Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Счёт не закрыт? Как заставить банк выполнить свои обязательства
Осень — не повод валяться на диване: вот как обернуть короткие дни в заряд бодрости и силы
Шины стачиваются на глазах — причина может скрываться глубже, чем кажется
Царапины исчезают на глазах: простой трюк с воском, который поможет устранить дефекты на любой мебели
Смартфон стал новым троном: эти минуты залипания превращаются в годы унизительного лечения
Дуэйн Джонсон неузнаваем, Эмма Стоун облысела: эти восемь фильмов Венеции-2025 поражают воображение
5 причин мариновать грибы с этим секретным ингредиентом — раскройте новые грани более мягкого вкуса
Работают ли БАДы для снижения аппетита: разбор популярных добавок и ингредиентов
Письмо счастья или развод? В ГАИ объяснили, что делать со штрафом без снимка

Каждая миска как бомба замедленного действия: эта еда даёт кошке силы, но крадёт её годы

4:54
Зоосфера

Кормление кошки исключительно сухим кормом — тема, которая часто вызывает споры среди владельцев животных. С одной стороны, это удобно и экономично, с другой — может представлять серьёзные риски для здоровья питомца.

Кот рядом с миской
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот рядом с миской

Почему сухой корм не всегда безопасен

Организм кошки устроен так, что основную часть влаги она получает не из миски, а из пищи. В природе добыча хищника содержит до 75% воды. Консервы и паучи приближены к этим показателям, а вот сухие гранулы удерживают не более 10%. Из-за слабого чувства жажды животное редко выпивает столько жидкости, сколько требуется для нормальной работы организма.

Чем грозит дефицит влаги

Если рацион состоит только из сухих гранул, у кошки постепенно формируется хроническая нехватка жидкости. Это не всегда заметно сразу, но со временем последствия становятся серьёзными:

  • Заболевания мочевыводящих путей: концентрированная моча повышает риск образования камней и кристаллов. Особенно уязвимы коты, так как их уретра легко блокируется.
  • Ожирение: калорийность сухого корма выше, чем у влажного, и при свободном доступе легко переесть.
  • Сахарный диабет: избыточный вес и низкая активность повышают риск заболевания.
  • Запоры: недостаток жидкости осложняет пищеварение, особенно у малоподвижных и пожилых питомцев.

Сильные стороны сухого корма

Несмотря на риски, у сухого питания есть преимущества. Оно удобно: не портится в миске, его легко хранить и дозировать. Кроме того, оно дешевле, чем влажный корм, и даёт много энергии — это важно для молодых и активных кошек.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Удобство хранения и дозировки Недостаток влаги
Экономичность Риск мочекаменной болезни
Высокая энергетическая ценность Ожирение и диабет
Не портится в миске Запоры

Сравнение рационов

Тип питания Особенности Риски
Сухой корм Удобен, калориен Обезвоживание, мочекаменная болезнь
Влажный корм Высокая влажность Дороже, быстрее портится
Смешанный рацион Баланс удобства и гидратации Требует контроля порций

Советы шаг за шагом

  • Обеспечить доступ к свежей воде в нескольких местах.
  • Использовать фонтанчики для стимулирования питья.
  • Добавлять немного воды в сухой корм (но не хранить такую смесь).
  • Сочетать сухой и влажный корм — утром давать консервы, днём оставить гранулы.
  • Регулярно контролировать вес и состояние питомца у ветеринара.

Мифы и правда

  • Миф: сухой корм чистит зубы.
  • Правда: значимого очищающего эффекта нет, зубной камень образуется и при сухом рационе.
  • Миф: кошке достаточно миски воды рядом с едой.
  • Правда: животные пьют больше, если миски стоят в разных частях дома.
  • Миф: сухой корм всегда вреден.
  • Правда: качественный продукт при правильном контроле может быть частью здорового рациона.

FAQ

Можно ли кормить кошку только сухим кормом

  • Можно, но это увеличивает риски заболеваний и требует строгого контроля потребления воды.

Что лучше — сухой или влажный корм

  • Оптимален смешанный рацион: сухой корм для удобства и влажный для гидратации.

Сколько стоит качественный корм

  • Цена варьируется: эконом-сегмент доступен большинству, а премиум и супер-премиум часто сравнимы по стоимости с натуральным рационом.

Исторический контекст

Домашние кошки происходят от пустынных хищников, которые получали влагу из добычи. Эта особенность сохранилась, поэтому привычка мало пить — их врождённая черта.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: кормить только сухим кормом.
  • Последствие: обезвоживание, болезни мочевыводящих путей.
  • Альтернатива: смешанное питание или влажные лечебные диеты.

Если кошка категорически отказывается от консервов? Тогда лучше подобрать специализированный сухой корм (например, почечный или диетический) и строго следить за потреблением воды.

Интересные факты

  • В природе кошки получают до 90% жидкости из добычи.
  • Питьевые фонтанчики увеличивают потребление воды у кошек почти вдвое.
  • Ветеринарные организации советуют оценивать рацион не только по типу корма, но и по состоянию здоровья животного.

Здоровье кошки во многом зависит не от формы корма, а от внимательного подхода хозяина, который умеет сочетать удобство с заботой о потребностях питомца.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Мир. Новости мира
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Авто
Китайские машины перестали быть одноразовыми: топ-5 моделей, превзошедших ожидания
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Домашние животные
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Счёт не закрыт? Как заставить банк выполнить свои обязательства
Каждая миска как бомба замедленного действия: эта еда даёт кошке силы, но крадёт её годы
Осень — не повод валяться на диване: вот как обернуть короткие дни в заряд бодрости и силы
Шины стачиваются на глазах — причина может скрываться глубже, чем кажется
Царапины исчезают на глазах: простой трюк с воском, который поможет устранить дефекты на любой мебели
Смартфон стал новым троном: эти минуты залипания превращаются в годы унизительного лечения
Дуэйн Джонсон неузнаваем, Эмма Стоун облысела: эти восемь фильмов Венеции-2025 поражают воображение
5 причин мариновать грибы с этим секретным ингредиентом — раскройте новые грани более мягкого вкуса
Работают ли БАДы для снижения аппетита: разбор популярных добавок и ингредиентов
Письмо счастья или развод? В ГАИ объяснили, что делать со штрафом без снимка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.