Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ленивым посвящается: короткие тренировки для похудения — это реально работает
Один лечит, другой калечит: почему кефир и ряженка ведут себя в организме совершенно по-разному
Лёгкое овощное блюдо, которое спасает от тяжести и переедания
Пресняков снова назвал Краснову женой: что скрывает его болезненное признание после развода
Вторая жизнь для вашей одежды: 5 способов использовать старую куртку в быту
Секреты идеальной изгороди: какие растения выдержат мороз и дадут красоту
Пять резидентов уже работают, ещё два на подходе: что дальше ждёт индустриальный парк
Прохор Шаляпин не каждому по карману: раскрыты причины резкого скачка цен на его выступления
Кеды и балетки под запретом: плоская подошва и риски для здоровья

Осенний шерстепад — лишь верхушка айсберга: что на самом деле происходит с вашей кошкой

5:19
Зоосфера

С наступлением осени многие хозяева замечают: шерсти в доме становится значительно больше. Это не всегда повод для тревоги — у большинства кошек именно в этот период начинается активная смена шерстного покрова. Однако иногда чрезмерное выпадение может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Кошка линяет
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка линяет

Разобраться, где норма, а где стоит насторожиться, помогает ветеринарный врач Евгений Резаков.

Что такое осенняя линька

Осенняя линька — естественный процесс, который связан с подготовкой организма животного к холодному сезону. Летний мех сменяется на более густой, способный удерживать тепло.

"Многие владельцы удивляются, почему кошка линяет осенью. На самом деле этот процесс происходит дважды в год, просто осенью он более заметен", — пояснил ветеринар Евгений Резаков.

Обычно линька длится от двух до четырёх недель, у длинношерстных пород может растянуться до полутора месяцев. Если же процесс продолжается более двух месяцев, это уже повод показать питомца специалисту, сообщает URA.RU.

Норма или патология

В норме шерсть выпадает равномерно, без залысин и воспалённых участков кожи. При этом кошка сохраняет обычную активность и аппетит.

Сигналом неблагополучия могут быть:

  • выпадение шерсти клочками;
  • оголённые участки на теле;
  • покраснение, шелушение или раздражение кожи;
  • навязчивое вылизывание или постоянное чесание;
  • изменения поведения — апатия, агрессия, снижение интереса к еде.

В таких случаях лучше не откладывать визит к врачу.

Какие породы линяют сильнее

Интенсивность линьки напрямую зависит от типа шерсти. Особенно заметно смена покрова у кошек с густым подшерстком — британцев, персов, сибиряков и мейн-кунов. Умеренно линяют ангорские, балинезийские и сомалийские кошки.

Минимальная линька характерна для сиамских, ориентальных, абиссинских и бенгальских кошек — у них почти нет подшерстка. А у сфинксов и рексов из-за особенностей шерсти выпадение практически незаметно.

Домашние питомцы, которые не выходят на улицу, могут линять не по сезону. Постоянная температура и освещение в квартире сбивают природные ритмы организма, поэтому шерсть обновляется дольше и менее предсказуемо.

Что усиливает выпадение шерсти

Помимо смены сезонов, линьку могут провоцировать внешние и внутренние факторы:

  1. Сухой воздух в доме. Когда включается отопление, кожа пересыхает, а луковицы волос становятся слабее.

  2. Стрессовые ситуации — переезд, ремонт, появление нового животного или ребёнка.

  3. Ошибки в питании — дефицит белка, омега-кислот и витаминов группы B.

  4. Гормональные колебания, особенно после течки, родов или в период лактации.

  5. Частое купание: моющие средства вымывают защитный слой кожи, делая её уязвимой.

Роль микроклимата и рациона

Оптимальная влажность воздуха для кошки — 45-60%. Если в квартире слишком сухо, стоит использовать увлажнитель. Также важно поддерживать стабильную температуру около 20-22 градусов.

Во время линьки кошке необходимы полноценные белки, витамины A, E, группы B, а также омега-3 и омега-6 жирные кислоты. Хороший промышленный корм премиум-класса обычно закрывает эти потребности. При натуральном питании в рацион можно добавить немного рыбьего жира, отварную рыбу или яичный желток, но делать это стоит осторожно, чтобы не вызвать аллергию.

Как ухаживать за шерстью

Самый надёжный способ помочь питомцу — регулярное вычёсывание. Короткошерстных животных достаточно расчёсывать 2-3 раза в неделю, длинношерстных — ежедневно.

Эта процедура снижает количество шерсти в доме и помогает предотвратить образование комков в желудке (трихобезоаров), которые могут вызывать рвоту, запоры и даже кишечную непроходимость.

Купать кошку во время линьки можно, но не чаще раза в месяц. Для этого используют только специальные шампуни и тщательно сушат шерсть, чтобы избежать переохлаждения.

Когда обращаться к ветеринару

Поводом для беспокойства служат залысины, воспалённая кожа, сильный зуд, изменения поведения и затянувшаяся более чем на два месяца линька. В таких случаях питомца необходимо показать врачу, чтобы исключить эндокринные или дерматологические заболевания.

Осенняя линька — нормальное явление, если она проходит равномерно и без осложнений. Хозяину достаточно помочь питомцу заботой: следить за питанием, поддерживать комфортный микроклимат и регулярно вычёсывать шерсть. Но при первых тревожных признаках важно вовремя обратиться к специалисту — это поможет сохранить здоровье животного.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Новости спорта
Обычная гиря даёт больше, чем кажется: упражнения, которые прокачают всё тело
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Красота и стиль
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Последние материалы
Малышка в списке врагов: Украина внесла 2-летнюю россиянку в Миротворец*
Арония на пике зрелости: ключ к правильному сбору, который обеспечит вам максимум пользы
Меган Маркл в курсе? Гарри рискует импотенцией ради волос, пока брак трещит по швам
Героиня Украины с грязными руками: подруга главного вора ВСУ попала в Forbes
Пропавшие сводки: украинская армия в панике из-за молниеносного наступления РФ
Лёгкий как перо, но капризный как спортсмен: вот почему магний правит в автоспорте
Вирус никуда не ушел: как COVID-19 тайно живёт в организме и разрушает его спустя годы
Лекарства подождут: самые действенные средства от простуды — напитки, возвращающие силы
Ложная тревога: Транснефть предупредила об информационной войне, связанной с нефтью
Проверьте рацион ребёнка — газировка, чипсы и печенье стали основной угрозой его здоровью
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.