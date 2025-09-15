Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы

Посетители пляжа в Калифорнии стали свидетелями удивительной картины. На берегу регионального парка Доран, расположенного неподалёку от Санта-Розы, океан выбросил на песок гигантское существо. Его размеры и форма настолько необычны, что отдыхающие поначалу приняли находку за массивный валун. Но когда кто-то заметил неподвижный глаз, стало ясно — перед ними живое создание, хотя и совершенно не похожее на привычных морских обитателей.
Оказалось, что на берег выбросило редчайшего представителя океанской фауны — луну-рыбу обманщика, или Mola tecta. Это ближайшая родственница более известной Mola mola, но у неё иная форма тела. Если обычная луна-рыба выглядит как массивная "лепёшка", то Mola tecta имеет более вытянутую и вместе с тем плоскую фигуру. Учёные отмечают также жёсткую кожу и характерные зубы, напоминающие птичий клюв.
Неудивительно, что непосвящённые приняли её за камень. Своим почти круглым телом, серо-серебристой окраской и неподвижностью она легко могла ввести в заблуждение даже опытных рыбаков.
Когда на место прибыли рейнджеры парка, рыба ещё подавала признаки жизни. Несколько отдыхающих вместе с сотрудниками охраны пытались вернуть её в море. Огромного обитателя океана толкали в воду, старались направить к волнам, но все попытки оказались тщетными. Через некоторое время рыба погибла прямо на берегу.
Теперь биологи парка пытаются установить, что стало причиной её смерти. Первичный осмотр показал лишь небольшую рану в районе плавника, но она вряд ли могла стать решающим фактором. Исследователи не исключают, что животное могло пострадать из-за резкого изменения температуры воды, воздействия паразитов или болезни.
Луна-рыба обманщик — настоящая редкость. Вид был официально описан всего в 2017 году, и это стало сенсацией для научного сообщества. До этого момента в течение 130 лет никто не открывал новых видов среди лунообразных. Хотя на самом деле рыбу ловили и раньше, учёные ошибочно относили её к уже известной Mola mola.
Основные отличия — более плоское и вытянутое тело, жёсткая кожа и необычные зубы. Всё это помогло выделить новый вид, который получил название tecta, что в переводе с латыни означает "скрытая". Это имя хорошо отражает суть: рыба десятилетиями оставалась незамеченной среди сородичей.
Луны-рыбы — одни из самых загадочных обитателей океана. Они могут достигать огромных размеров: вес взрослых особей превышает тонну, а длина тела — более трёх метров. Несмотря на массивность, они являются отличными пловцами и способны преодолевать большие расстояния.
Основной рацион этих рыб составляют медузы, хотя иногда они питаются мелкой рыбой, кальмарами и планктоном. Из-за невысокой питательной ценности медуз луны-рыбы вынуждены поглощать их в огромных количествах.
Учёные отмечают, что эти рыбы часто поднимаются на поверхность океана, где их можно заметить с лодки. Существует версия, что таким образом они "согреваются" после долгого пребывания в холодных глубинах. Иногда луны-рыбы переворачиваются на бок и как будто загорают на солнце, что особенно поражает туристов.
Случаи, когда этих гигантов выбрасывает на берег, встречаются нечасто, но всё же фиксируются по всему миру. Чаще всего это связано с болезнями или слабостью рыбы, из-за которых она теряет способность бороться с течениями. Иногда причиной становится столкновение с кораблями или попадание в рыболовные сети.
Экологи подчёркивают, что луна-рыба крайне уязвима перед деятельностью человека. Загрязнение океанов пластиком, особенно пакетами, которые напоминают медуз, может приводить к гибели этих существ: проглотив полиэтилен, они часто погибают от закупорки желудка.
Недавно похожий случай произошёл и в Великобритании. У берегов графства Корнуолл туристы заметили огромную рыбу, дрейфующую недалеко от пляжа. Многие отдыхающие были шокированы её размерами и странной формой. Через некоторое время существо ушло обратно в глубину.
Подобные встречи фиксируются также у побережья Новой Зеландии, Австралии и Южной Америки. Особенно часто луны-рыбы встречаются в тёплых течениях, но иногда они заплывают и в более холодные воды.
Для биологов каждая подобная находка — ценный источник информации. Луны-рыбы живут на больших глубинах и плохо изучены. Исследования их поведения, питания и миграций помогают лучше понять, как устроена жизнь в океане.
Интересно, что в культуре разных народов эти рыбы давно упоминаются. В Японии их называют манбо и считают символом удачи. Там даже существуют фестивали, посвящённые этим морским великанам. В Европе же долгое время лун-рыб воспринимали как морских чудовищ из-за их необычного вида.
История с находкой в Калифорнии напомнила, что океан остаётся одной из наименее изученных частей нашей планеты. Даже крупные существа вроде луны-рыбы могут неожиданно появиться на пляже и удивить очевидцев.
Учёные уверены: подобные эпизоды будут происходить и дальше. Каждый из них — шанс приблизиться к разгадке тайн океана и понять, насколько хрупким может быть баланс в морской экосистеме.
В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.