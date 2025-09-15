Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Швейцарский гигант покидает родину? UBS грозит переездом в США
Участок стареет без травы: осенний посев возвращает молодость зелёному ковру
Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего
Баклажаны больше не будут жирными: вот что нужно сделать перед жаркой — секрет раскрыт
Садальский растоптал попрошаек в интернете: блогерам досталось от артиста
Списал задолженность — остался без зарплаты: что реально ждёт должника
Секрет фитнес-гуру: вот зачем они катаются на пенном ролике и вам советуют
Уголь в косметике: для каких типов кожи он действительно подходит
Завтрак обманул сов и жаворонков: вот кто действительно живёт дольше и почему час решает судьбу

Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы

0:09
Зоосфера

Посетители пляжа в Калифорнии стали свидетелями удивительной картины. На берегу регионального парка Доран, расположенного неподалёку от Санта-Розы, океан выбросил на песок гигантское существо. Его размеры и форма настолько необычны, что отдыхающие поначалу приняли находку за массивный валун. Но когда кто-то заметил неподвижный глаз, стало ясно — перед ними живое создание, хотя и совершенно не похожее на привычных морских обитателей.

Луна-рыба на пляже
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Луна-рыба на пляже

Загадочный гость океана

Оказалось, что на берег выбросило редчайшего представителя океанской фауны — луну-рыбу обманщика, или Mola tecta. Это ближайшая родственница более известной Mola mola, но у неё иная форма тела. Если обычная луна-рыба выглядит как массивная "лепёшка", то Mola tecta имеет более вытянутую и вместе с тем плоскую фигуру. Учёные отмечают также жёсткую кожу и характерные зубы, напоминающие птичий клюв.

Неудивительно, что непосвящённые приняли её за камень. Своим почти круглым телом, серо-серебристой окраской и неподвижностью она легко могла ввести в заблуждение даже опытных рыбаков.

Борьба за жизнь

Когда на место прибыли рейнджеры парка, рыба ещё подавала признаки жизни. Несколько отдыхающих вместе с сотрудниками охраны пытались вернуть её в море. Огромного обитателя океана толкали в воду, старались направить к волнам, но все попытки оказались тщетными. Через некоторое время рыба погибла прямо на берегу.

Теперь биологи парка пытаются установить, что стало причиной её смерти. Первичный осмотр показал лишь небольшую рану в районе плавника, но она вряд ли могла стать решающим фактором. Исследователи не исключают, что животное могло пострадать из-за резкого изменения температуры воды, воздействия паразитов или болезни.

Редкая находка

Луна-рыба обманщик — настоящая редкость. Вид был официально описан всего в 2017 году, и это стало сенсацией для научного сообщества. До этого момента в течение 130 лет никто не открывал новых видов среди лунообразных. Хотя на самом деле рыбу ловили и раньше, учёные ошибочно относили её к уже известной Mola mola.

Основные отличия — более плоское и вытянутое тело, жёсткая кожа и необычные зубы. Всё это помогло выделить новый вид, который получил название tecta, что в переводе с латыни означает "скрытая". Это имя хорошо отражает суть: рыба десятилетиями оставалась незамеченной среди сородичей.

Жизнь луны-рыбы

Луны-рыбы — одни из самых загадочных обитателей океана. Они могут достигать огромных размеров: вес взрослых особей превышает тонну, а длина тела — более трёх метров. Несмотря на массивность, они являются отличными пловцами и способны преодолевать большие расстояния.

Основной рацион этих рыб составляют медузы, хотя иногда они питаются мелкой рыбой, кальмарами и планктоном. Из-за невысокой питательной ценности медуз луны-рыбы вынуждены поглощать их в огромных количествах.

Учёные отмечают, что эти рыбы часто поднимаются на поверхность океана, где их можно заметить с лодки. Существует версия, что таким образом они "согреваются" после долгого пребывания в холодных глубинах. Иногда луны-рыбы переворачиваются на бок и как будто загорают на солнце, что особенно поражает туристов.

Причина катастрофы

Случаи, когда этих гигантов выбрасывает на берег, встречаются нечасто, но всё же фиксируются по всему миру. Чаще всего это связано с болезнями или слабостью рыбы, из-за которых она теряет способность бороться с течениями. Иногда причиной становится столкновение с кораблями или попадание в рыболовные сети.

Экологи подчёркивают, что луна-рыба крайне уязвима перед деятельностью человека. Загрязнение океанов пластиком, особенно пакетами, которые напоминают медуз, может приводить к гибели этих существ: проглотив полиэтилен, они часто погибают от закупорки желудка.

Встречи в разных странах

Недавно похожий случай произошёл и в Великобритании. У берегов графства Корнуолл туристы заметили огромную рыбу, дрейфующую недалеко от пляжа. Многие отдыхающие были шокированы её размерами и странной формой. Через некоторое время существо ушло обратно в глубину.

Подобные встречи фиксируются также у побережья Новой Зеландии, Австралии и Южной Америки. Особенно часто луны-рыбы встречаются в тёплых течениях, но иногда они заплывают и в более холодные воды.

Значение для науки

Для биологов каждая подобная находка — ценный источник информации. Луны-рыбы живут на больших глубинах и плохо изучены. Исследования их поведения, питания и миграций помогают лучше понять, как устроена жизнь в океане.

Интересно, что в культуре разных народов эти рыбы давно упоминаются. В Японии их называют манбо и считают символом удачи. Там даже существуют фестивали, посвящённые этим морским великанам. В Европе же долгое время лун-рыб воспринимали как морских чудовищ из-за их необычного вида.

Океан всё ещё хранит тайны

История с находкой в Калифорнии напомнила, что океан остаётся одной из наименее изученных частей нашей планеты. Даже крупные существа вроде луны-рыбы могут неожиданно появиться на пляже и удивить очевидцев.

Учёные уверены: подобные эпизоды будут происходить и дальше. Каждый из них — шанс приблизиться к разгадке тайн океана и понять, насколько хрупким может быть баланс в морской экосистеме.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Наука и техника
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Домашние животные
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Фиктивный брак с Киркоровым: раскрыта ужасающая реакция певца на откровения Пугачёвой
Шоу-бизнес
Фиктивный брак с Киркоровым: раскрыта ужасающая реакция певца на откровения Пугачёвой
Популярное
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко

В предстоящее воскресенье, 21 сентября, жителей южного полушария ожидает редкое астрономическое событие — частичное солнечное затмение, которое скроет до 80% солнечного диска.

Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Собака на сцене, пшик от Соседова и первое прощание: как прошёл второй выпуск ВИА Суперстар
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
Последние материалы
Участок стареет без травы: осенний посев возвращает молодость зелёному ковру
Топ угонов-2025: какие машины в России исчезают с парковок чаще всего
Баклажаны больше не будут жирными: вот что нужно сделать перед жаркой — секрет раскрыт
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Садальский растоптал попрошаек в интернете: блогерам досталось от артиста
Списал задолженность — остался без зарплаты: что реально ждёт должника
Секрет фитнес-гуру: вот зачем они катаются на пенном ролике и вам советуют
Уголь в косметике: для каких типов кожи он действительно подходит
Завтрак обманул сов и жаворонков: вот кто действительно живёт дольше и почему час решает судьбу
Уральская аномалия? Три озера в Челябинской области окрасились в странные цвета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.