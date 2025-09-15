Тепло или болезнь: врач объяснил, чем грозит сон с животными в одной постели

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие хозяева считают естественным спать вместе с кошкой или собакой. Такой контакт действительно способен снизить тревожность, ускорить засыпание и даже укрепить иммунитет. Однако у этой привычки есть и обратная сторона, о которой редко задумываются.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сон с питомцем

Когда уют превращается в риск

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупреждает: животные должны спать отдельно. По его словам, собаки, ежедневно гуляющие на улице, приносят в дом грязь и бактерии. И даже после мытья лап не всегда удаётся полностью избавиться от микробов.

"Собаки, например, регулярно гуляют на улице и на лапах, шерсти приносят грязь вместе с огромным количеством бактерий. И не факт, что их получится удалить даже после мытья", — отмечает врач.

Невидимая угроза от кошек

Особую опасность несут кошки. Они могут быть источником токсоплазмоза. Совместный сон многократно увеличивает риск заражения. Болезнь протекает скрытно, но постепенно подрывает здоровье, ослабляет иммунитет и поражает разные органы.

"Токсоплазмоз способен затронуть головной мозг, вызывая замедленную реакцию, головные боли и проблемы с восприятием информации. Кроме того, страдают сердце, сосуды и печень", — поясняет Андрей Кондрахин.

Гельминты — ещё одна проблема

"Кроме того, надо помнить, что питомцы являются переносчиками яиц гельминтов, из-за которых человек рискует заболеть гельминтозом. Причем произойти это может, даже если питомцу регулярно для профилактики дают специальные средства", — подчёркивает терапевт.

Как сохранить здоровье питомца

Как сообщает Москва 24 опасность исходит не только от контакта ночью. По словам заведующей Красногвардейской государственной ветклиникой Веры Земской, осенью животные часто начинают переедать: организм готовится к холодам, запасая жир. Если вовремя не следить за рационом, ожирение даст лишнюю нагрузку на сердце питомца.

Уточнения

Токсоплазмоз — паразитарное заболевание человека и других животных, вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii и характеризующееся поражением нервной и лимфатической систем, глаз, скелетных мышц, миокарда и др. В подавляющем большинстве случаев болезнь протекает бессимптомно.



Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς - "паразитный червь", "глист") — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы. к ним относят представителей ленточных червей, или цестод, сосальщиков, или трематод и тд.

