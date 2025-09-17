Секрет вечной молодости скрыт в Арктике: гренландская акула переписывает правила старения

У людей половое созревание наступает в подростковом возрасте. Но гренландские акулы взрослеют лишь через столетие. Этот арктический гигант считается самым долгоживущим позвоночным: его жизнь может длиться около 400 лет. За это время акула медленно растёт, прибавляя всего сантиметр в год, достигает размеров автомобиля и массы более 900 килограммов.
Учёные долго задавались вопросом: как организм этих животных противостоит болезням и старению веками? Новый анализ генома проливает свет на эту загадку.
Чтобы расшифровать ДНК гренландской акулы, исследователям пришлось добыть свежие образцы. Это оказалось непросто: рыба весом под тонну может нырять на глубину свыше 2000 метров.
"Вы насаживаете 10 крючков на длинную леску", — сказал морской биолог Джон Стеффенсен.
Так с помощью специальных снастей и гнилого мяса удалось выловить несколько акул. У них взяли образцы тканей, в том числе мозга, и извлекли ДНК. Работа завершилась созданием полной "книги" генома: 22 634 гена и 6,45 миллиарда пар оснований — почти вдвое больше, чем у человека.
|Вид
|Размер генома (млрд пар оснований)
|Продолжительность жизни
|Мышь
|2,7
|2-3 года
|Человек
|3,2
|до 100 лет
|Гренландская акула
|6,45
|до 400 лет
|Гренландский кит
|3,3
|200 лет
Учёные нашли у акулы большое количество транспозонов — так называемых "прыгающих генов". У других животных они могут вызывать ошибки, но у акулы многие дуплицированные участки связаны с восстановлением ДНК. Это может объяснять её способность сопротивляться старению и раку.
Особое внимание привлёк ген TP53 — "страж генома". У акулы его последовательность необычна, что может менять структуру белка p53 и усиливать защиту от повреждений ДНК.
Сбор образцов тканей у пойманной акулы.
Извлечение ДНК и секвенирование.
Сборка генома — составление полной последовательности.
Сравнение с геномами других видов.
Поиск генов, связанных с долголетием и устойчивостью к болезням.
Ошибка: полагать, что долголетие акулы напрямую применимо к человеку.
Последствие: завышенные ожидания и разочарования.
Альтернатива: использовать данные для поиска общих механизмов защиты от болезней и продления здоровой жизни.
|Плюсы
|Минусы
|Раскрытие уникальных механизмов долголетия
|Эксперименты сложны и затратны
|Возможность улучшить здоровье людей
|Данных пока мало, выводы предварительны
|Сравнение с другими долгоживущими видами
|Трудности с отловом и изучением акул
Сколько живут гренландские акулы?
— По оценкам, до 400 лет, что делает их самыми долгоживущими позвоночными.
Что такое транспозоны?
— Это участки ДНК, которые могут перемещаться, создавая новые копии генов.
Поможет ли это людям жить дольше?
— Нет, но может подсказать, как оставаться здоровыми в пожилом возрасте.
Миф: "Гренландские акулы бессмертны".
Правда: они тоже умирают, но их жизнь дольше любой другой.
Миф: "Их геном — готовый рецепт молодости".
Правда: он лишь даёт подсказки о механизмах защиты от болезней.
Миф: "Акулы растут быстро".
Правда: они прибавляют около 1 см в год и достигают зрелости спустя век.
Самые крупные акулы могут быть длиннее автомобиля Toyota Prius.
Эти рыбы ныряют глубже 2 км, оставаясь в холодных арктических водах.
Их мясо токсично в сыром виде, но в Исландии его ферментируют для еды.
В 2016 году акулы были признаны самыми долгоживущими позвоночными.
В 2021 году начались проекты по сборке их полного генома.
В 2023 году исследователи опубликовали результаты, подтвердившие уникальные особенности ДНК.
