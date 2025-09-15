Восьмиметровый ужас: питон проглотил фермера целиком и напомнил, кто хозяин джунглей

0:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Индонезии снова произошла трагедия, которая потрясла местных жителей: восьмиметровый питон стал причиной гибели пожилого фермера. Огромные змеи здесь не редкость, их прозвали "бесшумной смертью". Это имя они получили не случайно: рептилии способны часами и даже неделями неподвижно выжидать жертву, а затем за секунды превращать её в добычу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Сетчатый питон

История мужчины с острова Бутунг лишний раз напомнила о том, насколько опасны эти существа. Он пропал во время работы на плантации, и лишь спустя пару дней поисков волонтёры заметили неподалёку питона с раздутым брюхом. Внутри оказалось тело пропавшего. Для местных жителей подобные находки шокируют, но уже не удивляют — люди здесь привыкли жить рядом с гигантскими змеями.

Охота питонов

Питоны — мастера засадной охоты. Их оружие не яд, а сила мышц и умение ждать. Змея может неподвижно пролежать в траве или на дереве неделями, дожидаясь момента. Когда жертва оказывается в зоне досягаемости, рептилия действует мгновенно.

"Питоны могут ждать в засаде неделями. Когда добыча будет на расстоянии броска, змея за доли секунды распрямляется и намертво вцепляется в нее", — сказал гид Джеро Команд Карван.

Схватив жертву, питон мгновенно обвивает её кольцами. Каждое движение дыхания только усиливает хватку, пока в лёгких не закончится воздух. После этого наступает вторая фаза — змей начинает заглатывать добычу целиком, начиная с головы.

Подобная охотничья стратегия почти не оставляет шансов на спасение. В отличие от хищников, которые разрывают жертву на части, питон буквально проглатывает её целиком. Это позволяет ему на долгое время забыть о поиске пищи: съеденный человек или крупное животное могут заменить змею еду на несколько недель, а то и месяцев.

Количество жертв на счету змей

Хотя подобные случаи с питонами попадают в мировые новости, на самом деле они происходят сравнительно редко. В Индонезии ежегодно жертвами этих гигантов становятся около 6-7 человек. Но реальную угрозу для человечества представляют не питоны, а ядовитые змеи.

По данным специалистов, каждый год от их укусов в мире погибает от 81 до 138 тысяч человек. Это цифры, которые можно сравнить с масштабами эпидемий. Особенно опасны укусы в сельских районах Азии и Африки, где помощь может оказаться слишком далеко, а противоядия под рукой просто нет.

Самые смертоносные яды

На нашей планете насчитывается около 4 тысяч видов змей, и примерно 600 из них — ядовитые. Их токсины отличаются по составу и действию:

Одни блокируют нервные импульсы, парализуя мышцы. Другие угнетают дыхательный центр, лишая возможности вдохнуть. Третьи сворачивают кровь так быстро, что она превращается в густое желе.

Но особняком стоит яд тайпана. Он признан самым сильным из известных: в 180 раз мощнее гадюки.

Капли достаточно, чтобы убить сотню взрослых мужчин. Действие почти мгновенное: яд парализует дыхание, блокирует работу органов и лишает шансов на спасение даже при наличии медиков поблизости.

Нет универсального противоядия

Одна из главных проблем медицины заключается в том, что для каждого вида змеи нужно своё лекарство. Ошибка в определении вида приводит к тому, что введённое средство не сработает.

Эту проблему пытался решить американец Тим Фриде. Он настолько увлечён змеями, что сознательно позволял им кусать себя. Со временем его организм выработал антитела сразу к десяткам ядов.

В 2017 году его экспериментами заинтересовался иммунолог Джейкоб Глэнвилл. Вместе они начали работу над универсальным антидотом. Из крови Фриде учёные выделили антитела и создали вещество под названием вареспладиб. Его протестировали на мышах и выяснили, что оно нейтрализует яд 13 видов змей.

"Я подумал, что вместе мы можем создать универсальное противоядие. Из крови Фриде мы выделили антитела и создали вещество под названием вареспладиб", — пояснил иммунолог Джейкоб Глэнвилл.

Учёные уверены: если разработки удастся довести до конца, это спасёт десятки тысяч жизней по всему миру.

Змеи становятся друзьями

Несмотря на врождённый страх, некоторые люди не просто не боятся змей, но и считают их своими лучшими друзьями.

Так, американец Дэниел Грин утверждает, что его удавы помогают предсказывать приступы эпилепсии. По его словам, за несколько минут до обострения питомцы начинают вести себя иначе: извиваются, становятся беспокойными. Для него это сигнал лечь и ждать, пока приступ пройдёт.

Учёные относятся к этому скептически: научных подтверждений у этой теории пока нет. Но сам Грин доверяет своим питомцам больше, чем медицинским прогнозам.

В России тоже есть люди, которые души не чают в змеях. Заводчик Вячеслав Подлесский содержит пять питонов и даже купил для них отдельную квартиру. Одну из них он назвал Капитолиной, подчёркивая её "характер".

Змеи, по его словам, удобные питомцы: они тихие, не требуют много внимания, не портят мебель и едят раз в две недели. Правда, без казусов не обходится — однажды его питомица Лиза проникла в холодильник с крысами и устроила там настоящий разгром.

Каждая из змей хотя бы раз кусала хозяина, но Подлесский воспринимает это философски. Для него это не агрессия, а своеобразное проявление характера.

Человек и змей: враги или соседи

История взаимоотношений людей и змей — это постоянное противостояние страха и восхищения. С одной стороны, змеи убили огромное количество людей за историю человечества. С другой — стали частью культур, религий и даже медицины.

Сегодня учёные ищут способы сделать встречи с ними менее смертельными. Универсальный антидот может стать прорывом, который позволит не только спасать жизни, но и изменить отношение к этим существам. Ведь змеи остаются важной частью экосистем, регулируя численность грызунов и других животных.