в России: сын Софии Ротару поступает так с конкретной целью
Топ-7 веганских продуктов, которые не стоят своих денег — разоблачаем веганскую роскошь
Ломкость у корней: основная причина, по которой вы не можете отрастить волосы
Походка мужчины предательски выдаёт проблемы в постели: что выявили японские ученые
Цветы, которые объединяют людей без слов: тайный язык лепестков от Японии до Европы
Как дыхание влияет на мозг и мышцы: эффект, который недооценивают спортсмены
Тренируйтесь как жаворонок или сова: как биоритмы влияют на ваши спортивные достижения
Тайны Канар: учёные расшифровали генетический код древней чечевицы

Египетские курорты под прицелом: акулы вернулись — купание теперь напоминает игру со смертью

5:06
Зоосфера

В последние дни на популярных египетских курортах туристов насторожили сообщения о появлении акул у берегов Красного моря. Власти Хургады и Макади были вынуждены временно закрыть несколько пляжей и ограничить доступ к воде. Эти меры коснулись примерно десятка отелей, среди которых известные комплексы Labranda Royal Makadi, Cleopatra Luxury Beach и Stella Makadi. Часть ограничений уже сняли, но тревога остаётся — речь идёт не о случайных залётах морских хищников, а о повторных наблюдениях опасных видов на мелководье.

Акула у берега
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Акула у берега

Опасность на берегу

Особое внимание специалистов привлекли тигровые и тупорылые (бычьи) акулы. Эти виды входят в число наиболее опасных для человека. Их приближение к берегу редко бывает случайным: зачастую акулы следуют за рыбой или пищевыми отходами, которые могут оказаться в море из-за деятельности человека. Для туристических регионов это серьёзный вызов, ведь подобные ситуации напрямую влияют на безопасность отдыхающих и репутацию курортов.

Меры власти

Местные администрации и отельеры действуют оперативно. Временно ограниченный доступ к воде, усиленное патрулирование побережья и предупреждения для туристов стали первыми шагами в обеспечении безопасности. Представители туристической отрасли заранее информируют гостей о возможных рисках. Например, один из отдыхающих отметил, что при бронировании поездки на ноябрь его несколько раз предупреждали о ситуации у пляжей.

"При бронировании поездки на ноябрь его несколько раз информировали о нашествии акул вблизи пляжей", — рассказал один из отдыхающих.

Туристы и курорты: баланс интересов

Египетские курорты традиционно пользуются спросом у туристов из России и других стран, особенно в осенне-зимний период. Однако в условиях повышенного внимания к безопасности организаторы отдыха вынуждены искать баланс: сохранить доверие гостей и не создавать излишнюю панику. Отельеры делают ставку на открытость и своевременное информирование. Туристические компании тоже не скрывают происходящее, предпочитая заранее предупредить клиента о возможных ограничениях.

Сравнение: курорты и риски

Курорт Особенности отдыха Уровень риска при нашествии акул
Хургада Массовый туризм, доступные отели, развитая инфраструктура Высокий, так как большое число пляжей
Макади Пятизвёздочные комплексы, семейный отдых, коралловые рифы Средний, но популярность делает проблему заметной
Шарм-эль-Шейх Известные дайвинг-центры, изолированные пляжи Ниже, но случаи появления акул фиксировались
Марса-Алам Уединённые бухты, дикая природа Риск ниже, но дайверы встречают акул чаще

Советы

  1. При заселении уточняйте у администрации гостиницы актуальную информацию о доступе к пляжу.
  2. Обращайте внимание на официальные объявления и красные флаги на берегу.
  3. Избегайте купания в сумерках и на рассвете — именно в это время акулы наиболее активны.
  4. Никогда не купайтесь в одиночку и не удаляйтесь далеко от берега.
  5. Не берите с собой еду в воду: запах может привлечь хищников.
  6. Для любителей дайвинга выбирайте проверенные центры, где инструкторы знают правила безопасности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование запрета → риск нападения → выбрать бассейн при отеле или аквапарк.
  • Купание в одиночку → отсутствие помощи в экстренной ситуации → плавание только в зоне видимости спасателей.
  • Снорклинг в запрещённой зоне → встреча с акулой → аренда лодки и экскурсия на безопасные рифы.

Мифы и правда

• Миф: акулы нападают на туристов почти каждый день.
Правда: случаи крайне редки, но власти перестраховываются, закрывая пляжи.

• Миф: акулы водятся только в открытом океане.
Правда: некоторые виды, например бычья, подходят близко к берегу.

• Миф: если плавать в маске, акула не тронет.
Правда: никакое снаряжение не защищает от интереса хищника.

3 интересных факта

  1. Красное море — один из самых тёплых водоёмов планеты, температура воды зимой редко опускается ниже +22 °C.
  2. В районе Хургады насчитывается более 200 видов кораллов, что делает регион популярным среди дайверов.
  3. Первые сообщения о нашествии акул в Египте фиксировались ещё в 2000-х, после чего ввели строгие правила для туристических зон.

Эти инциденты показывают: Египет сталкивается с периодическими нашествиями хищников, и власти каждый раз вводят ограничения, чтобы сохранить безопасность отдыхающих.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Тренируйтесь как жаворонок или сова: как биоритмы влияют на ваши спортивные достижения
Тайны Канар: учёные расшифровали генетический код древней чечевицы
Гастроли под запретом: каких стран лишилась Монеточка* из-за политической позиции
Стирка без потерь: гениальные лайфхаки для тех, кто устал от одиноких носков
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Херсонская область удивила — сотни НКО выросли за пару лет: что это значит для жителей
Зачем древние люди возводили вишапы: сенсационное открытие археологов
Кошка — лучший антидепрессант для будущей мамы: её мурлыканье успокаивает лучше любых советов
Здесь сверкают ярче: Звёздная вечеринка в Ханле — ежегодный фестиваль, который нельзя пропустить
Интервальное голодание и ноль эффекта: вот что на самом деле мешает терять вес
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.