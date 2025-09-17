Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Снег или дождь зимой? Синоптики раскрыли, какой будет зима в разных регионах России
Она была счастлива: почему Алла Довлатова уличила Пугачёву во лжи о браке с Киркоровым
Театр против штормов: почему легендарное шоу показали именно на Карибах
Не остался в долгу: Михаил Ширвиндт дал резкий совет критикующим его за поддержку Пугачёвой
Яичница, которая удивит: всего одна деталь превращает завтрак в шедевр
Страх сцены мешает выступать? Эти проверенные техники помогут не бояться
Это не победа — это разгром: Казахстан устроил настоящий нокаут мировому боксу
Кремль дал ответ: будет ли Путин присутствовать на финале Интервидения
Котёл под яблоней: горячая тайна избавит от вредителей и удобрит землю без химии

Детский сад для собак: стал известен возраст, когда собаки начинают понимать мир

Зоосфера

Щенки в специальном "детском саду" при Университете Дьюка учатся почти так же, как дошкольники: играют по правилам, контролируют импульсы, осваивают базовые "академические" навыки — от памяти до понимания жестов. Эта программа создана, чтобы точно измерять, когда и как у собак формируются ключевые когнитивные способности, и на её основе уже можно составить дорожную карту раннего развития будущих домашних и служебных собак.

Щенячий детский сад и дрессировка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Щенячий детский сад и дрессировка

Зачем щенкам садик

Команду исследователей интересовало не только то, что умеют собаки, но и когда именно эти умения появляются. В "щенячьем детском саду" наблюдали 101 щенка лабрадоров и помесей лабрадора с золотистым ретривером с восьмой по двадцатую неделю жизни, тестируя каждые две недели. Дополнительно однократно оценили 221 щенка и сравнили их с 37 волчатами, а ещё собрали массив домашних тестов почти от 50 000 собак в проекте Dognition. Выводы важны для всех владельцев: в раннем возрасте "неслушание" чаще объясняется не упрямством, а незрелыми когнитивными навыками.

"У собак разные типы интеллекта, разные когнитивные профили, и они развиваются с разной скоростью", — сказал эволюционный антрополог Брайан Хэйр.

Как рождается собачий интеллект: базовые выводы

Исследования показали, что у щенков раньше всего проступают социальные способности — чтение человеческих жестов и намерений. Уже к 8-10 неделям щенки улавливают подсказки: взгляд, указание рукой, даже незнакомые им сигналы вроде маркера рядом с тайником. К 10 неделям появляются первые признаки самоконтроля: щенок способен обойти прозрачный цилиндр и зайти за лакомством с правильной стороны, подавив импульс "взять прямо сейчас". К 13 неделям укрепляется память и понимание физического мира — "под каким полотенцем миска", что поводок ограничивает самостоятельное движение; к 13-14 неделям развивается "социальное решение задач": если задача неразрешима, щенок обращается к человеку за помощью. К 14 неделям заметен навык обратного обучения — отказ от привычной стратегии и поиск новой.

"На протяжении 100 лет эти служебные собаки должны были вписываться в наши семьи, быть вежливыми с людьми, сидеть в кафе, спокойно ходить на поводке", — сказала директор "Щенячьего детского сада" Ванесса Вудс.

Сравнение: что и когда включается у щенка

Возраст Ключевой навык Как проверяют Практический смысл
8 недель Память о месте Запоминает, где спрятано лакомство Начало "домашних правил" и рутины
8-10 недель Чтение жестов Следует за указанием человека Ускоряет обучение командами и маркерами
10 недель Самоконтроль Обходит прозрачный цилиндр к открытому торцу Меньше импульсивности на прогулке
13 недель "Физика мира" Отличает накрытую миску, осознаёт поводок Основа для поводкового тренинга
13 недель Просьба о помощи Смотрит в глаза при "неразрешимой" задаче Сильнее человеко-собачья связка
14 недель Обратное обучение Меняет стратегию, когда условия изменились Критично для работы собак-проводников

Советы шаг за шагом: как тренировать в ритме развития

  1. С 8 недель — "игры на память": прятать кусочек под одну из мисок, менять места, добавлять короткие паузы. Используйте кликер и очень маленькие порции лакомств.

  2. С 8-10 недель — "язык жестов": отрабатывайте указания рукой и взглядом, добавляйте маркер-предмет (фишку), чтобы щенок учился переносить знание на новые сигналы.

  3. С 10 недель — "самоконтроль": упражнения "ждём — берем", работа с прозрачными контейнерами, коврик-место, выход из двери только по разрешению. Помогут контейнер-головоломка и конг-игрушки.

  4. С 12-13 недель — "физика мира": короткие сессии на шлейке/поводке, ступеньки, балки-барьеры; учите "идём рядом" и "стоп". Полезны мягкие шлейки-Y и фиксирующие карабины.

  5. С 13 недель — "просим помощи": нерешаемые задачки с таймером 60-90 сек; поощряйте взгляд в глаза и возврат к хозяину.

  6. С 14 недель — "переключение правил": периодически меняйте условия знакомых игр (другая рука, другой вход к цилиндру, новая обстановка), подкрепляйте попытки пробовать иначе.

  7. Постепенно увеличивайте длительность сна ночью, выравнивайте режим: вечерняя прогулка, затем спокойная жевательная игрушка и "на место".

Плюсы и минусы щенячьего сада

Плюсы Минусы
Научно обоснованные этапы тренинга Требуется время и дисциплина семьи
Раннее формирование самоконтроля Риск "перетренировать", если гоняться за нормами
Улучшение связи "человек-собака" Нужны аксессуары (кликер, конг, шлейка, барьеры)
Помогает отбору служебных собак Не заменяет индивидуальную работу кинолога

FAQ

Когда начинать дрессировку?
Сразу после адаптации дома (7-8 неделя): 2-3-минутные сессии несколько раз в день, играми и жестами.
Как реагировать на ночной лай?
До 13 недель — помогайте (вероятен "туалетный" запрос). После 13-14 — мягко выстраивайте режим "до утра".
Влияет ли порода на когнитивные способности из этого списка?
Скорее влияет темп, чем потолок: крупные и мелкие собаки развиваются чуть по-разному, но базовые навыки схожи.
Что важнее: жесты или слова?
Вначале — жесты и взгляд. Слова "пришиваются" позже, когда щенок уже "читает" ваш сигнал телом.

Мифы и правда

  • Миф: "Щенок специально манипулирует ночью".
    Правда: до 13 недель это чаще физиология, а не стратегия.

  • Миф: "Если не ругать — не поймёт".
    Правда: обучение на поощрении и управлении средой работает быстрее и безопаснее.

  • Миф: "Все щенки должны идти по одному графику".
    Правда: индивидуальные "когнитивные профили" различаются очень сильно.

Сон и психология

Когнитивные всплески у щенков идут рука об руку с сном. После каждой микросессии давайте 20-30 минут тишины: мозгу нужно "упаковать" новый навык. Для людей сон тоже ресурс: выровненный режим снижает раздражительность владельца и помогает последовательности в тренировках. Ночной "протокол" прост: поздняя прогулка, тишина, затем стабильный ритуал укладывания и безопасная жевательная игрушка.

Три интересных факта

  1. Щенки в 8-10 недель уже лучше приматов распознают человеческие жесты на простых задачах.

  2. Зрительный контакт с человеком запускает "окситоциновую петлю" — гормональную основу привязанности.

  3. Навык обратного обучения лежит в основе работы собак-проводников: "знать и… не сделать, если это опасно".

Исторический контекст

  • Десятилетнее сотрудничество команды Дьюка с Canine Companions сформировало протоколы ранней оценки.

  • Массовые домашние тесты через Dognition добавили большие данные к лабораторным наблюдениям.

  • Систематизация этапов (8-14 недель) стала практической "картой развития" для семей и специалистов.

"Теперь у нас есть данные, которые объясняют, что, вероятно, происходит переходный период. Если собака лает до 13 недель, подойдите к ней. Они не пытаются манипулировать вами, они не собираются перенимать дурные привычки, им, скорее всего, просто нужно в туалет", — говорит Хэйр.

Важно: учёные подчёркивают, что ранние вспышки навыков — это только старт. Консистентность, игра, короткие шаги и доброжелательный тон — вот что превращает потенциальные способности в поведение "сертифицированного хорошего мальчика или девочки". Именно так будущие питомцы, даже если не станут служебными собаками, к "выпускному" начинают спать всю ночь.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Еда и рецепты
Банка масла за вечер — и вы забудете про магазинное: дольше хранится, вкуснее и в десятки раз полезнее
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Красота и стиль
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Что ждет срочников в случае введения круглогодичного призыва? Объяснили в Госдуме
Отключить Британию за секунды: подводные кабели могут стать главным оружием России
Уход за руками — маленький ритуал, который работает как машина времени
Холодный капкан раскрылся: Антарктида хранит секрет, который пугает учёных и грозит всему миру
Новые коробки удешевляют автомобили: как производители снижают цену за счёт АКПП
Хот-доги с Робертом Редфордом: как скромный ужин привёл к Оскару
Секрет вечной молодости скрыт в Арктике: гренландская акула переписывает правила старения
Урожай на зависть: вот как компания из Комсомольска-на-Амуре увеличила производство овощей и зелёных культур
Обычный пауэрбанк превращается в бомбу замедленного действия: вот почему его боятся в небе
Мужчины в панике: эти повседневные вещи снижают фертильность в 2 раза — срочно меняйте привычки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.