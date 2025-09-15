Собаки заплатили за жизнь с человеком своим интеллектом: что они утратили навсегда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Домашние собаки уже много веков живут рядом с человеком, и за это время они сильно изменились по сравнению со своими дикими предками. Учёные из Австрии, Нидерландов и Германии решили выяснить, как одомашнивание повлияло на интеллект животных, и пришли к неожиданному выводу: собаки хуже понимают причинно-следственные связи, чем волки.

Волки воют на Луну
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Волки воют на Луну

Инстинкты дикой природы против жизни рядом с человеком

Волки ежедневно сталкиваются с ситуациями, где ошибка может стоить жизни. Дикий хищник должен быть осторожным, когда выходит на открытую местность или приближается к людям, ведь там его может подстерегать охотник или автомобиль. Такие условия формируют у животного способность быстро оценивать последствия собственных действий.

Собаки живут иначе. Чаще всего их кормят и оберегают люди, и им не приходится принимать жизненно важные решения самостоятельно. В результате эта часть интеллекта со временем оказалась менее развитой, хотя другие навыки, напротив, усилились.

Как проводилось исследование

Специалисты наблюдали за двумя группами животных — 14 домашними собаками и 12 волками. Эксперимент включал специальные задания, позволяющие оценить умение находить логику между действием и результатом.

Итог оказался неожиданным: волки лучше справлялись с задачами, где нужно было понимать, что именно приводит к получению награды. Собаки же чаще ориентировались не на предметы или механизмы, а на людей, ожидая подсказки.

Умение читать человека

Несмотря на более слабое понимание причинно-следственных связей, собаки обладают другим уникальным качеством — они научились распознавать жесты, выражение лица и взгляд человека. Именно эта способность помогла им стать верными спутниками людей.

Учёные предполагают, что именно благодаря этому навыку когда-то удалось приручить волков. Те особи, которые лучше понимали сигналы людей, постепенно стали ближе к человеку и в итоге превратились в собак.

Волки против собак: кто умнее?

Сравнивать интеллект диких и домашних животных напрямую сложно. Волки умнее в ситуациях, где нужно выжить самостоятельно: добыть еду, избежать опасности, найти путь. Их мышление основано на опыте и наблюдательности.

Собаки же демонстрируют особый "социальный разум". Они быстрее понимают, что от них хочет хозяин, и могут приспосабливаться к человеческому поведению. Поэтому вопрос "кто умнее" зависит от того, что считать показателем интеллекта.

Что говорят специалисты

Результаты исследования показали, что теория о меньших интеллектуальных возможностях собак по сравнению с волками действительно подтверждается. Однако это не делает их глупыми: они развили другие качества, которые оказались не менее ценными для жизни рядом с человеком.

Собаки утратили часть навыков, связанных с дикой природой, но приобрели способности к общению и взаимодействию, которые помогли им стать частью человеческого общества.

Одомашнивание изменило собак так, что они стали меньше полагаться на собственные решения и больше — на человека. Волки по-прежнему сильнее в задачах, требующих логики и осторожности, но собаки компенсируют это умением понимать людей. В итоге сравнивать их интеллект напрямую неправильно: каждая из этих двух ветвей эволюции пошла своим уникальным путём.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
