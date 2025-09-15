Инфекции, которые не лечатся: как поцелуй с любимым псом становится звеном в цепочке заражения

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:09
Зоосфера

Домашние питомцы со временем перестают быть просто животными. Для многих людей кошки и собаки становятся настоящими членами семьи, без которых трудно представить повседневную жизнь. Неудивительно, что хозяева стремятся выражать свою любовь самыми привычными способами — обнимашками, лаской и даже поцелуями. Но, как показывают последние исследования, чрезмерная нежность может обернуться неожиданной угрозой для здоровья.

мужчина и собака
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
мужчина и собака

Почему опасно целовать питомцев

Учёные из Каледонского университета Глазго провели исследование и пришли к выводу: тесный физический контакт с животными, особенно поцелуи, связан с риском передачи опасных бактерий. По словам специалистов, через слюну происходит невидимый обмен микроорганизмами, и именно здесь скрыта главная угроза.

"Из-за наших действий происходит обмен слюной, который несет потенциальный риск", — пояснил один из авторов исследования Эдел Диксон.

Исследователи отмечают, что собаки и кошки могут быть носителями так называемых супербактерий — микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам. Человек тоже способен передавать их животным. Таким образом, получается двусторонний процесс: питомец заражает хозяина, а хозяин — своего любимца.

Супербактерии: невидимая угроза

Супербактерии стали одной из самых серьёзных проблем современной медицины. Они не поддаются стандартному лечению, и инфекции, вызванные ими, часто протекают тяжело. Если раньше основной зоной риска считались больницы и медицинские учреждения, то сегодня угрозу несут и повседневные привычки.

Домашние животные, постоянно контактирующие с людьми, становятся своеобразными переносчиками. В обычной жизни риск может казаться минимальным, но именно такие мелочи, как поцелуй с собакой, могут стать звеном в цепочке заражения.

Какие привычки стоит пересмотреть

Учёные подчёркивают: речь не идёт о том, чтобы перестать любить питомцев или полностью ограничить контакт. Важно лишь соблюдать разумную дистанцию.

Нежелательно:

  • позволять животным лизать лицо, особенно губы;
  • давать питомцам доедать еду с тарелок;
  • делить с ними одну ложку или вилку, даже ради шутки.

Эти привычки кажутся безобидными, но именно они создают условия для передачи опасных бактерий.

Безопасная близость с любимцами

Собака или кошка по-прежнему могут оставаться источником радости и эмоциональной поддержки, если хозяин будет помнить о гигиене. Достаточно простых мер:

  1. Мыть руки после игр или прогулок.

  2. Не допускать контакта слюны животного с открытыми ранками или слизистыми.

  3. Регулярно посещать ветеринара и следить за прививками.

  4. Ухаживать за шерстью и зубами питомца.

Такой подход не требует жёстких ограничений, но позволяет снизить вероятность заражения.

Почему важно учитывать мнение учёных

Иногда хозяева животных склонны воспринимать предостережения слишком эмоционально. Кажется, что речь идёт о запрете любви к питомцу. Однако в основе научных выводов лежит забота о здоровье человека и животного. Когда мы воспринимаем кошку или собаку как равного члена семьи, мы невольно переносим на них человеческие привычки, забывая, что это представители совсем другого биологического вида.

Наука напоминает нам: близость с животным должна оставаться в рамках, безопасных для обеих сторон. Это не лишает питомцев нашей ласки, но помогает сохранить здоровье всей семьи.

Любовь к домашним животным — естественное чувство, которое делает жизнь теплее и ярче. Но выражать её нужно так, чтобы она не приносила вреда. Отказ от поцелуев с питомцами и соблюдение элементарных правил гигиены помогут хозяевам сохранить не только крепкие отношения с четвероногими друзьями, но и здоровье — своё и их.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
