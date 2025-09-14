Химия дружбы: ученые раскрыли секрет привязанности человека и кошки

Кошки часто кажутся независимыми, но на самом деле между ними и людьми формируется особая связь. Основная роль здесь принадлежит окситоцину — "гормону любви". Именно он помогает матери чувствовать нежность к ребёнку, а друзьям — укреплять доверие через объятия. Теперь учёные всё чаще находят подтверждения: те же процессы действуют и в отношениях с кошками.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

Как работает окситоцин

Этот гормон укрепляет доверие, снижает стресс и помогает расслабиться. Он подавляет кортизол — главный гормон тревожности, и активирует парасимпатическую нервную систему. У людей и собак такие реакции давно подтверждены, а вот у кошек исследования начались сравнительно недавно.

В 2021 году японские учёные показали: несколько минут ласки и спокойного общения с питомцем повышают уровень окситоцина у хозяев.

Более поздние наблюдения 2025 года добавили: когда кошки сами проявляют инициативу — трутся о ноги, садятся на колени, — гормон выделяется и у животных.

Однако при принудительном контакте, например объятиях без желания кошки, уровень окситоцина у тревожных или "замкнутых" питомцев снижается.

Сигналы доверия

Кошки выражают привязанность иначе, чем собаки. Они редко ищут зрительный контакт, предпочитая "улыбку" в виде медленного моргания. Мурлыканье тоже играет огромную роль — оно действует как успокаивающий сигнал и для самой кошки, и для человека. Низкочастотные вибрации способны снизить пульс, давление и уровень стресса.

Кошки и собаки: в чём разница

В экспериментах собаки демонстрировали рост окситоцина почти на 60 %, а кошки — около 12 %. Но это не значит, что кошки любят меньше.

Просто их дикие предки были одиночными охотниками, поэтому доверие у кошки нужно заслужить. И когда оно появится, оно будет подпитано тем же биохимическим механизмом, что связывает родителей, партнёров и друзей.

Так что каждый медленный кошачий "подмиг" или тихое мурлыканье — это больше, чем жест. Это химия дружбы, укрепляющая доверие и помогающая нам справляться со стрессом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". С точки зрения научной систематики, домашняя кошка - млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.



Окситоцин — нейропептид и пептидный гормон паравентрикулярного и супраоптического ядер гипоталамуса, который транспортируется в заднюю долю гипофиза, где накапливается (депонируется) и выделяется в кровь. Имеет олигопептидное строение.

