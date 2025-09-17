Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Скрытые платежи и подводные камни: как не потерять деньги при покупке квартиры
Война поколений на работе: как ChatGPT мирит старших и младших коллег
Поцелуй вянет, как роза: секретный уход, который стирает первые морщины с губ
Эти деревья считались символом статуса: почему их выращивание было привилегией избранных
Детский сад для собак: стал известен возраст, когда собаки начинают понимать мир
Снег или дождь зимой? Синоптики раскрыли, какой будет зима в разных регионах России
Она была счастлива: почему Алла Довлатова уличила Пугачёву во лжи о браке с Киркоровым
Театр против штормов: почему легендарное шоу показали именно на Карибах
Не остался в долгу: Михаил Ширвиндт дал резкий совет критикующим его за поддержку Пугачёвой

Секрет вечной молодости скрыт в Арктике: гренландская акула переписывает правила старения

Зоосфера

У людей половое созревание наступает в подростковом возрасте. Но гренландские акулы взрослеют лишь через столетие. Этот арктический гигант считается самым долгоживущим позвоночным: его жизнь может длиться около 400 лет. За это время акула медленно растёт, прибавляя всего сантиметр в год, достигает размеров автомобиля и массы более 900 килограммов.

Гренландская акула в глубинах океана
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гренландская акула в глубинах океана

Учёные долго задавались вопросом: как организм этих животных противостоит болезням и старению веками? Новый анализ генома проливает свет на эту загадку.

Как изучают акул-долгожителей

Чтобы расшифровать ДНК гренландской акулы, исследователям пришлось добыть свежие образцы. Это оказалось непросто: рыба весом под тонну может нырять на глубину свыше 2000 метров.

"Вы насаживаете 10 крючков на длинную леску", — сказал морской биолог Джон Стеффенсен.

Так с помощью специальных снастей и гнилого мяса удалось выловить несколько акул. У них взяли образцы тканей, в том числе мозга, и извлекли ДНК. Работа завершилась созданием полной "книги" генома: 22 634 гена и 6,45 миллиарда пар оснований — почти вдвое больше, чем у человека.

Сравнение: геном и продолжительность жизни

Вид Размер генома (млрд пар оснований) Продолжительность жизни
Мышь 2,7 2-3 года
Человек 3,2 до 100 лет
Гренландская акула 6,45 до 400 лет
Гренландский кит 3,3 200 лет

Генетические подсказки

Учёные нашли у акулы большое количество транспозонов — так называемых "прыгающих генов". У других животных они могут вызывать ошибки, но у акулы многие дуплицированные участки связаны с восстановлением ДНК. Это может объяснять её способность сопротивляться старению и раку.

Особое внимание привлёк ген TP53 — "страж генома". У акулы его последовательность необычна, что может менять структуру белка p53 и усиливать защиту от повреждений ДНК.

Советы шаг за шагом: как создаётся геномная карта

  1. Сбор образцов тканей у пойманной акулы.

  2. Извлечение ДНК и секвенирование.

  3. Сборка генома — составление полной последовательности.

  4. Сравнение с геномами других видов.

  5. Поиск генов, связанных с долголетием и устойчивостью к болезням.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что долголетие акулы напрямую применимо к человеку.

  • Последствие: завышенные ожидания и разочарования.

  • Альтернатива: использовать данные для поиска общих механизмов защиты от болезней и продления здоровой жизни.

Плюсы и минусы исследований

Плюсы Минусы
Раскрытие уникальных механизмов долголетия Эксперименты сложны и затратны
Возможность улучшить здоровье людей Данных пока мало, выводы предварительны
Сравнение с другими долгоживущими видами Трудности с отловом и изучением акул

FAQ

Сколько живут гренландские акулы?
— По оценкам, до 400 лет, что делает их самыми долгоживущими позвоночными.

Что такое транспозоны?
— Это участки ДНК, которые могут перемещаться, создавая новые копии генов.

Поможет ли это людям жить дольше?
— Нет, но может подсказать, как оставаться здоровыми в пожилом возрасте.

Мифы и правда

  • Миф: "Гренландские акулы бессмертны".
    Правда: они тоже умирают, но их жизнь дольше любой другой.

  • Миф: "Их геном — готовый рецепт молодости".
    Правда: он лишь даёт подсказки о механизмах защиты от болезней.

  • Миф: "Акулы растут быстро".
    Правда: они прибавляют около 1 см в год и достигают зрелости спустя век.

Три интересных факта

  1. Самые крупные акулы могут быть длиннее автомобиля Toyota Prius.

  2. Эти рыбы ныряют глубже 2 км, оставаясь в холодных арктических водах.

  3. Их мясо токсично в сыром виде, но в Исландии его ферментируют для еды.

Исторический контекст

  • В 2016 году акулы были признаны самыми долгоживущими позвоночными.

  • В 2021 году начались проекты по сборке их полного генома.

  • В 2023 году исследователи опубликовали результаты, подтвердившие уникальные особенности ДНК.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Домашние животные
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Популярное
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Весной вы можете наткнуться на змеиные яйца в саду. Узнайте, как их распознать, что делать и как избежать юридических проблем.

Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Что ждет срочников в случае введения круглогодичного призыва? Объяснили в Госдуме
Отключить Британию за секунды: подводные кабели могут стать главным оружием России
Уход за руками — маленький ритуал, который работает как машина времени
Холодный капкан раскрылся: Антарктида хранит секрет, который пугает учёных и грозит всему миру
Новые коробки удешевляют автомобили: как производители снижают цену за счёт АКПП
Хот-доги с Робертом Редфордом: как скромный ужин привёл к Оскару
Секрет вечной молодости скрыт в Арктике: гренландская акула переписывает правила старения
Урожай на зависть: вот как компания из Комсомольска-на-Амуре увеличила производство овощей и зелёных культур
Обычный пауэрбанк превращается в бомбу замедленного действия: вот почему его боятся в небе
Мужчины в панике: эти повседневные вещи снижают фертильность в 2 раза — срочно меняйте привычки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.