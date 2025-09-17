Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сонливость превращает жизнь в борьбу: как избавиться от неё без таблеток
Поля сражений превратились в туристические маршруты: что скрывают самые мрачные замки Европы
Олимпийская чемпионка попала в базу Миротворец — что это меняет для Загитовой
Нужно ли отказываться от глютена? Что следует знать, прежде чем менять рацион
Осенний секрет пионов: чем подкормить, чтобы весной раскрылись гигантские бутоны
Я родился с суровым взглядом: каким запомнят Роберта Редфорда, изменившего Голливуд
Осенний салат, который затмевает мясо: баклажаны в главной роли — быстрый ужин за 15 минут
Новый кредит для старых долгов: когда это действительно оправдано?
Флакон сильнее костра: ароматы, что превращают холодный день в тёплый ритуал

Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью

5:56
Зоосфера

Морские глубины до сих пор скрывают множество загадок, и каждая новая экспедиция приносит открытия, меняющие представления о жизни на Земле. В сентябре 2022 года международная команда исследователей зафиксировала новый рекорд: рыбы-улитки рода Pseudoliparis были засняты на глубине 8336 метров в Тихом океане. Это открытие не только подтверждает феноменальную выносливость этих существ, но и открывает новые горизонты для науки о глубоководных экосистемах.

Глубоководная рыба-улитка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глубоководная рыба-улитка

Новый рекорд глубины

Ранее, в 2017 году, рекорд принадлежал находке в Марианской впадине на глубине 8178 метров. Но экспедиция на борту судна DSSV Pressure Drop смогла превзойти это достижение. В Идзу-Огасаварском желобе у берегов Японии камеры засняли морских слизней, живущих в условиях колоссального давления — почти 1000 атмосфер. Эти кадры стали убедительным доказательством того, что жизнь способна адаптироваться к экстремальной среде.

Условия обитания

Интересно, что на рекордных глубинах чаще встречаются молодые особи Pseudoliparis. Взрослые особи предпочитают воды чуть выше, где давление и температура менее экстремальны. Такая особенность может быть связана с эволюционными стратегиями выживания: более "нежные" стадии развития лучше справляются с глубинами, тогда как взрослые ищут зоны, богатые кормом.

Профессор Университета Западной Австралии Алан Джеймисон так описывает их феноменальную адаптацию:

"Максимальная глубина, на которой они могут существовать, поистине поражает. Эти рыбы демонстрируют невероятную устойчивость к давлению, температуре и другим факторам".

Значение открытия

  1. Расширение знаний о биоразнообразии. Новые данные помогают понять, какие формы жизни способны выживать в экстремальных условиях.

  2. Изучение экосистем. Глубоководные желоба до сих пор остаются "белыми пятнами" науки.

  3. Эволюционные разгадки. Рыбы-улитки могут объяснить, как виды приспосабливались к среде, которая казалась недоступной.

  4. Практическая польза. Механизмы выживания слизней могут быть применены в медицине и материаловедении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать глубоководные желоба мёртвыми зонами.
    Последствие: недооценка биоразнообразия океана.
    Альтернатива: признание их как уникальных экосистем.

  • Ошибка: игнорировать молодые особи.
    Последствие: неполное понимание жизненного цикла вида.
    Альтернатива: комплексное изучение всех стадий развития.

  • Ошибка: ограничивать исследования одним регионом.
    Последствие: упущение глобальной картины.
    Альтернатива: экспедиции в разные желоба и океаны.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Расширение научных знаний Высокая стоимость экспедиций
Возможность практических применений Ограниченность оборудования
Понимание адаптаций организмов Сложность доставки образцов на поверхность
Подтверждение эволюционных гипотез Малое количество наблюдений

Советы шаг за шагом для исследователей

  1. Использовать специализированные суда с глубоководными аппаратами.

  2. Применять камеры высокого разрешения и датчики давления.

  3. Проводить повторные экспедиции для подтверждения данных.

  4. Собирать образцы ДНК для генетического анализа.

  5. Сравнивать разные регионы океана для глобальных выводов.

FAQ

Почему именно молодые особи встречаются на рекордных глубинах?
Вероятно, у них выше устойчивость к давлению, либо они занимают свободные экологические ниши.

Можно ли вырастить этих рыб в аквариуме?
Нет, они приспособлены к давлению в сотни раз выше атмосферного и не выживают в обычных условиях.

Как это открытие повлияет на науку?
Оно помогает глубже понять адаптацию организмов и открывает новые перспективы для медицины и технологий.

Мифы и правда

  • Миф: на глубине свыше 8000 метров жизнь невозможна.
    Правда: Pseudoliparis доказывают обратное.

  • Миф: давление делает всех обитателей огромными.
    Правда: рыбы-улитки небольшие и внешне хрупкие.

  • Миф: глубоководные исследования не имеют практической пользы.
    Правда: их результаты применимы в медицине и материаловедении.

3 интересных факта

  1. Давление на глубине 8336 метров почти в 1000 раз превышает атмосферное.

  2. Рыбы-улитки питаются в основном мелкими ракообразными и органикой, опускающейся сверху.

  3. Первые находки Pseudoliparis на больших глубинах были сделаны всего полвека назад.

Исторический контекст

  • В начале XX века считалось, что жизнь возможна только до 6000 метров.

  • В 1950-е годы советские и японские исследователи впервые начали спускать батискафы в глубоководные желоба.

  • Сегодня экспедиции используют роботов и камеры, способные выдерживать чудовищное давление, что делает исследования более точными и безопасными.

Морские слизни Pseudoliparis стали символом удивительной стойкости живого мира. Их существование показывает, что даже в самых тёмных и экстремальных уголках планеты жизнь находит способ выжить, а человек получает шанс узнать больше о собственных границах возможного.

Автор Михаил Гаврилов
Михаил Гаврилов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Домашние животные
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Авто
Экономия на сервисе начинается с выбора марки: лучшие китайские авто по качеству
Популярное
Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна

Белые дюны и бирюзовые лагуны в Бразилии создают пустыню-парадокс: здесь среди песков рождаются озёра, полные рыбы.

Белая пустыня и бирюзовые озёра: рыба оживает там, где казалось, что жизнь невозможна
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее
Джинсы и пуховики могут подождать: самая простая вещь сезона оказалась главным трендом осени
Герои печальной статистики: как рок-звёзды пагубно влияют на молодёжь Сергей Лебедев Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова
Каждый срез — минус десятилетие: длина волос, которую называли детской, стала выбором звёзд
Ночная овсянка: всего 5 минут вечером — и утро начнется с энергии и стройности
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Последние материалы
Как 40 собак и 60 кошек могут обрести дом на новогодней ёлке? Уникальная концепция от фонда Дарящие надежду
Я родился с суровым взглядом: каким запомнят Роберта Редфорда, изменившего Голливуд
Осенний салат, который затмевает мясо: баклажаны в главной роли — быстрый ужин за 15 минут
Новый кредит для старых долгов: когда это действительно оправдано?
Флакон сильнее костра: ароматы, что превращают холодный день в тёплый ритуал
Прикуривание превращает помощь в беду: как запуск чужого авто стоит десятков тысяч
Удар в пустоту или шаг к бессмертию: Китай впервые готовится сдвинуть небесное тело с орбиты
Такси в России превратится в роскошь: цены могут вырасти в 4 раза
Наука столкнулась с парадоксом: рекордная глубина открыла обитателей с уникальной стойкостью
Простая формула чистоты: используйте привычные средства — и жёлтые пятна на сиденье унитаза исчезнут
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.