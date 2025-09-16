Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дрон над Варшавой сбили у дворца Бельведер: задержаны граждане Беларуси
Планета замёрзла до экватора: как Земля чуть не стала мёртвой глыбой льда в космосе
Куст в платье из рваных тряпок: сентябрьская обрезка превращает гортензию в королеву сада
Кушанашвили осудил Гордон за защиту Блиновской: почему он против смягчения наказания для блогерши
Спорт без мотивации — пустая трата сил: хитрости, которые включат драйв заново
Сытный и диетический одновременно: салат с курицей и кукурузой по-новому
Балет возвращается: почему косметика из СССР снова на лицах и чем это грозит коже
Всё из-за дождей: агростраховщики обещали помочь тем, кто подтвердит убытки после отмены ЧС в Удмуртии
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду

Белая акула отдыхает: масляная рыба бьёт куда коварнее и незаметнее

4:38
Зоосфера

Клыкач (Dissostichus) — рыба, которая выглядит скромнее пираньи и белой акулы, но способна преподнести куда более неприятный сюрприз. Его ещё называют "масляной рыбой", и это прозвище связано не только с внешним видом, а в первую очередь — с составом его мяса.

Антарктический клыкач
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Антарктический клыкач

Где обитает клыкач

Эти рыбы встречаются в суровых водах Южного океана и насчитывают всего два вида: патагонский и антарктический. Интересно, что их предки были донными обитателями, но эволюция превратила их в пелагических рыб — то есть приспособленных к жизни в толще воды.

У клыкачей нет плавательного пузыря, поэтому им пришлось облегчить тело другими способами:

  • уменьшить размеры костей,

  • "разжижить" мышцы,

  • накопить большое количество жира.

В результате рыба стала легче, но её мясо приобрело жирную и мягкую консистенцию.

Почему клыкач коварен

Секрет этой рыбы кроется именно в жире. Человеческий организм не способен переваривать его в таком объёме и концентрации. Поэтому жир из мяса клыкача очень быстро проходит через желудочно-кишечный тракт… и столь же быстро выходит наружу.

Именно из-за этого в гастрономии клыкача прозвали "рыбой-подставой": романтический ужин с этим деликатесом может завершиться крайне неожиданно.

Плюсы и минусы клыкача для человека

Плюсы Минусы
Считается редким деликатесом Жир не усваивается организмом
Обладает нежным вкусом и мягкой текстурой Может вызвать резкое расстройство пищеварения
Редкая добыча, ценится на рынке "Эффект неожиданности" способен испортить любое застолье

Сравнение с другими "опасными" рыбами

Рыба Чем известна Опасность для человека
Пиранья Агрессивная стайная охотница Укус в воде
Белая акула Крупный хищник Реальная угроза жизни
Клыкач Деликатес с высоким содержанием жира "Кулинарная месть" после ужина

Советы шаг за шагом

  1. Если увидите клыкача в меню ресторана — подумайте дважды.

  2. Если всё-таки решились попробовать, не планируйте важных встреч после трапезы.

  3. Лучше заказывать эту рыбу дома, а не на романтическом ужине.

Мифы и правда

  • Миф: клыкач опасен в море, как акула.
    Правда: никакой агрессии к человеку он не проявляет.

  • Миф: жир клыкача полезен, как рыбий жир трески.
    Правда: в таком виде он практически не усваивается.

  • Миф: это обычная белая рыба.
    Правда: её жирная текстура — уникальная и коварная особенность.

FAQ

Можно ли есть клыкача без последствий?

В небольших количествах — да, но переедание почти гарантированно приведёт к расстройству пищеварения.

Почему его всё-таки подают в ресторанах?

Из-за нежного вкуса и высокой цены на мировом рынке.

Есть ли аналоги?

Да, некоторые виды "масляной рыбы" обладают схожим эффектом, например эсколар.

Исторический контекст

Клыкач долгое время считался малозаметной рыбой. Но в конце XX века его мясо начали активно продавать как деликатес. В США и Европе его называли "Chilean sea bass" (чилийский морской окунь), скрывая истинное название, чтобы повысить привлекательность продукта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заказать клыкача на первом свидании.
    Последствие: непредсказуемая "подстава" от организма.
    Альтернатива: выбрать более безопасного лосося или дорадо.

  • Ошибка: считать рыбу полезной "как любая морская".
    Последствие: неприятные гастрономические приключения.
    Альтернатива: ограничить порцию до минимума.

  • Ошибка: путать клыкача с обычным окунем.
    Последствие: неожиданный эффект после ужина.
    Альтернатива: уточнять происхождение блюда в меню.

Самая коварная рыба в мире

Клыкач не бросается на людей, как акула, и не рвёт плоть, как пиранья. Его оружие хитрее — он бьёт исподтишка, когда человек решает съесть его мясо.

В завершение три интересных факта:

  1. В ресторанах клыкача часто маскируют под "морского окуня", чтобы не отпугнуть клиентов.

  2. В Японии и Корее его считают рискованным блюдом и готовят крайне осторожно.

  3. Рыба содержит до 20% жира в тканях — рекорд среди обитателей Антарктики.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Еда и рецепты
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Наука и техника
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Домашние животные
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Дрон над Варшавой сбили у дворца Бельведер: задержаны граждане Беларуси
Планета замёрзла до экватора: как Земля чуть не стала мёртвой глыбой льда в космосе
Куст в платье из рваных тряпок: сентябрьская обрезка превращает гортензию в королеву сада
Кушанашвили осудил Гордон за защиту Блиновской: почему он против смягчения наказания для блогерши
Спорт без мотивации — пустая трата сил: хитрости, которые включат драйв заново
Сытный и диетический одновременно: салат с курицей и кукурузой по-новому
Балет возвращается: почему косметика из СССР снова на лицах и чем это грозит коже
Всё из-за дождей: агростраховщики обещали помочь тем, кто подтвердит убытки после отмены ЧС в Удмуртии
Тайные кладки во дворе: как распознать змеиные яйца и не навлечь беду
Духовный экспресс: индийские железные дороги придумали, как совместить паломничество и комфорт
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.