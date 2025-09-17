Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Этот тренажёр заменяет ползала: с ним качают и спину, и ноги, и даже реабилитируются
Баня дешевле беседки: дачникам показали бюджетный вариант для участка
Спорт натощак: секрет стройности или опасная ловушка после 50
Осень наряжает в атлас: одна юбка делает дороже даже свитер из масс-маркета
Первый цветок за пределами Земли: вот как он расцвёл на борту Международной станции
Интернет быстрее нервов: 5G не успели освоить, 6G уже рушит границы возможного — будущее наступило
Чемодан на всякий случай: почему 20% вещей можно сразу вычеркнуть из багажа
Чем чище, тем хуже: стерильные уши становятся рассадником проблем — как гигиена доводит до болезни
Почему опытные хозяйки никогда не выбрасывают стебли зелени: вот в чём их главный секрет

Случайный улов стал сенсацией: акула совершила невозможное и переписала законы океана

Зоосфера

История о том, как обыкновенная рыбацкая команда стала невольным свидетелем научной сенсации, началась летом у берегов Нигерии. Казалось бы, обычный улов в Атлантике обернулся событием, которое заставило пересмотреть представления о возможностях морских хищников. Самка тупорылой акулы длиной 2,5 метра прошла маршрут протяжённостью не менее 7200 километров. Её путь из Индийского океана в Атлантику оказался самым длинным из зарегистрированных для этого вида.

акула в Красном море
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
акула в Красном море

Неожиданная находка

Рыбаки из Ганы, промышлявшие у Лагоса, вытащили на лодку крупную акулу. Для капитана Туравы Хакима это был редкий улов, но настоящий сюрприз ждал впереди. В теле хищницы оказался имплантированный исследователями передатчик с надписью "Вознаграждение за возврат".

Так рыбаки связались с экологом из Океанографического института Райаном Дейли. В 2021 году он установил этот передатчик на акулу у берегов Южной Африки. Когда Хаким сообщил о находке, учёный поначалу не поверил, ведь вероятность такого события казалась минимальной.

Путь через океаны

С момента установки метки до марта 2022 года акула регулярно фиксировалась у восточного побережья Африки. Но после этого исчезла из зоны наблюдения. Спустя год она всплыла уже у берегов Нигерии.

Маршрут оказался почти невероятным: из Мозамбикского пролива через южную оконечность Африки и далее на север вдоль побережья Атлантики. Это стало первым задокументированным переходом тупорылой акулы между двумя океанами.

"Ого, я был удивлён", — сказал капитан Турава Хаким.

Барьер длиной в 55 тысяч лет

Главная загадка — как хищница преодолела Бенгельский апвеллинг. Это мощное течение приносит холодные воды вдоль побережья Намибии и Южной Африки. Оно создавало естественный барьер, разделяющий популяции тупорылых акул десятки тысяч лет.

Учёные предполагают, что самка либо обогнула апвеллинг, уходя дальше в океан, либо воспользовалась редкими участками более тёплой воды. Подобные явления схожи с Эль-Ниньо, когда меняется температура морских течений.

Сравнение: обычные и рекордные маршруты акул

Вид акулы Максимальная зафиксированная миграция Среда обитания
Тупорылая акула (обычно) до 1400 миль (≈2200 км) прибрежные зоны, устья рек
Тупорылая акула (рекорд) более 7200 км Индийский океан → Атлантика
Тигровая акула 2000-2500 км тёплые воды, открытое море
Рифовая акула до 500 км коралловые рифы

Советы шаг за шагом: как учёные изучают миграции

  1. Устанавливают акустические передатчики, фиксирующие передвижение.

  2. Размещают сеть подводных датчиков на побережьях.

  3. Сотрудничают с рыбаками, которые случайно находят помеченных акул.

  4. Анализируют изменения температуры и течений, чтобы понять маршруты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что тупорылые акулы никогда не пересекают океаны.

  • Последствие: недооценка их роли в экосистемах и в распространении генов.

  • Альтернатива: учитывать новые данные и адаптировать программы охраны акул.

А что если

А что если такие миграции происходят чаще, чем предполагают исследователи? Это может означать, что тупорылые акулы исторически перемещались на огромные расстояния, но раньше такие маршруты просто невозможно было отследить. Современные технологии открывают шанс увидеть более широкую картину.

Плюсы и минусы глобальных перемещений

Плюсы Минусы
Укрепление генетического разнообразия Риск попасть в зоны интенсивного промысла
Освоение новых территорий Вероятность гибели из-за климатических колебаний
Возможность адаптации к изменению климата Увеличение контактов с людьми

FAQ

Почему это открытие важно для науки?
— Оно показывает, что тупорылые акулы способны на трансокеанские миграции, а значит, их популяции более связаны, чем считалось ранее.

Какой фактор помог акуле преодолеть холодный барьер?
— Вероятно, сочетание тёплых участков воды и изменения климата, ослабляющего апвеллинг.

Можно ли считать такие путешествия обычными?
— Учёные спорят: возможно, подобные миграции встречались всегда, но оставались незамеченными.

Мифы и правда

  • Миф: "Тупорылые акулы живут только у берегов и не уходят в океан".
    Правда: новое исследование доказало, что они способны пересекать океаны.

  • Миф: "Климатические барьеры непреодолимы для морских животных".
    Правда: при определённых условиях акулы находят пути обхода.

  • Миф: "Фиксировать такие перемещения можно только с кораблей".
    Правда: большую роль играют рыбаки, случайно вылавливающие помеченных акул.

Три интересных факта

  1. С 1970 года численность акул в мире сократилась наполовину.

  2. Ежегодно вылавливается около 100 миллионов акул, и большинство гибнут случайно.

  3. Рыбаки в Африке всё чаще используют мясо акул как доступный источник белка.

Исторический контекст

  • Более 55 000 лет популяции тупорылых акул в Африке были разделены холодным течением.

  • В 2000-х начали активно использовать метки для отслеживания миграций.

  • В 2021 году самке тупорылой акулы в Южной Африке установили передатчик.

  • В 2023 году она была поймана у берегов Нигерии, что стало научной сенсацией.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Наука и техника
Вулкан плюнул в небо, Землю затопило и высушило одновременно: климат сломался с треском
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Еда и рецепты
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Осень наряжает в атлас: одна юбка делает дороже даже свитер из масс-маркета
Первый цветок за пределами Земли: вот как он расцвёл на борту Международной станции
Интернет быстрее нервов: 5G не успели освоить, 6G уже рушит границы возможного — будущее наступило
Случайный улов стал сенсацией: акула совершила невозможное и переписала законы океана
Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей
Чемодан на всякий случай: почему 20% вещей можно сразу вычеркнуть из багажа
Чем чище, тем хуже: стерильные уши становятся рассадником проблем — как гигиена доводит до болезни
Почему опытные хозяйки никогда не выбрасывают стебли зелени: вот в чём их главный секрет
Япония пошла против Трампа: Токио отказался вводить пошлины на российскую нефть
Французский футбол прощается с легендой: Самуэль Юмтити завершил карьеру
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.