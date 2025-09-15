Хвостатое чудовище из болот Флориды удивило учёных: редкий вид, о котором никто не знал

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:07
Зоосфера

В мире амфибий открытия случаются редко, а уж крупные виды встречаются и вовсе нечасто. Тем удивительнее находка американских учёных 2018 года — пятнистая сирена (Siren reticulata). Это хвостатое земноводное стало крупнейшим новым видом позвоночных, найденным в США за последние сто лет.

Пятнистая сирена
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пятнистая сирена

Где обитает

Ареал пятнистой сирены ограничен юго-востоком США: её встречают во Флориде и, возможно, в Алабаме. Такой локальный ареал делает вид особенно уязвимым и редким для наблюдений.

Внешность и размеры

Главная особенность сирены — внушительные размеры. Средняя длина достигает 60 см, что для амфибий весьма много. Тело вытянутое, напоминает угря, покрыто сетчатым узором. У взрослых особей сохраняются наружные жабры, что делает их внешность ещё более необычной.

Древние черты

Филогенетический анализ показывает: сирены — одни из древнейших хвостатых амфибий. Они обладают уникальной особенностью — неотенией. Это значит, что животное остаётся "вечным подростком": не превращается из личинки во взрослую форму, а просто вырастает, сохраняя жабры.

Чем питается

Сирены всеядны — редкий случай среди амфибий. В их рацион входят:

  • личинки и мальки рыб,

  • беспозвоночные,

  • молодые саламандры,

  • головастики,

  • водные растения.

Строение зубов позволяет им легко переходить с животной пищи на растительную.

Дыхание и образ жизни

Несмотря на наличие жабр, пятнистая сирена не может жить только под водой: для дыхания ей необходим атмосферный воздух. В водоёмах с низким содержанием кислорода жабры могут атрофироваться, и животное выживает за счёт дыхания лёгкими. Более того, сирена способна довольно долго находиться на суше, что указывает на наземное прошлое её предков.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы
Новый крупный вид позвоночных Узкий ареал обитания
Подтверждает древние эволюционные линии Уязвимость к загрязнению воды
Интересен для науки и экологии Сложность изучения в естественной среде

Сравнение с другими амфибиями

Вид Длина Особенность
Пятнистая сирена ~60 см Самый крупный новый вид в США за 100 лет
Амбистома тигровая до 35 см Классическая метаморфоза
Аксолотль до 30 см Неотения, но меньшие размеры

Советы шаг за шагом для наблюдателей

  1. Искать сирен в болотистых и стоячих водоёмах юго-востока США.

  2. Обращать внимание на крупные движения в воде — сирены ведут скрытный образ жизни.

  3. Изучать ночью: в тёмное время суток они активнее.

  4. Использовать подводные камеры и ловушки без вреда для животных.

Мифы и правда

  • Миф: сирены — мифические существа, родственники морских коров.

  • Правда: это земноводные хвостатые, не имеющие отношения к отряду Sirenia.

  • Миф: сирена живёт только под водой.

  • Правда: ей необходим атмосферный воздух.

  • Миф: сирена опасна для человека.

  • Правда: абсолютно безвредна, питается мелкой живностью и растениями.

FAQ

Когда открыли пятнистую сирену?

В 2018 году, после полевых исследований во Флориде.

Почему её считают уникальной?

Это крупнейшее позвоночное, найденное в США за последние сто лет.

Можно ли её встретить в природе?

Да, но только в ограниченных районах болотистой местности Флориды и Алабамы.

Исторический контекст

  • 1910-е — в США открывали лишь небольших амфибий и рептилий.

  • 2018 год — сенсация: найден крупный новый вид позвоночных.

  • Сегодня — сетчатая сирена становится объектом научных программ по сохранению биоразнообразия.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Путать сирен с мифическими существами → искажение фактов → признание их реальными амфибиями.

  • Игнорировать узкий ареал → риск исчезновения → охранные меры.

  • Считать жабры единственным органом дыхания → неверные выводы → учёт дыхания атмосферным воздухом.

Если изучение сирен покажет больше наземных черт у их предков, это изменит понимание эволюции амфибий в Северной Америке и даст ключ к разгадке их древней истории.

Интересные факты

  1. Сетчатая сирена может дышать как жабрами, так и лёгкими.

  2. В неблагоприятных условиях впадает в спячку, зарываясь в ил.

  3. Несмотря на размеры, ведёт скрытный образ жизни и редко попадается исследователям.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
