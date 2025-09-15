Опасность ближе, чем кажется: где клещи чаще всего прячутся на теле человека

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Клещи — существа маленькие, но их слюна действует как настоящий биохимический арсенал. Она позволяет паразиту часами и даже днями питаться кровью, оставаясь практически незамеченным. Учёные всё активнее изучают, как молекулы в слюне клещей влияют на иммунную систему человека и открывают путь опасным инфекциям, включая болезнь Лайма, которая ежегодно диагностируется у сотен тысяч людей.

Клещ
Фото: Designed by Freepik by erik-karits-2093459, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клещ

Секреты слюны клеща

В первые минуты после укуса активируется врождённый иммунитет — кожа должна быстро реагировать на повреждения и вторжение микробов. Но слюна клеща "глушит" эти сигналы.

  • Серпины подавляют ферменты воспаления.

  • Цистатины мешают иммунным клеткам обрабатывать антигены.

  • Эвазины связывают хемокины — сигналы, которые привлекают защитные клетки.

  • Апираза расщепляет молекулы, необходимые для слипания тромбоцитов.

В результате кровь течёт свободнее, воспаление почти не развивается, а место укуса выглядит спокойным.

Как подавляется иммунитет

Нормально при укусе нейтрофилы устремляются к повреждению. Слюна блокирует их приток и мешает работе комплемента — системы белков, которая обычно разрушает микробы. Более того, молекула Salp15 напрямую связывается с рецептором CD4 и тормозит работу Т-клеток, не позволяя иммунитету развиться полноценно.

Почему это опасно

Когда локальная защита выключена, у микробов появляется преимущество. Borrelia burgdorferi, возбудитель болезни Лайма, выживает благодаря защите слюнных белков. Исследования показали: ингибиторы комплемента в слюне повышают выживаемость бактерий в коже, а эвазины мешают привлечению иммунных клеток.

Советы шаг за шагом: как снизить риск

  1. Использовать репелленты с ДЭТА или икаридином.

  2. Надевать закрытую одежду в лесу или высокой траве.

  3. Проверять кожу после прогулок, особенно складки и волосистую часть головы.

  4. Удалять клеща как можно раньше, не повреждая его тело.

  5. Обрабатывать место укуса антисептиком и наблюдать за симптомами.

Мифы и правда

  • Миф: если клещ маленький, он безвреден.
    Правда: даже нимфы способны переносить боррелиоз.

  • Миф: болезнь Лайма всегда сопровождается "кольцом" на коже.
    Правда: у части заражённых характерная эритема не появляется.

  • Миф: достаточно просто выдернуть клеща.
    Правда: важно удалить его целиком, включая хоботок, чтобы снизить риск инфекции.

FAQ

Можно ли заразиться сразу после укуса?
Чем дольше клещ пьёт кровь, тем выше риск. Первые часы особенно важны.

Есть ли вакцины против Лайма?
На данный момент массовых вакцин для людей нет, но исследования ведутся.

Может ли слюна использоваться в медицине?
Да, белки клещей изучают как основу для противовоспалительных средств.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать укус → риск поздней диагностики Лайма → обращение к врачу при первых симптомах.

  • Снимать клеща пальцами → части тела остаются в коже → использование пинцета.

  • Считать эритему обязательной → пропустить болезнь без кольца → сдавать анализы при подозрении.

Интересные факты

  1. Слюна клеща содержит сотни уникальных белков, часть которых ещё не изучена.

  2. Некоторые молекулы из слюны уже тестируются как лекарства от воспалительных заболеваний кожи.

  3. Иммунитет животных к клещам иногда формируется естественно, и это даёт надежду на создание вакцин для людей.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
