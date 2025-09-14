Не старость, а приговор: каждая собака после восьми лет рискует стать заложником артрита

Артрит у собак — это одна из самых частых болезней опорно-двигательного аппарата, особенно у животных старшего возраста. По статистике, почти каждая собака после восьми лет в той или иной степени сталкивается с этим недугом. Однако болезнь может проявиться и раньше: у некоторых питомцев признаки артрита обнаруживаются уже в возрасте четырёх-пяти лет. Причины здесь разные — от старых травм до инфекций, и именно поэтому хозяину важно знать, как вовремя распознать проблему и помочь животному.

Что такое артрит и почему он возникает

Артрит — это воспалительный процесс в суставе, который постепенно разрушает хрящевую ткань. В результате движения становятся болезненными, собака теряет подвижность, меняется её поведение.

Основные факторы, провоцирующие артрит:

перенесённые травмы — переломы, растяжения, ушибы;

длительные или тяжёлые инфекционные заболевания;

избыточный вес, увеличивающий нагрузку на суставы;

возрастные изменения костей и хрящей.

Иногда болезнь развивается на фоне генетической предрасположенности, особенно у крупных пород, чьи суставы испытывают повышенное давление из-за массы тела.

Как распознать болезнь

Первым делом стоит наблюдать за повседневным поведением питомца. При артрите собака становится менее активной, отказывается от игр и прогулок, чаще лежит. Некоторые животные теряют аппетит и начинают худеть.

На более поздних стадиях появляются характерные симптомы:

хромота;

опухшие и болезненные суставы;

скованность движений, особенно после сна;

нежелание подниматься по лестнице или запрыгивать на привычные места.

Часто хозяева думают, что питомец "просто ленится" или "стареет", но такие изменения требуют внимания ветеринара. Чем раньше начнётся лечение, тем дольше собака сможет вести активную жизнь.

Как лечат артрит у собак

Современная ветеринария предлагает комплексный подход. Обычно он включает:

противовоспалительные и обезболивающие препараты;

специальные таблетки, которые дают вместе с едой;

инъекции для снятия боли и воспаления;

физиотерапию и щадящие упражнения.

Помимо медикаментов важно правильно организовать быт животного. Подстилка должна быть мягкой и удобной, лучше использовать специальные ортопедические матрасы с эффектом памяти. Полы в доме не должны быть скользкими, так как падения способны усугубить проблему.

Прогулки остаются обязательными, но их делают короче и спокойнее. Полностью лишать собаку движения нельзя, ведь умеренная активность помогает поддерживать суставы в рабочем состоянии.

Питание и образ жизни

Сбалансированный рацион играет ключевую роль в борьбе с артритом. Питомцу нужно получать достаточно витаминов, особенно группы B, а также кальций, фосфор и омега-3 жирные кислоты. Лишний вес крайне опасен: каждые лишние килограммы усиливают нагрузку на суставы и ускоряют развитие болезни.

Для собак с артритом иногда назначают специальные диетические корма, разработанные для укрепления хрящей и костей.

Профилактика

Чтобы снизить вероятность появления артрита, хозяевам стоит заранее позаботиться о здоровье питомца:

Избегать длительных прогулок в холодную и сырую погоду. Беречь собаку от травм и чрезмерных нагрузок. Давать витамины и минеральные комплексы по назначению врача. Пожилых животных обследовать не реже двух раз в год. Следить за весом и корректировать рацион при первых признаках ожирения.

Регулярный контроль здоровья и внимательное отношение к изменениям в поведении — лучший способ предотвратить тяжёлые последствия.

Артрит у собак — заболевание, которое нельзя игнорировать. Оно приносит питомцу дискомфорт и постепенно ограничивает его подвижность. Но при своевременном лечении и правильном уходе животное может жить активной и счастливой жизнью ещё долгие годы. Забота, внимание и ответственность хозяина — главный фактор в борьбе с этой болезнью.