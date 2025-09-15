От чёрной вдовы до тарантула: кто из пауков пугает сильнее, чем способен навредить человеку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:37
Зоосфера

Пауки традиционно вызывают у людей страх и ассоциируются с опасностью, хотя на деле их "смертоносная" репутация сильно преувеличена. Большинство пауков действительно обладают ядом, но его основная функция — парализовать мелкую добычу, а не наносить вред человеку. Смертельные случаи от укусов происходят крайне редко, и антидоты против наиболее опасных видов давно существуют.

Король пауков Satyrex
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Король пауков Satyrex

Ядовитые пауки: кто в топе "страшилок"

Сиднейский воронковый паук

Живёт в Австралии и считается "самым смертоносным пауком в мире". Его яд действительно мощный, но с 1980 года, после появления противоядия, смертельных исходов не было. Опасность представляют в основном самцы, яд которых содержит нейротоксин, вызывающий боль, судороги и затруднённое дыхание.

Бразильский странствующий паук

Огромные "банановые пауки", которые любят прятаться в листьях и тёмных углах. Их яд способен вызвать серьёзные последствия, но только в редких случаях они впрыскивают полную дозу. Лишь 2-3 % укусов требуют противоядия. Смертельные исходы возможны, но в основном среди детей.

Красноспинный паук

Австралийская "чёрная вдова". Исторически чаще других становился причиной госпитализаций. Его яд поражает нервную систему, вызывая сильную боль и рвоту. Но благодаря противоядию смертность практически сведена к нулю.

Ликоса тарантул (пауки-волки)

Несмотря на название, это не настоящие тарантулы. Их укусы болезненные, но по токсичности не сильнее пчелиных.

Коричневый паук-отшельник

Обитает в США. В редких случаях вызывает некротические поражения кожи. Большинство укусов проходят легко, но примерно треть сопровождается повреждением тканей.

Чилийский отшельник

Более крупный и ядовитый родственник коричневого. В 15 % случаев его яд поражает внутренние органы (системный локсоцелизм). Летальность — до 4 %.

Южная чёрная вдова

Символ страха и легенд. Яд опасен, но смертельные случаи редки. Опасны в основном укусы взрослых самок.

Коричневый паук-оса

Близкий родственник чёрной вдовы, но менее токсичный. Считается инвазивным видом в США. Для человека относительно безопасен.

Пауки-мыши

Яд токсичен, но пауки не агрессивны. Часто делают "сухой укус" без яда.

Белохвостые пауки

Живут в Австралии. Вокруг них много мифов о некротических язвах, но наукой это не подтверждено. Укус вызывает лишь локальное воспаление.

Плюсы и минусы "ядовитых соседей"

Плюсы Минусы
Контролируют численность насекомых Укусы вызывают боль и панику
Их яд помогает в разработке лекарств Редкие тяжёлые случаи у людей
Поддерживают баланс экосистем Опасность для детей и пожилых

Мифы и правда

  • Миф: пауки смертельно опасны для человека.
    Правда: смертность от их укусов сегодня крайне редка.

  • Миф: белохвостые пауки вызывают некроз кожи.
    Правда: доказательств этому нет.

  • Миф: любой крупный паук способен убить.
    Правда: многие из них болезненно кусаются, но яд не смертелен.

Советы шаг за шагом: что делать при укусе

  1. Оставаться спокойным, не давить на рану.

  2. Промыть место укуса водой и мылом.

  3. Наложить холодный компресс.

  4. При сильной боли или отёке обратиться к врачу.

  5. Если известен вид паука — сообщить медперсоналу.

FAQ

Можно ли умереть от укуса паука?
Вероятность крайне мала, особенно при современной медпомощи.

Какие пауки самые опасные?
Сиднейский воронковый, чёрные вдовы и отшельники.

Стоит ли убивать пауков дома?
Лучше аккуратно вынести на улицу: пауки контролируют насекомых.

Интересные факты

  1. Пауки производят яд в очень малых количествах и часто "экономят" его.

  2. Яд чёрной вдовы используется в исследованиях неврологических заболеваний.

  3. В Австралии после введения антидота от красноспинного паука зарегистрирован всего один смертельный случай за десятилетия.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
