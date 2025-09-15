Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители выходят к инспектору первыми: в каких случаях лучше оставаться в салоне, если инспектор не просит выйти
10 простых правил, которые превращают короткие ногти в крепкие и длинные
Магнитная буря ударила сильнее прогнозов: Земля вошла в зону хаоса
Лоза худеет — гроздь толстеет: неожиданный закон винограда, проверенный веками
Шенген превращается в мираж: почему привычные поездки в Германию становятся роскошью
Самый опасный уголок Земли: правда и мифы о смертельных обитателях региона
Марат Башаров в растерянности: что настораживает артиста в новом избраннике дочери из Филиппин
Шесть упражнений, которые прокачают равновесие и защитят суставы от перегрузки
Триумф темнокожего актёра: Трамелл Тиллман вошёл в историю премии Эмми

Быки-качки: животные, у которых мышцы растут быстрее, чем у бодибилдеров

5:25
Зоосфера

В тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии живёт животное, которое и правда больше похоже на живую гору мышц, чем на привычного быка. Это гаур, или индийский бизон — самый крупный представитель семейства полорогих, превосходящий размерами даже буйволов, зубров и американских бизонов.

дикий бык гаур
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
дикий бык гаур

Живая стена из мышц

Взрослый самец гаура весит до двух тонн и достигает в холке 2,2 метра. Для сравнения: это выше и тяжелее индийского носорога. Самки меньше примерно в два раза, но и они легко превосходят по массе домашних коров.

Характер и сила

Главное, что внушает страх, — это нрав животного. Гаур не приручён и не знает, что такое подчинение. Это копытное легко расправляется с леопардом, медведем или крокодилом. Даже тигры — единственные природные враги — редко рискуют атаковать взрослых особей.

Стадо из 8-12 гауров умеет действовать сообща: они окружают телят и ослабленных животных, выставляя наружу рога. Известны случаи, когда быки защищали даже уже погибшего детёныша, не подпуская хищников к телу.

Матриархат среди гигантов

Удивительно, но лидером в стаде становится самка. Она определяет маршрут, ведёт к воде и кормовым угодьям, первой замечает опасность. Самцы при этом чаще ведут уединённый образ жизни, присоединяясь к стаду только в брачный сезон.

Рацион и привычки

Гауры питаются травами и листьями, но не брезгуют грязевыми "ваннами" — так они восполняют запас минералов. Самцы не устраивают яростных поединков за самок: достаточно сравнить размеры и силушку, чтобы понять, кто достоин продолжить род.

Телёнок у гауров растёт под защитой всего стада. Период кормления молоком длится до года — вдвое дольше, чем у домашних коров.

Отношения с людьми

В районах, где гауры часто встречают человека, они перестают бояться двуногих. Это опасно: животные способны убить домашний скот и напасть на людей. Даже оружие не всегда помогает — раненый бык становится ещё более агрессивным.

Ситуацию усугубляет то, что гауры находятся под охраной: они внесены в Красную книгу, и охота на них запрещена. По данным 2016 года, численность популяции составляла около 16 тысяч особей. Главные угрозы — сокращение лесов и конкуренция с домашним скотом.

Плюсы и минусы соседства с гауром

Плюсы Минусы
Сильное и красивое животное, символ дикой природы Опасность для человека и скота
Уникальный объект для наблюдения и исследований Агрессия при столкновении с людьми
Сохранение биоразнообразия Сокращение ареала из-за вырубки лесов

Сравнение с другими гигантами

Вид Высота в холке Вес
Гаур до 2,2 м до 2000 кг
Африканский буйвол до 1,7 м до 1200 кг
Американский бизон до 2 м до 1000 кг
Европейский зубр до 1,9 м до 920 кг

Советы шаг за шагом для путешественников

  1. Изучать повадки животных с проводником.

  2. Держать дистанцию — гауры крайне агрессивны.

  3. Никогда не пытаться приблизиться к телятам.

  4. Использовать бинокль для наблюдений.

  5. Уважать заповедные территории и не нарушать границы.

Мифы и правда

  • Миф: гаур — просто "дикий бык".

  • Правда: он крупнее и сильнее большинства известных парнокопытных.

  • Миф: гауры нападают первыми.

  • Правда: чаще всего агрессия проявляется при угрозе стаду.

  • Миф: тигр легко справляется с гауром.

  • Правда: тигры нападают в основном на детёнышей и ослабленных особей.

FAQ

Где живут гауры?

В Индии, Непале, Бангладеш и Юго-Восточной Азии.

Опасен ли гаур для человека?

Да, при встрече может быть смертельно опасен.

Почему гаур в Красной книге?

Из-за сокращения численности: всего около 16 тысяч особей.

Исторический контекст

  • В древности гаур считался символом силы и выносливости.

  • В XX веке массовая вырубка лесов сократила его ареал.

  • В 2016 году проведён учёт: популяция упала до критического уровня.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Подойти близко к стаду → атака → держать дистанцию.

  • Охотиться на гаура → уголовная ответственность → фотоохота.

  • Пытаться приручить → агрессия → наблюдать только в заповедниках.

Если удастся стабилизировать численность гауров, они могут стать флагманским видом для охраны лесов Южной Азии — символом защиты дикой природы, как панда в Китае.

Интересные факты

  1. Гаур изображён на логотипе Red Bull.

  2. Его рога достигают метра в размахе.

  3. Самки руководят стадами — редкий случай среди быков.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Домашние животные
Тайный гость из глубин: на пляже Калифорнии найден камень с глазом — и это не шутка природы
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Наука и техника
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Популярное
Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны

Животное с клювом утки и хвостом бобра скрывает тайну, которая может изменить наше понимание эволюции и медицины.

Маленькое животное, которое превращает укус в пытку: боль сильнее болезни, а лекарства бессильны
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Подземный океан на 400-километровой глубине: новая эра геологии
Ваша кошка выбрала коробку вместо лежанки: это не каприз, а тайный сигнал хозяину
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Старые моторы проходили 500 тысяч, а новые сдаются на 150 — что пошло не так
Один лист в чашке превращает обычный вечер в облегчение: желудок забывает о тяжести
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Этот трюк заставит собаку слушаться беспрекословно: дело не в строгости, а в хитрости
Последние материалы
Искра выхлопа зажигает спор: почему нельзя заправляться с заведённым мотором
Финансовая броня: этот денежный запас защитит вас от любых жизненных бурь
Второй подбородок исчезает за 72 часа: секрет, который не связан с диетами
Маленький шаг вместо большой задачи: эта хитрость ломает цикл прокрастинации
Живой новогодний символ на участке: сорта голубых елей, что меняют сад навсегда
Эмаль проигрывает битву напиткам: как сохранить зубы крепкими несмотря на привычки
Тайна чужой планеты: может ли там быть воздух, пригодный для жизни
Золотистый рулет с яблоками и орехами — десерт, который пахнет счастьем
Быки-качки: животные, у которых мышцы растут быстрее, чем у бодибилдеров
Хиты Тату прогремят в Москве: первый концерт за долгое время обещает сенсационные доходы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.