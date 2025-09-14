Длинношеий призрак юрского моря: скелет, пролежавший в музее 50 лет, раскрыл тайну эволюции

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:23
Зоосфера

В далёком 1978 году в немецком карьере Хольцмаден палеонтологи извлекли из сланцевого пласта Посидония скелет необычной морской рептилии. Долгое время находка хранилась в фондах Штутгартского государственного музея естественной истории, и лишь спустя почти полвека учёные смогли оценить её настоящее значение.

Ископаемое морское существо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ископаемое морское существо

Исследование, опубликованное в журнале PeerJ Life & Environment, показало: речь идёт о новом виде плезиозавра, которому дали имя Plesionectes longicollum. Этот хищник обитал в океанах около 183 миллионов лет назад, в тоарский век юрского периода.

Особенности находки

Plesionectes longicollum оказался обладателем необычайно длинной шеи — 43 шейных позвонка против двадцати у наземного диплодока. Всего у животного насчитывалось 21 спинной позвонок. При этом скелет ещё не был полностью зрелым, но уже достигал почти трёх метров в длину, что делало его крупнее многих других представителей плезиозавров из тех же отложений.

Название вида переводится как "длинношеий почти пловец". Оно отражает ключевую особенность группы ранних юрских плезиозавров, известных своей гибкой шеей, которая помогала охотиться на мелкую рыбу и других морских обитателей.

Почему открытие важно

Плезиозавры в отложениях Посидония встречаются значительно реже, чем, например, ихтиозавры. Поэтому каждый новый образец имеет исключительное значение. P. longicollum стал самым древним представителем плезиозавров из этих сланцев, что позволило расширить понимание их эволюции.

Учёные отмечают, что находка отражает высокое биоразнообразие региона в юрское время. Ранний тоарский период был эпохой серьёзных изменений: в океанах происходили аноксические события, резко влиявшие на жизнь. Скелет нового вида стал недостающим элементом в понимании перестроек древних экосистем.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальный материал для науки Ограниченность данных из-за неполного сохранения
Расширяет знания о биоразнообразии юрского периода Трудность реконструкции поведения животного
Подтверждает редкость находок плезиозавров в регионе Неизвестно, насколько велик был взрослый экземпляр

Сравнение с другими морскими рептилиями

Характеристика Plesionectes longicollum Ихтиозавры Диплодок (сухопутный)
Длина тела ~3 м (незрелый) 2-15 м до 25 м
Число шейных позвонков 43 10-20 20
Среда обитания Моря ранней юры Моря мезозоя Суша (травоядный динозавр)
Частота находок Редко Очень часто Часто

Мифы и правда

  • Миф: плезиозавры были предками китов.
  • Правда: они не имеют прямого родства с современными морскими млекопитающими.
  • Миф: длинная шея делала их медлительными.
  • Правда: удлинённая шея помогала быстро хватать добычу в радиусе без необходимости поворачивать всё тело.
  • Миф: все плезиозавры были гигантами.
  • Правда: многие из них, включая P. longicollum, были относительно небольшими.

FAQ

Сколько стоил бы такой скелет, если бы его нашли сейчас

  • Рыночной цены у подобных находок нет: они представляют исключительно научную ценность и передаются музеям.

Можно ли увидеть этот экземпляр

  • Да, скелет хранится в Штутгартском государственном музее естественной истории.

Что делает P. longicollum особенным

  • У него рекордно длинная шея среди ранних плезиозавров, что выделяет его на фоне других морских хищников юры.

Исторический контекст

  • 183 млн лет назад: время существования Plesionectes longicollum.
  • 1978 год: находка скелета в Хольцмадене.
  • 2025 год: официальное признание нового вида после полного анализа.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: долгое хранение образца без анализа.
  • Последствие: задержка с открытием почти на 50 лет.
  • Альтернатива: систематическая проверка музейных фондов с использованием новых технологий.

Если бы скелет не сохранился так хорошо, наука могла бы упустить ключ к пониманию биоразнообразия юры. Даже единичная находка меняет представления об экосистемах древних морей.

Интересные факты

  • Длина шеи P. longicollum в два раза превышала длину шеи диплодока.
  • Сланцы Посидония сохранили не только кости, но и мягкие ткани некоторых древних животных.
  • В тех же отложениях были найдены отпечатки кожи и содержимое желудков морских рептилий.

Открытие Plesionectes longicollum стало напоминанием о том, что даже старые находки в музейных хранилищах способны перевернуть наше представление о далёком прошлом Земли.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
