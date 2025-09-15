Каждая миска как бомба замедленного действия: эта еда даёт кошке силы, но крадёт её годы

Кормление кошки исключительно сухим кормом — тема, которая часто вызывает споры среди владельцев животных. С одной стороны, это удобно и экономично, с другой — может представлять серьёзные риски для здоровья питомца.

Почему сухой корм не всегда безопасен

Организм кошки устроен так, что основную часть влаги она получает не из миски, а из пищи. В природе добыча хищника содержит до 75% воды. Консервы и паучи приближены к этим показателям, а вот сухие гранулы удерживают не более 10%. Из-за слабого чувства жажды животное редко выпивает столько жидкости, сколько требуется для нормальной работы организма.

Чем грозит дефицит влаги

Если рацион состоит только из сухих гранул, у кошки постепенно формируется хроническая нехватка жидкости. Это не всегда заметно сразу, но со временем последствия становятся серьёзными:

Заболевания мочевыводящих путей: концентрированная моча повышает риск образования камней и кристаллов. Особенно уязвимы коты, так как их уретра легко блокируется.

Ожирение: калорийность сухого корма выше, чем у влажного, и при свободном доступе легко переесть.

Сахарный диабет: избыточный вес и низкая активность повышают риск заболевания.

Запоры: недостаток жидкости осложняет пищеварение, особенно у малоподвижных и пожилых питомцев.

Сильные стороны сухого корма

Несмотря на риски, у сухого питания есть преимущества. Оно удобно: не портится в миске, его легко хранить и дозировать. Кроме того, оно дешевле, чем влажный корм, и даёт много энергии — это важно для молодых и активных кошек.

