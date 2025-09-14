Длинношеий призрак юрского моря: скелет, пролежавший в музее 50 лет, раскрыл тайну эволюции

В далёком 1978 году в немецком карьере Хольцмаден палеонтологи извлекли из сланцевого пласта Посидония скелет необычной морской рептилии. Долгое время находка хранилась в фондах Штутгартского государственного музея естественной истории, и лишь спустя почти полвека учёные смогли оценить её настоящее значение.
Исследование, опубликованное в журнале PeerJ Life & Environment, показало: речь идёт о новом виде плезиозавра, которому дали имя Plesionectes longicollum. Этот хищник обитал в океанах около 183 миллионов лет назад, в тоарский век юрского периода.
Plesionectes longicollum оказался обладателем необычайно длинной шеи — 43 шейных позвонка против двадцати у наземного диплодока. Всего у животного насчитывалось 21 спинной позвонок. При этом скелет ещё не был полностью зрелым, но уже достигал почти трёх метров в длину, что делало его крупнее многих других представителей плезиозавров из тех же отложений.
Название вида переводится как "длинношеий почти пловец". Оно отражает ключевую особенность группы ранних юрских плезиозавров, известных своей гибкой шеей, которая помогала охотиться на мелкую рыбу и других морских обитателей.
Плезиозавры в отложениях Посидония встречаются значительно реже, чем, например, ихтиозавры. Поэтому каждый новый образец имеет исключительное значение. P. longicollum стал самым древним представителем плезиозавров из этих сланцев, что позволило расширить понимание их эволюции.
Учёные отмечают, что находка отражает высокое биоразнообразие региона в юрское время. Ранний тоарский период был эпохой серьёзных изменений: в океанах происходили аноксические события, резко влиявшие на жизнь. Скелет нового вида стал недостающим элементом в понимании перестроек древних экосистем.
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный материал для науки
|Ограниченность данных из-за неполного сохранения
|Расширяет знания о биоразнообразии юрского периода
|Трудность реконструкции поведения животного
|Подтверждает редкость находок плезиозавров в регионе
|Неизвестно, насколько велик был взрослый экземпляр
|Характеристика
|Plesionectes longicollum
|Ихтиозавры
|Диплодок (сухопутный)
|Длина тела
|~3 м (незрелый)
|2-15 м
|до 25 м
|Число шейных позвонков
|43
|10-20
|20
|Среда обитания
|Моря ранней юры
|Моря мезозоя
|Суша (травоядный динозавр)
|Частота находок
|Редко
|Очень часто
|Часто
Если бы скелет не сохранился так хорошо, наука могла бы упустить ключ к пониманию биоразнообразия юры. Даже единичная находка меняет представления об экосистемах древних морей.
Открытие Plesionectes longicollum стало напоминанием о том, что даже старые находки в музейных хранилищах способны перевернуть наше представление о далёком прошлом Земли.
