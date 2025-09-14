Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нафтогаз с протянутой рукой: Украине не хватает 5,5 млрд кубометров газа для отопительного сезона
Обычный корень или скрытая сила? Разложение под землей меняет всё для будущего роста
Почему ваша картошка не получается хрустящей: 5 ошибок, которые вы допускаете
Хватит винить себя в переедании: ученые нашли скрытую причину лишнего веса
Готова к революции в макияже? Новый гранж: мрак уходит, а на его место приходит нечто совершенно неожиданное
Муж Насти Ивлеевой отвоевал наследство: что скрывалось за трагической смертью его брата
Машины научились решать, когда водителю пора на пенсию: это новая реальность безопасности
Они следят за нами: НАСА обнаружило загадочные красные точки в космосе
Без виз и без границ: почему китайский туризм может стать испытанием для России

Химия дружбы: ученые раскрыли секрет привязанности человека и кошки

2:25
Зоосфера

Кошки часто кажутся независимыми, но на самом деле между ними и людьми формируется особая связь. Основная роль здесь принадлежит окситоцину — "гормону любви". Именно он помогает матери чувствовать нежность к ребёнку, а друзьям — укреплять доверие через объятия. Теперь учёные всё чаще находят подтверждения: те же процессы действуют и в отношениях с кошками.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Как работает окситоцин

Этот гормон укрепляет доверие, снижает стресс и помогает расслабиться. Он подавляет кортизол — главный гормон тревожности, и активирует парасимпатическую нервную систему. У людей и собак такие реакции давно подтверждены, а вот у кошек исследования начались сравнительно недавно.

  • В 2021 году японские учёные показали: несколько минут ласки и спокойного общения с питомцем повышают уровень окситоцина у хозяев.
  • Более поздние наблюдения 2025 года добавили: когда кошки сами проявляют инициативу — трутся о ноги, садятся на колени, — гормон выделяется и у животных.

Однако при принудительном контакте, например объятиях без желания кошки, уровень окситоцина у тревожных или "замкнутых" питомцев снижается.

Сигналы доверия

Кошки выражают привязанность иначе, чем собаки. Они редко ищут зрительный контакт, предпочитая "улыбку" в виде медленного моргания. Мурлыканье тоже играет огромную роль — оно действует как успокаивающий сигнал и для самой кошки, и для человека. Низкочастотные вибрации способны снизить пульс, давление и уровень стресса.

Кошки и собаки: в чём разница

В экспериментах собаки демонстрировали рост окситоцина почти на 60 %, а кошки — около 12 %. Но это не значит, что кошки любят меньше.

Просто их дикие предки были одиночными охотниками, поэтому доверие у кошки нужно заслужить. И когда оно появится, оно будет подпитано тем же биохимическим механизмом, что связывает родителей, партнёров и друзей.

Так что каждый медленный кошачий "подмиг" или тихое мурлыканье — это больше, чем жест. Это химия дружбы, укрепляющая доверие и помогающая нам справляться со стрессом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. Имеет олигопептидное строение.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Домашние животные
Амурский тигр остаётся королём, но трон под ним качается: почему тайга больше не даёт ему защиту
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
Красота и стиль
Тёмная ваниль и дикий запад: попробуйте 6 главных трендов парфюмерии осени 2025
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Последние материалы
Нафтогаз с протянутой рукой: Украине не хватает 5,5 млрд кубометров газа для отопительного сезона
Обычный корень или скрытая сила? Разложение под землей меняет всё для будущего роста
Почему ваша картошка не получается хрустящей: 5 ошибок, которые вы допускаете
Хватит винить себя в переедании: ученые нашли скрытую причину лишнего веса
Готова к революции в макияже? Новый гранж: мрак уходит, а на его место приходит нечто совершенно неожиданное
Муж Насти Ивлеевой отвоевал наследство: что скрывалось за трагической смертью его брата
Химия дружбы: ученые раскрыли секрет привязанности человека и кошки
Машины научились решать, когда водителю пора на пенсию: это новая реальность безопасности
Они следят за нами: НАСА обнаружило загадочные красные точки в космосе
Без виз и без границ: почему китайский туризм может стать испытанием для России
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.