Каждая пятая собака медленно умирает от ожирения: как спасти питомца от диабета и отказа суставов

Каждая пятая домашняя собака сталкивается с проблемой лишнего веса. Многие хозяева относятся к этому слишком легкомысленно, иногда даже находят в этом что-то забавное. Но ожирение у питомцев — это серьёзная проблема, которая напрямую влияет на качество и продолжительность их жизни.

Собака с ожирением

Чем опасен лишний вес для собак

У полных животных снижается подвижность, им становится тяжелее двигаться и играть. Кроме того, избыточный вес повышает риск развития диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и проблем с суставами. Такие собаки плохо переносят жару, быстрее устают и живут заметно меньше, чем их здоровые сородичи.

Почему собаки полнеют

Причины лишнего веса бывают разными. В отдельных случаях ожирение связано с эндокринными нарушениями, возрастными изменениями или паразитарными болезнями. Но это лишь около 6% всех случаев. В большинстве ситуаций виноваты сами владельцы:

питомец мало двигается, а прогулки слишком короткие;

хозяева дают слишком много корма или лакомств;

разные члены семьи подкармливают собаку, не замечая, что она выпрашивает еду у каждого.

В итоге у животного формируется привычка к перееданию, а лишние калории быстро превращаются в лишние килограммы.

Как помочь собаке похудеть

Чтобы вернуть питомцу здоровье и бодрость, важно пересмотреть привычный режим:

Уберите со стола угощения. Человеческая еда не только калорийна, но и опасна для собаки: она нарушает обмен веществ и работу пищеварения. Составьте правильный рацион. В специализированной литературе есть таблицы с рекомендациями по нормам питания для разных пород. Рассчитайте дневную норму и строго её придерживайтесь. Увеличьте физическую активность. Гуляйте дольше, позволяйте собаке бегать без поводка, играйте с ней на улице и дома. Используйте низкокалорийные корма. Размер порции уменьшать не нужно — просто подберите еду с меньшей энергетической ценностью. Кормите по расписанию. Оптимально — три раза в день в одно и то же время, лучше за полчаса до прогулки. Не забывайте про воду. В миске питомца всегда должна быть свежая и чистая вода.

Ожирение у собак — это не милое явление, а серьёзная угроза для здоровья и жизни питомца. Забота хозяина заключается не только в любви и ласке, но и в контроле веса, правильном питании и регулярных нагрузках. Если подойти к проблеме ответственно, собака снова станет активной, подвижной и будет радовать вас долгие годы.