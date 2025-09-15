Миф о независимости кошек рухнул: вот кем вы на самом деле для них являетесь

Кошки на протяжении веков окружены мифами и легендами. Их считали мистическими существами, почитали в храмах и наделяли сверхъестественными способностями. Но современные учёные решили разобраться в более "земном" вопросе — действительно ли эти животные так независимы, как принято думать. И результаты исследований специалистов из Университета Орегона могут удивить многих.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка смотрит в окно

Миф о независимости

В массовом сознании кошка — это свободолюбивое создание, которое гуляет само по себе и не привязывается к хозяину так, как это делает собака. Однако учёные утверждают: это заблуждение. На деле домашние кошки испытывают куда более сильную привязанность к людям, чем мы привыкли считать.

Исследователи провели серию экспериментов и наблюдений, чтобы выяснить, как животные реагируют на присутствие человека. Оказалось, что для большинства питомцев хозяин стоит на первом месте среди всех объектов внимания.

Немного истории

Интерес к кошкам как к особенным существам появился ещё в древнем Египте. Там их не просто любили, а почитали как священных животных. Считалось, что они связаны с богиней Баст и обладают магическими свойствами. Хотя сегодня мифы о магической силе ушли в прошлое, очарование кошек остаётся. Более того, их практическая польза — охота на крыс и мышей — по-прежнему актуальна.

Человек — центр вселенной для кошки

Зоологи пришли к выводу, что кошка видит в хозяине не просто источник пищи и заботы. Для неё человек — это нечто большее: суррогатная мать или сородич, который всегда рядом и готов поддержать. Такой образ формирует особый тип привязанности, который напоминает отношения детёныша и родителя.

Эта связь выражается в поведении: кошки следуют за хозяином по дому, выбирают места для отдыха рядом с ним и даже проявляют "ревность", если внимание переключается на других.

Энергетический аспект

Психологи, изучающие поведение кошек, отмечают ещё одну интересную деталь: питомцы способны улавливать эмоциональное состояние человека. Они могут ложиться на больные места, согревать, мурлыкать рядом, снижая стресс. В этом многие видят проявление своеобразного "целительства". По мнению исследователей, так кошки проявляют заботу о человеке, который для них — центр мира.

Исследования показали: миф о полной независимости кошек не соответствует действительности. Наоборот, домашние питомцы привязываются к своим хозяевам не меньше, чем собаки, хотя выражают это по-своему. Они чувствуют настроение человека, стараются его поддержать и воспринимают как самого близкого в своей жизни.