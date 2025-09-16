Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пропущенный завтрак подрывает скелет: как привычка влияет на остеопороз
Япония против США? Что скрывает отказ от повышения пошлин на российскую нефть
Почему успех Бузовой оказался костью в горле для Собчак — мнение Степана Меньщикова
Скрытые функции коробки передач: когда ручной режим АКПП реально помогает на дороге
Курильщики в ловушке: три коварных фактора, которые не дают отказаться от табака
Российский турист – желанный гость в Китае: Европа сама оттолкнула платежеспособных клиентов
Без компоста и сидератов: чем реально заменить перегной для плодородия почвы
Замок, где правили женщины: что обязательно увидеть в Шенонсо за одно посещение
Заманчивый бонус или ловушка: в Госдуме оценили идею дополнительной недели отдыха

Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг

5:38
Зоосфера

Гигантский осьминог Дофлейна (Enteroctopus dofleini) — один из самых впечатляющих обитателей океана. Его размеры поражают воображение: отдельные экземпляры достигают почти десяти метров в размахе щупалец и весят до двух центнеров. Но за устрашающей внешностью скрывается не морской монстр, а типичный представитель осьминогов, у которого свои слабости и особенности биологии.

Гигантский тихоокеанский осьминог
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гигантский тихоокеанский осьминог

Где обитают гигантские осьминоги

Ареал вида простирается от Приморья до Аляски. Их можно встретить и в прибрежной зоне, и на глубине до полутора километров. Чаще всего они ведут донный образ жизни, прячась в укрытиях и питаясь моллюсками, крабами и другими беспозвоночными.

Реальные размеры

В среднем взрослый осьминог весит 4-5 кг и имеет "размах рук" около 3 метров. Но изредка встречаются настоящие гиганты: зафиксированы особи весом 50-198 кг и длиной до 9,8 м. Такие находки стали доказательством того, что легенды о чудовищных спрутах имели под собой реальную основу.

Поведение и образ жизни

Осьминоги — мастера маскировки. Они легко прячутся в щелях, иногда сооружают укрытия сами, перекрывая камнем "вход". Интересно, что найденную "дверь" они берегут и даже носят с собой.

В аквариумах эти моллюски живут редко более трёх лет. Самки погибают после откладывания яиц, самцы — ещё раньше. Почему же отдельные особи достигают гигантских размеров? Учёные предполагают, что такие осьминоги не участвуют в размножении и потому продолжают расти дольше обычного.

Опасен ли он для человека?

Несмотря на впечатляющий вид, гигантский осьминог не представляет угрозы для людей. Эксперименты членов команды Кусто показали: даже крупные особи не проявляют агрессии, а напротив — стараются ускользнуть. Их щупальца не могут развивать достаточную силу, а клюв используется крайне осторожно, так как рядом расположены уязвимые нервные центры.

Плюсы и минусы гигантского осьминога для человека

Плюсы Минусы
Впечатляющий объект для изучения и наблюдения Короткая продолжительность жизни
Ценный гастрономический ресурс Сложно поймать из-за скрытного образа жизни
Символ таинственности океана Наука до сих пор не знает, как именно формируются гиганты

Сравнение с другими гигантами океана

Вид Максимальная длина Особенности
Гигантский осьминог до 9,8 м Донный образ жизни, укрытия
Гигантский кальмар до 13-14 м Глубоководный охотник, редко встречается
Краб-паук японский до 4 м по размаху ног Самое крупное членистоногое

Советы шаг за шагом для аквалангистов

  1. Не провоцируйте осьминога — он не нападает первым.

  2. Наблюдайте со стороны, не приближайтесь к его укрытию.

  3. Помните, что даже гигантская особь в первую очередь стремится спрятаться.

Мифы и правда

  • Миф: гигантские осьминоги нападают на людей и корабли.
    Правда: ни одного подтверждённого случая агрессии не зафиксировано.

  • Миф: такие моллюски живут сотни лет.
    Правда: их средняя жизнь — 2-3 года.

  • Миф: осьминог способен разорвать человека щупальцами.
    Правда: мышцы без опоры скелета развивают слабое усилие.

FAQ

Сколько живёт гигантский осьминог?

Обычно не более трёх лет, самки погибают после откладки яиц.

Можно ли есть мясо гигантского осьминога?

Да, оно по вкусу не отличается от обычного.

Почему встречаются такие огромные экземпляры?

Вероятно, это особи, которые не участвовали в размножении и продолжили расти.

Исторический контекст

Легенды о морских чудовищах веками пугали моряков. "Кракен" из мифов скандинавов во многом вдохновлён именно рассказами о встречах с крупными осьминогами и кальмарами. Первые научные описания гигантского осьминога появились лишь в XIX веке, когда его стали вылавливать на промысле у берегов Японии и Канады.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать его опасным монстром.
    Последствие: напрасный страх, сенсационные мифы.
    Альтернатива: воспринимать как редкое и ценное чудо природы.

  • Ошибка: пытаться поймать руками.
    Последствие: повреждение животного или травма для человека.
    Альтернатива: наблюдать с безопасного расстояния.

  • Ошибка: путать с гигантскими кальмарами.
    Последствие: неверные представления об экологии.
    Альтернатива: различать виды по строению и образу жизни.

Девятиметровый сосед по океану

Гигантский осьминог остаётся скорее символом таинственности моря, чем реальной угрозой. Встретить его — редкая удача, а не опасность.

В завершение три интересных факта:

  1. Каждый присосок осьминога снабжён сотнями чувствительных рецепторов.

  2. Осьминог может менять цвет и текстуру кожи, полностью сливаясь с окружением.

  3. Его мозг распределён по телу: треть нейронов находится в щупальцах.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Невидимые миры рядом: мы открыли новый мир физики
Наука и техника
Невидимые миры рядом: мы открыли новый мир физики
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Наука и техника
Личинки-оборотни: у науки нет ответа на то, во что превратятся эти личинки
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд

Почему одни животные могут давать гибридное потомство, а другие — никогда? Объясняем, как эволюция создаёт барьеры и сохраняет биоразнообразие.

Волк и лиса стали героями мифов: реальность оказалась жёстче любых древних легенд
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Сила и масса не решают: почему самый мощный волкодав не выдерживает бой против матерого волка
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Космос готовит сюрприз: редчайшее явление изменит небесный пейзаж — на небе вспыхнет новая звезда
Тормоза: почему для грузовиков — пневматика, а для леговушек — гидравлика Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Прощайте, синие: джинсы именно этого оттенка — главный тренд осени 2025
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Печенье на кефире заменит магазинные сладости: вкусно и без лишних затрат — 30 минут и готово
Последние материалы
Забытый HBO сериал внезапно вернулся в топы стриминга: что известно о его возрождении
Подлодка с ракетами Циркон и Калибр: Запад назвал ее самой смертоносной
Санкции против России застряли: что скрывает повестка ЕС
Всего один секрет — и туя вырастет пышной стеной вместо хилого кустика
Монстры океана рядом с нами: что известно о рекордных спрутах весом под 200 кг
Секреты завещания Армани: что достанется главному наследнику итальянского кутюрье
Су-34М превращается в рабочую лошадку ВКС РФ: в США отметили мощь истребителя
Экологическая ипотека: мы берём в долг у планеты, закладывая ей собственные недра
Заготовка, которая всегда получается: секрет идеальных помидоров в собственном соку
Hyundai завоёвывает Америку: одни модели рвутся в топ, другие — теряют позиции
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.