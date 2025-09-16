Брачный период обернулся травмой: московские врачи спасли игуану после странного поединка

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Зоосфера

Полутораметровая игуана по кличке Изумрудик оказалась на операционном столе после неожиданной схватки со своим отражением.

Игуана
Фото: en.wikipedia.org by Coda.coza at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Игуана

Как всё случилось

Владельцы заметили, что их питомец стал хромать, но не придали этому большого значения. Лишь через три недели, когда отёк усилился, а пальцы начали болеть, они обратились к ветеринарам. К этому времени ситуация была запущенной: у игуаны оказался перелом двух пальцев.

Причина агрессии

Как объясняют эксперты, в период гона такие рептилии часто ведут себя агрессивно. Увидев в зеркале "соперника", Изумрудик бросился в атаку, что и привело к травме.

Сложное решение врачей

Осмотр показал, что добиться сращивания костей уже невозможно. Чтобы спасти животное от некроза, хирурги приняли решение удалить повреждённые пальцы.

Операцию провели под газовым наркозом. И здесь не обошлось без сюрпризов:

"После ингаляционной анестезии питомцы просыпаются почти мгновенно, вот и Изумрудик, как только вышел из наркоза, продемонстрировал свою силу и мощь, пытаясь сбежать с операционного стола. Удержать такого крупного дракона было совсем непросто", — рассказала хирург Зеленоградской государственной ветклиники, специалист по экзотическим животным Надежда Кузина.

Что будет дальше

Как сообщает Москва 24 сейчас пятилетний Изумрудик проходит реабилитацию. Через месяц врачи ждут его на контрольный осмотр. Чтобы избежать подобных травм, ветеринары советуют владельцам на время гона закрывать зеркала или убирать их подальше от питомцев.

Ещё один случай спасения

Не так давно московские ветеринары провели срочную операцию йоркширскому терьеру, у которого после родов возникли тяжёлые осложнения из-за оставшегося последа. Благодаря своевременной помощи жизнь собаки удалось спасти.

Уточнения

Игуа́новые (лат. Iguanidae) — семейство относительно крупных ящериц подотряда игуанообразных, приспособившихся к условиям сухого климата. Игуановые распространены в Северной, Центральной и Южной Америке, на Антильских, Галапагосских островах и островах Фиджи.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
