Брачный период обернулся травмой: московские врачи спасли игуану после странного поединка

Полутораметровая игуана по кличке Изумрудик оказалась на операционном столе после неожиданной схватки со своим отражением.
Владельцы заметили, что их питомец стал хромать, но не придали этому большого значения. Лишь через три недели, когда отёк усилился, а пальцы начали болеть, они обратились к ветеринарам. К этому времени ситуация была запущенной: у игуаны оказался перелом двух пальцев.
Как объясняют эксперты, в период гона такие рептилии часто ведут себя агрессивно. Увидев в зеркале "соперника", Изумрудик бросился в атаку, что и привело к травме.
Осмотр показал, что добиться сращивания костей уже невозможно. Чтобы спасти животное от некроза, хирурги приняли решение удалить повреждённые пальцы.
Операцию провели под газовым наркозом. И здесь не обошлось без сюрпризов:
"После ингаляционной анестезии питомцы просыпаются почти мгновенно, вот и Изумрудик, как только вышел из наркоза, продемонстрировал свою силу и мощь, пытаясь сбежать с операционного стола. Удержать такого крупного дракона было совсем непросто", — рассказала хирург Зеленоградской государственной ветклиники, специалист по экзотическим животным Надежда Кузина.
Как сообщает Москва 24 сейчас пятилетний Изумрудик проходит реабилитацию. Через месяц врачи ждут его на контрольный осмотр. Чтобы избежать подобных травм, ветеринары советуют владельцам на время гона закрывать зеркала или убирать их подальше от питомцев.
Уточнения
Игуа́новые (лат. Iguanidae) — семейство относительно крупных ящериц подотряда игуанообразных, приспособившихся к условиям сухого климата. Игуановые распространены в Северной, Центральной и Южной Америке, на Антильских, Галапагосских островах и островах Фиджи.
