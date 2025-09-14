Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:42
Зоосфера

Дрессировка собаки — это основа гармоничного сосуществования питомца и хозяина. Даже самый дружелюбный пёс может вызвать недовольство окружающих, если не умеет правильно вести себя на улице или дома. Именно поэтому базовые навыки послушания необходимы каждой собаке, вне зависимости от её породы и размера.

Собака смотрит на хозяина
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака смотрит на хозяина

Конечно, лучше всего пройти курс обучения у профессионального кинолога. Опытный специалист подскажет, как правильно выстраивать контакт с питомцем, учтёт его характер и подберёт оптимальную методику. Однако при достаточном терпении и регулярных занятиях базовые команды вполне можно освоить самостоятельно.

Зачем собаке нужны базовые команды

Многие владельцы думают, что команды нужны только для дрессировки служебных собак. На самом деле это не так. Умение подчиняться голосу хозяина делает животное более управляемым и безопасным как для окружающих, так и для него самого.

• Собака не вырвется на проезжую часть, если слушается команду.
• Питомец не подберёт с земли опасный предмет.
• Вы сможете спокойно гулять даже в местах, где много людей и животных.

Кроме того, дрессировка укрепляет контакт между человеком и собакой: питомец учится доверять, а хозяин — лучше понимать своего четвероногого друга.

Три главные команды для собаки

Есть множество команд, от "Сидеть!" до сложных трюков. Но существует три базовых, которые должен знать любой питомец — именно они обеспечивают безопасность и дисциплину.

"Рядом"

Эта команда особенно полезна во время прогулок. Смысл в том, что собака идёт строго у левой ноги хозяина и не тянет поводок.

Начинают тренировку с короткого поводка. Держа его ближе к ошейнику в левой руке, а свободный конец в правой, сделайте первый шаг и дайте команду: "Рядом!". Если пёс попытается отойти в сторону или вырваться вперёд — слегка подтяните поводок и повторите команду.

Когда собака послушно идёт рядом, обязательно похвалите её и дайте угощение. Постепенно отрабатывайте навык без поводка, чтобы питомец держался рядом и в сложных ситуациях — например, при виде другой собаки.

"Ко мне"

Навык возвращаться к хозяину по первому зову — один из важнейших. Он может спасти питомцу жизнь, если тот оказался на дороге или увлёкся погоней за кошкой.

Чтобы отработать команду, отпустите собаку на длинном поводке. Когда она отойдёт на расстояние, окликните её: "Ко мне!". Важно произносить команду уверенно, но без раздражения. Чтобы усилить мотивацию, можно показать лакомство и слегка подтянуть поводок.

Каждый успешный подход завершается похвалой и наградой. Со временем у собаки выработается привычка бежать к хозяину при первом же сигнале.

"Фу"

Запрещающая команда — один из главных инструментов контроля. Она помогает остановить собаку, если та пытается подобрать что-то с земли или проявляет нежелательный интерес к прохожим и другим животным.

Отрабатывать команду лучше в реальных условиях. Увидев, что пёс пытается сделать что-то нежелательное, резко скажите: "Фу!" и дёрните поводок. Если нужно, добавьте лёгкий шлепок (например, свернутой газетой, а не рукой).

Когда собака прекращает действие, её обязательно хвалят. Таким образом, питомец понимает, что правильно реагировать на запрет — выгодно.

Как сделать тренировки эффективными

  1. Занимайтесь регулярно — хотя бы по 10-15 минут в день.

  2. Всегда заканчивайте тренировку на положительной ноте, чтобы у собаки сохранялся интерес.

  3. Используйте поощрение: лакомство, игрушку или просто ласковое слово.

  4. Будьте последовательны: не требуйте того, чему ещё не учили, и не давайте противоречивых команд.

Собаки лучше всего усваивают информацию через положительное подкрепление. Крики и наказания работают хуже и могут вызвать недоверие.

Минимальная дрессировка — это не прихоть, а необходимость. Три простые команды "Рядом", "Ко мне" и "Фу" позволяют контролировать поведение собаки в любых ситуациях и делают совместную жизнь комфортнее и безопаснее.

Чем раньше хозяин начнёт обучение, тем проще и быстрее питомец усвоит правила. Главное — терпение, доброжелательность и регулярные занятия.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
