Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы

Посетители пляжа в Калифорнии стали свидетелями удивительной картины. На берегу регионального парка Доран, расположенного неподалёку от Санта-Розы, океан выбросил на песок гигантское существо. Его размеры и форма настолько необычны, что отдыхающие поначалу приняли находку за массивный валун. Но когда кто-то заметил неподвижный глаз, стало ясно — перед ними живое создание, хотя и совершенно не похожее на привычных морских обитателей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Луна-рыба на пляже

Загадочный гость океана

Оказалось, что на берег выбросило редчайшего представителя океанской фауны — луну-рыбу обманщика, или Mola tecta. Это ближайшая родственница более известной Mola mola, но у неё иная форма тела. Если обычная луна-рыба выглядит как массивная "лепёшка", то Mola tecta имеет более вытянутую и вместе с тем плоскую фигуру. Учёные отмечают также жёсткую кожу и характерные зубы, напоминающие птичий клюв.

Неудивительно, что непосвящённые приняли её за камень. Своим почти круглым телом, серо-серебристой окраской и неподвижностью она легко могла ввести в заблуждение даже опытных рыбаков.

Борьба за жизнь

Когда на место прибыли рейнджеры парка, рыба ещё подавала признаки жизни. Несколько отдыхающих вместе с сотрудниками охраны пытались вернуть её в море. Огромного обитателя океана толкали в воду, старались направить к волнам, но все попытки оказались тщетными. Через некоторое время рыба погибла прямо на берегу.

Теперь биологи парка пытаются установить, что стало причиной её смерти. Первичный осмотр показал лишь небольшую рану в районе плавника, но она вряд ли могла стать решающим фактором. Исследователи не исключают, что животное могло пострадать из-за резкого изменения температуры воды, воздействия паразитов или болезни.

Редкая находка

Луна-рыба обманщик — настоящая редкость. Вид был официально описан всего в 2017 году, и это стало сенсацией для научного сообщества. До этого момента в течение 130 лет никто не открывал новых видов среди лунообразных. Хотя на самом деле рыбу ловили и раньше, учёные ошибочно относили её к уже известной Mola mola.

Основные отличия — более плоское и вытянутое тело, жёсткая кожа и необычные зубы. Всё это помогло выделить новый вид, который получил название tecta, что в переводе с латыни означает "скрытая". Это имя хорошо отражает суть: рыба десятилетиями оставалась незамеченной среди сородичей.

Жизнь луны-рыбы

Луны-рыбы — одни из самых загадочных обитателей океана. Они могут достигать огромных размеров: вес взрослых особей превышает тонну, а длина тела — более трёх метров. Несмотря на массивность, они являются отличными пловцами и способны преодолевать большие расстояния.

Основной рацион этих рыб составляют медузы, хотя иногда они питаются мелкой рыбой, кальмарами и планктоном. Из-за невысокой питательной ценности медуз луны-рыбы вынуждены поглощать их в огромных количествах.

Учёные отмечают, что эти рыбы часто поднимаются на поверхность океана, где их можно заметить с лодки. Существует версия, что таким образом они "согреваются" после долгого пребывания в холодных глубинах. Иногда луны-рыбы переворачиваются на бок и как будто загорают на солнце, что особенно поражает туристов.

Причина катастрофы

Случаи, когда этих гигантов выбрасывает на берег, встречаются нечасто, но всё же фиксируются по всему миру. Чаще всего это связано с болезнями или слабостью рыбы, из-за которых она теряет способность бороться с течениями. Иногда причиной становится столкновение с кораблями или попадание в рыболовные сети.

Экологи подчёркивают, что луна-рыба крайне уязвима перед деятельностью человека. Загрязнение океанов пластиком, особенно пакетами, которые напоминают медуз, может приводить к гибели этих существ: проглотив полиэтилен, они часто погибают от закупорки желудка.

Встречи в разных странах

Недавно похожий случай произошёл и в Великобритании. У берегов графства Корнуолл туристы заметили огромную рыбу, дрейфующую недалеко от пляжа. Многие отдыхающие были шокированы её размерами и странной формой. Через некоторое время существо ушло обратно в глубину.

Подобные встречи фиксируются также у побережья Новой Зеландии, Австралии и Южной Америки. Особенно часто луны-рыбы встречаются в тёплых течениях, но иногда они заплывают и в более холодные воды.

Значение для науки

Для биологов каждая подобная находка — ценный источник информации. Луны-рыбы живут на больших глубинах и плохо изучены. Исследования их поведения, питания и миграций помогают лучше понять, как устроена жизнь в океане.

Интересно, что в культуре разных народов эти рыбы давно упоминаются. В Японии их называют манбо и считают символом удачи. Там даже существуют фестивали, посвящённые этим морским великанам. В Европе же долгое время лун-рыб воспринимали как морских чудовищ из-за их необычного вида.

Океан всё ещё хранит тайны

История с находкой в Калифорнии напомнила, что океан остаётся одной из наименее изученных частей нашей планеты. Даже крупные существа вроде луны-рыбы могут неожиданно появиться на пляже и удивить очевидцев.

Учёные уверены: подобные эпизоды будут происходить и дальше. Каждый из них — шанс приблизиться к разгадке тайн океана и понять, насколько хрупким может быть баланс в морской экосистеме.