Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обманчивая чистота? 5 мест в отеле, которые игнорируют при уборке
Забудьте про тыквы! Трендовый осенний декор в 2025-м выглядит совсем иначе
Ваш ангел-хранитель на дороге: кто такой аварийный комиссар и зачем он нужен
Хотелось досадить: вот что на самом деле заставило Остроумову выйти замуж за Гафта
Чего не знают о кератиновых масках: главные ошибки ухода и их последствия для волос
Йога для ленивых: одно упражнение, которое заменит массаж и растяжку
Влага уходит, но сад цветёт: приёмы садоводов, которые даже в жару сохраняют урожай
Хватит тратить много денег: этот экономный и вкусный суп с куриным фаршем утолит голод и согреет душу
Черноплодка и яблоки в одной банке: витаминный запас на всю зиму

Цена невнимания — слепота: ошибка в уходе, которая может стоить собаке зрения

4:13
Зоосфера

Глаза собаки — это один из самых уязвимых органов, и любое повреждение может привести к серьёзным последствиям. Однако при правильном уходе большинство проблем можно предупредить. Ветеринары отмечают, что внимательное отношение хозяина и простые ежедневные процедуры помогают сохранить зрение питомца и вовремя заметить тревожные признаки заболеваний.

Голубые глаза собаки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Голубые глаза собаки

Как ухаживать за глазами собаки

Регулярный осмотр глаз — основа профилактики. Лучше всего делать это каждый день: аккуратно отодвигать шерсть и смотреть, нет ли выделений, покраснений или признаков воспаления. Даже лёгкая мутность или изменение цвета слизистой могут быть сигналом для визита к врачу.

Чтобы очистить глаза от скопившейся грязи, используют мягкий ватный диск или салфетку. Ветеринары рекомендуют смачивать их не водой, а специальным лосьоном для глаз или настоем ромашки комнатной температуры. Такая обработка помогает снять раздражение и уменьшает риск инфекции.

Если у собаки длинная шерсть, её стоит регулярно подстригать вокруг глаз. Попадающие волоски могут царапать слизистую и вызывать воспаление. Особенно это касается пород с густой шерстью на морде — у них риск проблем с глазами выше.

На что обратить внимание

Глаза отражают общее состояние организма. У здорового питомца они ясные, блестящие, без обильных выделений. Лёгкие прозрачные слёзки допустимы, но постоянное слезотечение или появление густых выделений — повод насторожиться.

Если хозяин заметил, что по утрам в уголках глаз скапливается много слизи или корочек, велика вероятность скрытого заболевания. Это может быть аллергия, инфекция или нарушение работы слёзных каналов. В любом случае лучше не заниматься самолечением, а обратиться к ветеринару.

Особенности зрения собак

Зрение собаки устроено иначе, чем у человека. Их острота зрения в среднем составляет около 0,3 диоптрии, поэтому они хуже различают мелкие детали и предметы вблизи. На расстоянии до полуметра картинка для них становится расплывчатой.

Зато движения на большом расстоянии животные видят прекрасно — иногда до 800-900 метров. Такая особенность помогает им быть отличными охотниками и сторожами. Но плохое зрение вблизи делает глаза уязвимыми: собака может случайно ткнуться мордой в кустарник или траву и поранить роговицу.

Что делать при травме

Во время прогулки питомец может легко поцарапать глаз или получить в него пыль, песок или мелкий мусор. Если это произошло, важно не паниковать. Первое, что нужно сделать, — промыть глаз физиологическим раствором. Это уменьшит раздражение и смоет грязь.

Ни в коем случае не стоит пытаться достать инородное тело самостоятельно — так можно только усугубить повреждение. После промывания собаку следует как можно скорее отвезти в ветеринарную клинику. Только специалист сможет безопасно осмотреть глаз и назначить лечение.

Профилактика проблем

Чтобы снизить риск заболеваний глаз, хозяину достаточно соблюдать несколько простых правил:

  • следить за чистотой глаз ежедневно;
  • беречь их от попадания шампуня и мыла во время купания;
  • защищать питомца от травм на прогулке, особенно в зарослях или возле кустов;
  • вовремя подстригать шерсть возле глаз;
  • обращаться к врачу при первых признаках воспаления.

Уход за глазами собаки не требует много времени, но именно от него во многом зависит качество её жизни. Ясный и здоровый взгляд питомца — верный признак того, что с ним всё в порядке. Забота хозяина, внимание к мелочам и своевременное обращение к специалисту помогут сохранить зрение животного на долгие годы.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
При стирке нужно устанавливать только эту температуру, другие значения убивают вашу одежду
Недвижимость
При стирке нужно устанавливать только эту температуру, другие значения убивают вашу одежду
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Домашние животные
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Хватит тратить много денег: этот экономный и вкусный суп с куриным фаршем утолит голод и согреет душу
Черноплодка и яблоки в одной банке: витаминный запас на всю зиму
От бездельника до звезды корпоративов: Шаляпин поднял ценник, но удивляет скромностью райдера
Осенняя подготовка к отопительному сезону: как не замёрзнуть и сэкономить
Казахстан рвётся в космос: Байтерек может выйти на рынок раньше графика
Фитнес-фанатики, внимание: вот почему ваши тренировки убивают либидо
Цена невнимания — слепота: ошибка в уходе, которая может стоить собаке зрения
Минутный танец — и годы за решёткой: туристка оказалась в руках турецкого правосудия
Авто глохнет на жарком старте: признак поломки, о которой мало кто думает
Цветочная рулетка: не выкопаете сейчас — весной клумба останется пустой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.