Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса

4:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Россия у многих ассоциируется с дикой природой — огромные леса, таёжные чащи, реки и болота, где будто за каждым поворотом тропы поджидает медведь или волк. В массовом сознании именно эти животные воспринимаются как главный источник опасности. Однако цифры и наблюдения специалистов говорят об обратном: наибольшую угрозу для жизни и здоровья несёт совсем не зверь с клыками и когтями, а маленький паукообразный паразит, которого сложно заметить на одежде или коже.

Фото: wikimedia.org by Kaldari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Западный черноногий клещ

Опаснее медведя

Медведи, волки и змеи пугают внешностью и встречаются в сводках новостей, когда происходит трагедия. Но в реальности число погибших от их нападений исчисляется единицами. А вот таёжный клещ ежегодно становится причиной десятков смертей и тысяч тяжёлых заболеваний. Его укус незаметен: паразит выделяет анестезирующие вещества, из-за чего человек часто даже не чувствует момент присасывания. Вместе со слюной в организм может попасть вирус клещевого энцефалита или возбудитель боррелиоза.

Энцефалит опасен поражением центральной нервной системы: возможны судороги, паралич, потеря речи, а в тяжёлых случаях — летальный исход. По данным на 2024 год, только от этой инфекции умерли 46 человек. При этом нападения медведей за тот же период привели к гибели всего двух человек.

Где обитает невидимый враг

Расхожее мнение о том, что клещи встречаются лишь в глухой тайге, вводит в заблуждение. На деле паразиты обитают вблизи людей:

на дачных участках,

в высокой траве вдоль тропинок,

на опушках леса,

даже в городских парках и зелёных зонах.

Каждый сезон фиксируются сотни тысяч обращений в медучреждения. В 2025 году к середине лета их число превысило 266 тысяч. Массовость контактов превращает даже невысокий индивидуальный риск в серьёзную угрозу на уровне всей страны.

Сравнение реальных угроз

Животное или насекомое Количество смертей в год Характер опасности Таёжный клещ 40-50 Вирусы энцефалита, боррелиоз, другие инфекции Осы, пчёлы, шершни 5-10 Анафилактический шок у аллергиков Собаки 2-5 Укусы и инфицирование ран Змеи (гадюка, гюрза) 1-2 Яд, но при своевременной помощи летальность низкая Медведи и волки 1-2 Нападения на человека крайне редки Такая статистика показывает: привычные страхи связаны с крупными хищниками, но реальная угроза исходит от мелкого паразита. Защита: пошаговые советы Использовать репелленты и акарицидные спреи для одежды и обуви. Надевать светлую закрытую одежду — клещ легче заметен на ткани. Проверять тело и волосы каждые 2-3 часа прогулки. Осматривать детей особенно тщательно: клещи часто выбирают голову и шею. Поддерживать участок в порядке — убирать траву, листья, валежник. Делать вакцинацию от энцефалита, особенно в эндемичных регионах Сибири и Дальнего Востока. При укусе не пытаться вытащить паразита пальцами — использовать пинцет или специальный инструмент и обращаться в клинику. Мифы и правда Миф: клещи падают с деревьев.

Правда: они сидят на траве и кустах, обычно на высоте до метра.

Миф: если клеща вытащить быстро, заражения не будет.

Правда: вирус может передаваться сразу при укусе.

Миф: в городе укусы невозможны.

Правда: клещи встречаются даже в парках и на газонах.

Миф: паразиты активны только весной.

Правда: пик активности приходится на май-июнь, но укусы фиксируются до сентября. 3 интересных факта Самка клеща способна питаться кровью до недели, оставаясь незамеченной. Европейский штамм энцефалита имеет смертность 1-2%, а дальневосточный — до 25%. Один клещ может переносить несколько инфекций одновременно, включая боррелиоз и анаплазмоз. Больших животных можно заметить и избежать, а вот клещи действуют незаметно, массово и рядом с домом. И именно поэтому они — самая серьёзная и недооценённая опасность российской природы.