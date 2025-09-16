Акула, которую природа раскрасила сама: белые глаза и оранжевая кожа — новая загадка океана

Рыбаки из небольшой деревни Парисмина на побережье Коста-Рики недавно столкнулись с необычным явлением. В их сети оказалась акула-нянька, но не привычного серого цвета. Её тело сияло ярко-оранжевым оттенком, а глаза были полностью белыми. Такой внешний вид сразу вызвал удивление не только у местных жителей, но и у специалистов. В истории наблюдений за этим видом подобного ещё не фиксировали.

Явление ксантезизма

Редкая мутация, при которой кожа и ткани животных приобретают жёлтые или оранжевые тона, называется ксантезизмом. У акул-нянек обычно окраска помогает сливаться с песчаным дном, а яркий оттенок делает их заметными. В случае с костариканской находкой цвет оказался настолько насыщенным, что создавал впечатление, будто акула нарисована художником.

Дополнительную редкость придаёт и белизна глаз: у рыбы отсутствовала привычная радужка. Такое сочетание сразу двух пигментационных отклонений встречается крайне редко, что делает находку ценнейшей для науки.

Улов рыбаков

Акула попалась на глубине около 37 метров. По словам свидетелей, её длина составляла примерно два метра, вес — несколько десятков килограммов. Несмотря на необычную внешность, поведение рыбы не отличалось от обычного для её вида. Рыбаки сделали фотографии, сняли её с крючка и отпустили в Карибское море. Специалисты назвали этот поступок правильным: для исследований достаточно снимков, а сохранение животного в океане даёт возможность понять, как оно будет жить дальше.

Значение для науки

Пигментационные мутации у морских животных известны давно: альбинизм встречался у китов, скатов и даже у акул. Но ксантезизм до сих пор изучен слабо. Раньше его фиксировали у птиц и земноводных, а у акул такой случай задокументирован впервые.

Особенно важно, что акула достигла взрослого возраста. В природе необычная окраска часто мешает выжить — животное становится слишком заметным и для врагов, и для добычи. Но в данном случае рыба сумела приспособиться, что указывает на высокую устойчивость вида.

Возможные причины

Учёные пока не пришли к единому мнению о происхождении ксантезизма. Среди основных версий выделяют:

наследственные мутации, влияющие на выработку и распределение пигментов;

гормональные сбои, связанные с работой эндокринной системы;

стрессовые факторы и условия среды — температура воды, загрязнение или давление.

"Причины ксантезизма до конца не ясны: чаще всего он связан с генетикой, но роль могут играть и внешние факторы: стресс, изменение температуры воды или гормональный сбой", — пояснили исследователи.

Мифы и правда о редких акулах

Миф: необычный цвет делает акулу агрессивной.

Правда: окраска никак не влияет на поведение, акула-нянька остаётся спокойной. Миф: мутации заразны.

Правда: ксантезизм связан с генетикой или физиологией, а не с инфекциями. Миф: такие акулы должны жить только в аквариумах.

Правда: для науки достаточно фото- и видеосъёмки, а возврат в океан безопаснее для животного.

Исторический контекст

В XVII веке моряки описывали "белых акул", вероятно, альбиносов.

В XIX веке в научных изданиях появились заметки о меланизме у морских животных.

С XXI века цифровая техника сделала такие находки достоянием всего мира в считанные часы.

Интересные факты об акулах-няньках

Они могут засасывать воду в жабры, находясь в покое, и не обязаны постоянно двигаться.

Несмотря на спокойный нрав, их челюсти достаточно сильны для удержания добычи.

Акулы-няньки наиболее активны ночью и охотятся на моллюсков и ракообразных.

История с оранжевой акулой-нянькой из Парисмины — редкий случай, который показал, насколько разнообразным и удивительным может быть морской мир. Ксантезизм остаётся малоизученным явлением, и каждая подобная находка открывает новые горизонты для науки. Важно, что рыбаки проявили ответственность и отпустили акулу в океан: именно такие решения помогают сохранить баланс экосистем и дают шанс учёным наблюдать уникальные процессы в естественной среде.