Гораздо страшнее медведя: угроза без когтей и клыков подкрадывается незаметно — новый хозяина леса

4:43
Зоосфера

Россия у многих ассоциируется с дикой природой — огромные леса, таёжные чащи, реки и болота, где будто за каждым поворотом тропы поджидает медведь или волк. В массовом сознании именно эти животные воспринимаются как главный источник опасности. Однако цифры и наблюдения специалистов говорят об обратном: наибольшую угрозу для жизни и здоровья несёт совсем не зверь с клыками и когтями, а маленький паукообразный паразит, которого сложно заметить на одежде или коже.

Западный черноногий клещ
Фото: wikimedia.org by Kaldari, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Западный черноногий клещ

Опаснее медведя

Медведи, волки и змеи пугают внешностью и встречаются в сводках новостей, когда происходит трагедия. Но в реальности число погибших от их нападений исчисляется единицами. А вот таёжный клещ ежегодно становится причиной десятков смертей и тысяч тяжёлых заболеваний. Его укус незаметен: паразит выделяет анестезирующие вещества, из-за чего человек часто даже не чувствует момент присасывания. Вместе со слюной в организм может попасть вирус клещевого энцефалита или возбудитель боррелиоза.

Энцефалит опасен поражением центральной нервной системы: возможны судороги, паралич, потеря речи, а в тяжёлых случаях — летальный исход. По данным на 2024 год, только от этой инфекции умерли 46 человек. При этом нападения медведей за тот же период привели к гибели всего двух человек.

Где обитает невидимый враг

Расхожее мнение о том, что клещи встречаются лишь в глухой тайге, вводит в заблуждение. На деле паразиты обитают вблизи людей:

  • на дачных участках,
  • в высокой траве вдоль тропинок,
  • на опушках леса,
  • даже в городских парках и зелёных зонах.

Каждый сезон фиксируются сотни тысяч обращений в медучреждения. В 2025 году к середине лета их число превысило 266 тысяч. Массовость контактов превращает даже невысокий индивидуальный риск в серьёзную угрозу на уровне всей страны.

Сравнение реальных угроз

Животное или насекомое Количество смертей в год Характер опасности
Таёжный клещ 40-50 Вирусы энцефалита, боррелиоз, другие инфекции
Осы, пчёлы, шершни 5-10 Анафилактический шок у аллергиков
Собаки 2-5 Укусы и инфицирование ран
Змеи (гадюка, гюрза) 1-2 Яд, но при своевременной помощи летальность низкая
Медведи и волки 1-2 Нападения на человека крайне редки

Такая статистика показывает: привычные страхи связаны с крупными хищниками, но реальная угроза исходит от мелкого паразита.

Защита: пошаговые советы

  1. Использовать репелленты и акарицидные спреи для одежды и обуви.
  2. Надевать светлую закрытую одежду — клещ легче заметен на ткани.
  3. Проверять тело и волосы каждые 2-3 часа прогулки.
  4. Осматривать детей особенно тщательно: клещи часто выбирают голову и шею.
  5. Поддерживать участок в порядке — убирать траву, листья, валежник.
  6. Делать вакцинацию от энцефалита, особенно в эндемичных регионах Сибири и Дальнего Востока.
  7. При укусе не пытаться вытащить паразита пальцами — использовать пинцет или специальный инструмент и обращаться в клинику.

Мифы и правда

  • Миф: клещи падают с деревьев.
    Правда: они сидят на траве и кустах, обычно на высоте до метра.

  • Миф: если клеща вытащить быстро, заражения не будет.
    Правда: вирус может передаваться сразу при укусе.

  • Миф: в городе укусы невозможны.
    Правда: клещи встречаются даже в парках и на газонах.

  • Миф: паразиты активны только весной.
    Правда: пик активности приходится на май-июнь, но укусы фиксируются до сентября.

3 интересных факта

  1. Самка клеща способна питаться кровью до недели, оставаясь незамеченной.
  2. Европейский штамм энцефалита имеет смертность 1-2%, а дальневосточный — до 25%.
  3. Один клещ может переносить несколько инфекций одновременно, включая боррелиоз и анаплазмоз.

Больших животных можно заметить и избежать, а вот клещи действуют незаметно, массово и рядом с домом. И именно поэтому они — самая серьёзная и недооценённая опасность российской природы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
