Великие мигранты и хранители леса: 10 зверей, без которых Канада не Канада

5:18
Зоосфера

Канада — страна, где простор и дикая природа образуют гармонию, а каждое животное становится её символом. От ледяной Арктики до мягких лесных равнин, от горных массивов до речных долин — повсюду можно встретить представителей уникальной фауны, которые заняли прочное место в культуре и мифах коренных народов.

Лось в туманном лесу
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лось в туманном лесу

1. Лось

Огромный, величественный и неторопливый лось — самый крупный из семейства оленевых. Его отличает широкий роговой размах до 1,8 м у самцов, длинные ноги и густая шерсть. Он предпочитает бореальные леса Квебека, Онтарио и Британской Колумбии, где питается листвой, почками и даже водной растительностью, ныряя с головой в озёра и реки.
Для коренных народов лось олицетворяет силу и терпение, а для путешественников нередко становится неожиданным встречным прямо на трассе.

2. Канадский бобр

Этот трудолюбивый грызун с плоским хвостом и острыми зубами — инженер природы. Он возводит плотины и создаёт целые экосистемы: пруды, где обустраивает жилище.
Его мех был основой торговли в колониальные времена, а сам бобр с 1975 года официально признан символом страны. Он и сегодня украшает канадскую пятицентовую монету.

3. Медведь гризли

Гризли — символ дикости Канады. Живёт в Британской Колумбии и Юконе, достигает массы 270 кг и роста более двух метров. Летом питается ягодами и кореньями, но главным угощением остаётся лосось, которого он ловит в реках.
Для коренных народов это животное священно: оно хранитель лесов и воплощение силы и мудрости природы.

4. Карибу

Канадский родственник северного оленя — символ арктических просторов. Его широкие копыта помогают ходить по снегу и болотам, а густая шерсть защищает от стужи.
Карибу известны своей миграцией: ежегодно они преодолевают тысячи километров в поисках лишайников, являющихся их главной пищей. Для инуитов это источник еды, одежды и орудий труда, а также важный духовный символ.

5. Канадская рысь

Рысь скрытна и осторожна. Её лапы словно снегоступы, а кисточки на ушах придают хищному облику особый шарм. Она охотится в основном на зайца-беляка, и численность этих двух видов тесно связана.
Рысь часто называют символом тайны и интуиции: её глаза, светящиеся в лесной темноте, вдохновили множество легенд.

6. Белый медведь

Царь Арктики обитает на севере Канады: в Нунавуке, в районе Гудзонова залива. Это сильный хищник, прекрасно плавающий и способный чувствовать добычу на километры.
Сегодня белый медведь стал "лицом" климатических изменений, ведь сокращение морского льда угрожает его будущему. Для инуитов он остаётся духом-хранителем льда и льдовиков.

7. Лосось чинук

Самый крупный из тихоокеанских лососей весит более 30 кг и каждый год возвращается из океана в реки Британской Колумбии для нереста. Эта эпическая миграция сделала его священным в культуре народов Западного побережья.
Церемонии, посвящённые возвращению лосося, проходят до сих пор, а его изображение занимает важное место в традиционном искусстве.

8. Серый волк

Один из самых узнаваемых обитателей дикой природы. Его вой эхом разносится по ночным лесам. Волки охотятся стаями, добывая оленей, лосей и карибу.
Когда-то их численность сильно сократилась из-за охоты, но благодаря охране территории популяция начала восстанавливаться. Волк символизирует дух свободы и силу единства.

9. Снежная сова

Официальная птица Квебека — величественная белоснежная сова с яркими жёлтыми глазами. Она охотится на леммингов, улавливая малейший звук под снегом.
Сова путешествует на большие расстояния, мигрируя зимой на юг. Её образ связывают с мудростью и загадкой.

10. Канадская казарка

Крупная дикая гусыня с чёрной шеей известна громким криком и V-образными стаями, которые можно видеть в небе весной и осенью. Она легко уживается как в дикой природе, так и в городах.
Эти гуси стали частью канадского пейзажа: их можно встретить в парках Монреаля и на равнинах Манитобы.

Канада в образах животных

Каждое из этих животных отражает часть канадской души: терпеливый лось, трудолюбивый бобр, грозный гризли, выносливый карибу или царственный белый медведь. В их образах переплетаются мифы, легенды и биологические факты.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
