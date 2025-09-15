Шерстяной комок в желудке кошки — это бомба замедленного действия: как вовремя её обезвредить

2:47 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки тщательно ухаживают за собой, вылизывая шерсть своим шершавым язычком. Именно поэтому владельцы часто сталкиваются с проблемой попадания шерсти в желудок питомца. В большинстве случаев организм животного сам справляется с этим процессом: кошка отрыгивает шерстяные комки, и всё заканчивается без осложнений. Но бывают ситуации, когда скопившаяся шерсть вызывает серьёзные проблемы со здоровьем.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Старая кошка лежит на подстилке

Как образуются комки шерсти

Во время умывания шерсть легко застревает на языке кошки и вместе со слюной попадает в желудок. Часть её выходит естественным образом, но другая задерживается и постепенно формирует плотные комки — безоары. Природа предусмотрела защитный механизм: кошки могут избавляться от них самостоятельно. Однако иногда волосяные сгустки накапливаются и приводят к закупорке кишечника, что уже представляет угрозу жизни.

Как распознать проблему

Владельцам важно внимательно следить за поведением питомца. Тревожные симптомы:

вялость и потеря активности;

кашель и попытки отрыгнуть шерсть;

запоры и спазмы;

рвота после приёма пищи.

Если такие признаки присутствуют, необходимо срочно обратиться в ветеринарную клинику. В тяжёлых случаях может понадобиться хирургическое вмешательство.

Экстренная помощь дома

Если проблема только началась, можно помочь животному самостоятельно. Один из самых простых способов — вазелиновое масло.

Для кошки среднего размера достаточно 3-4 мл.

Масло набирают в шприц без иглы и аккуратно вливают в рот питомца.

Кошка проглатывает средство, и оно помогает мягко вывести шерсть из организма.

Альтернативный вариант — намазать лапки животного вазелином. Кошка слижeт его сама, и это также поможет освободить желудок.

Профилактика образования безоаров

Чтобы свести риск к минимуму, стоит регулярно использовать профилактические меры:

Специальные корма с добавлением клетчатки и ланолина помогают выводить шерсть естественным путём. "Кошачья трава", продающаяся в зоомагазинах, стимулирует работу желудка и кишечника. Регулярное вычёсывание питомца снижает количество проглатываемой шерсти.

Проблема шерсти в желудке у кошек — явление распространённое, но при правильном уходе и профилактике оно редко приводит к серьёзным осложнениям. Внимательный хозяин сможет вовремя заметить тревожные сигналы и помочь питомцу. Главное — не затягивать с визитом к ветеринару, если ситуация выходит из-под контроля.