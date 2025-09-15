Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лизинг рухнул? Росагролизинг предложил меры для поддержки аграриев
Их считали провалом, а они снова на подиуме: эти брюки становятся базой осеннего гардероба
Рецепт для ленивых гениев: как из магазинного теста и курицы сделать пирог ресторанного уровня
Смертельная ловушка: обзор шлема, который борется с главной опасностью на дорогах
Банковская карта превращается в улику: за эти переводы можно получить 6 лет тюрьмы
Инфекции, которые не лечатся: как поцелуй с любимым псом становится звеном в цепочке заражения
Игнорируете это упражнение? Тогда забудьте про идеальную осанку и сильный корпус
После этого чек-апа муж перестал жаловаться на здоровье: жена хранит секрет программы
Ненужные вещи работают лучше дорогих покупок: секрет знают опытные садоводы

Восьмиметровый ужас: питон проглотил фермера целиком и напомнил, кто хозяин джунглей

0:45
Зоосфера

В Индонезии снова произошла трагедия, которая потрясла местных жителей: восьмиметровый питон стал причиной гибели пожилого фермера. Огромные змеи здесь не редкость, их прозвали "бесшумной смертью". Это имя они получили не случайно: рептилии способны часами и даже неделями неподвижно выжидать жертву, а затем за секунды превращать её в добычу.

Сетчатый питон
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Сетчатый питон

История мужчины с острова Бутунг лишний раз напомнила о том, насколько опасны эти существа. Он пропал во время работы на плантации, и лишь спустя пару дней поисков волонтёры заметили неподалёку питона с раздутым брюхом. Внутри оказалось тело пропавшего. Для местных жителей подобные находки шокируют, но уже не удивляют — люди здесь привыкли жить рядом с гигантскими змеями.

Охота питонов

Питоны — мастера засадной охоты. Их оружие не яд, а сила мышц и умение ждать. Змея может неподвижно пролежать в траве или на дереве неделями, дожидаясь момента. Когда жертва оказывается в зоне досягаемости, рептилия действует мгновенно.

"Питоны могут ждать в засаде неделями. Когда добыча будет на расстоянии броска, змея за доли секунды распрямляется и намертво вцепляется в нее", — сказал гид Джеро Команд Карван.

Схватив жертву, питон мгновенно обвивает её кольцами. Каждое движение дыхания только усиливает хватку, пока в лёгких не закончится воздух. После этого наступает вторая фаза — змей начинает заглатывать добычу целиком, начиная с головы.

Подобная охотничья стратегия почти не оставляет шансов на спасение. В отличие от хищников, которые разрывают жертву на части, питон буквально проглатывает её целиком. Это позволяет ему на долгое время забыть о поиске пищи: съеденный человек или крупное животное могут заменить змею еду на несколько недель, а то и месяцев.

Количество жертв на счету змей

Хотя подобные случаи с питонами попадают в мировые новости, на самом деле они происходят сравнительно редко. В Индонезии ежегодно жертвами этих гигантов становятся около 6-7 человек. Но реальную угрозу для человечества представляют не питоны, а ядовитые змеи.

По данным специалистов, каждый год от их укусов в мире погибает от 81 до 138 тысяч человек. Это цифры, которые можно сравнить с масштабами эпидемий. Особенно опасны укусы в сельских районах Азии и Африки, где помощь может оказаться слишком далеко, а противоядия под рукой просто нет.

Самые смертоносные яды

На нашей планете насчитывается около 4 тысяч видов змей, и примерно 600 из них — ядовитые. Их токсины отличаются по составу и действию:

  1. Одни блокируют нервные импульсы, парализуя мышцы.
  2. Другие угнетают дыхательный центр, лишая возможности вдохнуть.
  3. Третьи сворачивают кровь так быстро, что она превращается в густое желе.

Но особняком стоит яд тайпана. Он признан самым сильным из известных: в 180 раз мощнее гадюки.

Капли достаточно, чтобы убить сотню взрослых мужчин. Действие почти мгновенное: яд парализует дыхание, блокирует работу органов и лишает шансов на спасение даже при наличии медиков поблизости.

Нет универсального противоядия

Одна из главных проблем медицины заключается в том, что для каждого вида змеи нужно своё лекарство. Ошибка в определении вида приводит к тому, что введённое средство не сработает.

Эту проблему пытался решить американец Тим Фриде. Он настолько увлечён змеями, что сознательно позволял им кусать себя. Со временем его организм выработал антитела сразу к десяткам ядов.

В 2017 году его экспериментами заинтересовался иммунолог Джейкоб Глэнвилл. Вместе они начали работу над универсальным антидотом. Из крови Фриде учёные выделили антитела и создали вещество под названием вареспладиб. Его протестировали на мышах и выяснили, что оно нейтрализует яд 13 видов змей.

"Я подумал, что вместе мы можем создать универсальное противоядие. Из крови Фриде мы выделили антитела и создали вещество под названием вареспладиб", — пояснил иммунолог Джейкоб Глэнвилл.

Учёные уверены: если разработки удастся довести до конца, это спасёт десятки тысяч жизней по всему миру.

Змеи становятся друзьями

Несмотря на врождённый страх, некоторые люди не просто не боятся змей, но и считают их своими лучшими друзьями.

Так, американец Дэниел Грин утверждает, что его удавы помогают предсказывать приступы эпилепсии. По его словам, за несколько минут до обострения питомцы начинают вести себя иначе: извиваются, становятся беспокойными. Для него это сигнал лечь и ждать, пока приступ пройдёт.

Учёные относятся к этому скептически: научных подтверждений у этой теории пока нет. Но сам Грин доверяет своим питомцам больше, чем медицинским прогнозам.

В России тоже есть люди, которые души не чают в змеях. Заводчик Вячеслав Подлесский содержит пять питонов и даже купил для них отдельную квартиру. Одну из них он назвал Капитолиной, подчёркивая её "характер".

Змеи, по его словам, удобные питомцы: они тихие, не требуют много внимания, не портят мебель и едят раз в две недели. Правда, без казусов не обходится — однажды его питомица Лиза проникла в холодильник с крысами и устроила там настоящий разгром.

Каждая из змей хотя бы раз кусала хозяина, но Подлесский воспринимает это философски. Для него это не агрессия, а своеобразное проявление характера.

Человек и змей: враги или соседи

История взаимоотношений людей и змей — это постоянное противостояние страха и восхищения. С одной стороны, змеи убили огромное количество людей за историю человечества. С другой — стали частью культур, религий и даже медицины.

Сегодня учёные ищут способы сделать встречи с ними менее смертельными. Универсальный антидот может стать прорывом, который позволит не только спасать жизни, но и изменить отношение к этим существам. Ведь змеи остаются важной частью экосистем, регулируя численность грызунов и других животных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Еда и рецепты
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Домашние животные
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Авто
Нажал один раз — и забыл про штрафы: скрытая возможность руля, о которой мало кто знает
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Рецепт для ленивых гениев: как из магазинного теста и курицы сделать пирог ресторанного уровня
Смертельная ловушка: обзор шлема, который борется с главной опасностью на дорогах
Банковская карта превращается в улику: за эти переводы можно получить 6 лет тюрьмы
Инфекции, которые не лечатся: как поцелуй с любимым псом становится звеном в цепочке заражения
Игнорируете это упражнение? Тогда забудьте про идеальную осанку и сильный корпус
После этого чек-апа муж перестал жаловаться на здоровье: жена хранит секрет программы
Ненужные вещи работают лучше дорогих покупок: секрет знают опытные садоводы
Кабала вместо поддержки: Мария Погребняк о новых мерах для многодетных семей
Лук любит перемены: где поселить его осенью, чтобы весной собрать горы витаминов, а не слёзы разочарования
Toyota Corolla: будет ли революция? Подробности о новом поколении
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.