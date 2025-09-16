Животное с телом бодибилдера и лицом питбуля: зачем селекционеры создали белтекса-овцепса

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:08
Зоосфера

Белтекс — одна из тех "честных" пород, которые не прячут свою цель. Её вывели не ради шерсти и красоты, а ради выдачной туши, высокого выхода задних отрубов и быстрого откорма. С виду это "овцепёс": компактный корпус, мощные бедра, низко посаженный хвост и резкий рельеф мышц. Именно поэтому белтекс обожают мясники и настороженно изучают те, кто привык к классическим мясо-шерстным линиям. Разбираемся, откуда взялась порода, для чего она нужна фермеру и где проходит граница между выгодой и риском.

Овца породы Белтекс на ферме
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овца породы Белтекс на ферме

История: от кризиса шерсти к экстремальному мясу

В 1970-е, когда стрижка перестала окупаться, бельгийские селекционеры сосредоточились на мясе. Базой стал нидерландский тексель, а работу по усилению мускулатуры возглавили генетики и практики. Ключевую роль сыграл профессор Льежского университета, Роджер Хансет: в фокусе — отбор по "двойной мускулатуре" и выраженной мясистости задней части. В конце 1980-х белтексы уехали в Британию, где их довели до узнаваемого "экстремального" типажа и в 1991 году оформили в Beltex Sheep Society (две ассоциации позже объединились под этим названием).

О породе ярко писал Филип Уоллинг: белтекс — это честный ответ рынка на запрос городского потребителя на красивую, "округлую" тушу. Без романтики, но с впечатляющей экономикой.

Как выглядит белтекс и чем он отличается

  • Белая морда, шерсть средней длины, компактный, "набранный" корпус.
  • Баран: около 60 см в холке, ~90 кг; матка: ~50 см, ~70 кг.
  • Главный акцент — задняя часть: явно выраженная двойная мускулатура, "полные" окорока.
  • При мощности экстерьера — неплохая подвижность, стаденный инстинкт и удовлетворительные материнские качества.

Зачем он фермеру

  • Терминальный производитель: бараны белтекса дают мясных ягнят в скрещиваниях с местными матками.
  • Торговый вид туши: высокий процент ценных отрубов, которые любят закупщики.
  • Сильная передача мясности по потомству уже в первом поколении.

Плюсы и минусы белтекса с практическим акцентом

Параметр Плюсы Минусы
Мясная отдача Высокий выход задних отрубов, выраженная "округлость" туши Риск "грубости" текстуры при неправильном откорме
Откорм Быстрый набор при сбалансированном рационе Нельзя "на траве и воде": нужен протеин + минералы
Разведение Как терминальный отец работает "с полтычка" Чистопородное разведение сложнее: крупные ягнята, дистоции
Здоровье Нормально при профилактике, укрытиях и сухих стойлах Чувствительнее к респираторным/паразитарным нагрузкам без менеджмента
Рынок Стабильный спрос на "мясную" тушу Требует обучения персонала и контроля окотов

Мифы и правда (ClaimReview)

Белтекс — это мутант, который не живёт без комбикорма

Он требует продуманного рациона, но отлично работает на смешанных системах (пастбище + зерно).

Чем мускул рельефнее, тем лучше

Слишком "сухой" рельеф — сигнал о перегрузе протеином и дефиците энергии.

Белтекс не передаёт мясность в помесях

Как терминальный отец он именно за это и ценится.

FAQ

Белтекс нужен только крупным хозяйствам

Нет. Терминальные бараны эффективны и в небольших стадах: быстрый кросс и прогнозируемый сбыт.

Сколько корма ест белтекс

Больше средней универсальной породы на килограмм привеса. Но выход ценных отрубов компенсирует расходы при правильном откорме.

Что лучше для первого сезона — белтекс или тексель

Если боитесь окотов — начните с текселя. Если готовы к менеджменту и хотите "округлую" тушу — берите белтекса как терминального отца.

Можно ли держать чистопородное стадо

Можно, но это история про племя и опытную команду. Для мясной фермы выгоднее кросс.

Три факта

  • Логотип ассоциации породы подчёркивает именно заднюю часть — символ "товарного" профиля.
  • Селекция белтекса шла по признакам, связанным с регуляцией роста мышц (в том числе путями миостатина) — отсюда "двойная мускулатура".
  • В кроссах "белтекс x местная матка" эффект мясности виден уже у F1 — за это породу и любят закупщики.

Белтекс — честный инструмент мясной экономики. Он не про пасторальные открытки, а про предсказуемую тушу и быстрый оборот. С ним нельзя "на авось": нужна профилактика, корм, дисциплина в окотах. Но в обмен фермер получает то, за что платит рынок — товарный вид и выход ценных частей.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
