Питомец упал и быстро очнулся? Радоваться рано — возможно, вы упускаете первый звонок трагедии

3:13
Зоосфера

Обморок у домашнего питомца — тревожный сигнал, который невозможно игнорировать. Даже если животное быстро пришло в себя, причина таких состояний почти всегда кроется в нарушениях работы сердца, лёгких или сосудов. Важно понимать: обморок — не самостоятельная болезнь, а симптом, указывающий на серьёзные проблемы со здоровьем.

Жулебинский Хатико
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Жулебинский Хатико

Почему случаются обмороки

Главная причина обмороков у собак и кошек — кратковременное прекращение поступления достаточного количества крови к головному мозгу. Это может произойти по разным причинам.

  • Болезни сердца: пороки, аритмия, врождённые аномалии.
  • Проблемы с сосудами: закупорка просвета тромбом, паразитами или опухолью.
  • Нарушение дыхания и нехватка кислорода.

Наиболее опасны обмороки, вызванные нарушением сердечного ритма или закупоркой сосудов. Такие состояния непредсказуемы: неизвестно, как долго они будут длиться и чем могут закончиться.

Как помочь питомцу во время обморока

Обычно животное приходит в себя самостоятельно через несколько секунд. Но хозяину важно знать, как действовать, если этого не произошло.

  1. Поменяйте положение тела так, чтобы голова оказалась ниже туловища — это усилит приток крови к мозгу.

  2. Обеспечьте доступ свежего воздуха: откройте окно, если обморок случился дома.

  3. Снимите с животного ошейник или намордник, чтобы ничего не мешало дыханию.

  4. Аккуратно потяните питомца за язык — это помогает активизировать дыхательный центр.

  5. Если обморок произошёл зимой на улице, не кладите собаку прямо на снег. Лучше подстелить куртку или положить её на скамейку.

После того как питомец пришёл в себя, ему нужно отдохнуть. Нагрузки и активные игры в этот день исключаются.

На что обратить внимание хозяину

Перед обмороком животное нередко ведёт себя необычно. Хозяин может заметить:

  • внезапную суетливость и беспокойство;
  • сильный кашель;
  • изменение цвета языка.

Эти признаки важно запомнить и обязательно рассказать о них врачу. Также стоит зафиксировать длительность обморока и то, сколько времени потребовалось питомцу, чтобы восстановиться.

Когда обращаться к врачу

Даже единичный обморок требует консультации специалиста. Первым делом рекомендуется визит к ветеринарному кардиологу, который назначит обследование. Чаще всего оно включает:

  • электрокардиограмму (в том числе суточный мониторинг);
  • измерение артериального давления;
  • рентген грудной клетки.

При необходимости животное направляют к другим врачам: хирургу или неврологу. Такой комплексный подход позволяет выявить точную причину и вовремя начать лечение.

Обмороки у собак и кошек — это всегда повод для серьёзного внимания. Даже если питомец быстро восстановился, важно провести обследование и исключить опасные заболевания сердца и сосудов. Чем раньше хозяин обратится к врачу, тем выше шансы сохранить здоровье и жизнь животного.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
