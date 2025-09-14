Темза скрывает собственное чудовище: житель Беркшира снял мохнатое существо с плоским носом

Житель британского графства Беркшир Райан Линеханс стал свидетелем необычной сцены: он заметил странное существо, переплывающее реку Темзу, и сумел снять его на видео. Это произошло примерно в 50-60 километрах от побережья, что сразу породило споры о том, какое животное могло оказаться так далеко от моря.
На кадрах видно тёмное животное с мохнатой головой, которое то появляется, то исчезает под водой, медленно двигаясь через реку.
По словам Райана, животное выглядело "слегка пушистым", имело "плоский нос", а его размеры можно сравнить с немецкой овчаркой или другой крупной собакой.
"Я был очень удивлён. Эта часть Темзы, наверное, не слишком известна своей дикой природой", — сказал Линеханс.
Смотритель шлюза предположил, что это был тюлень. Однако Райан усомнился в этой версии, ведь место наблюдения находилось далеко от моря.
Чтобы разобраться, Линеханс выложил видео в онлайн-группу натуралистов. Ролик быстро набрал тысячи просмотров и вызвал бурное обсуждение.
Флорин Фенериу, специалист Центра Анджелы Мармонт при Музее естественной истории, отметил:
"Хотел бы я увидеть его хвост, это бы точно разрешило все споры". — сказал Флорин.
По данным экспертов, в Темзе обитает около 3000 серых тюленей и 600 обыкновенных тюленей. Поэтому вероятность встречи с морским млекопитающим даже вдали от побережья исключать нельзя. Но до появления дополнительных доказательств тайна останется неразгаданной.
|Версия
|Плюсы
|Минусы
|Тюлень
|В Темзе обитают тысячи особей
|Большое расстояние от моря
|Бобр
|Характерен для рек и может жить вдали от моря
|Бобры редко плавают посреди широкой реки
|Выдра
|Типичный обитатель пресных водоёмов
|Размер существа кажется больше, чем у выдры
|Животное
|Средняя длина
|Особенности
|Тюлень
|1,5-2 м
|Толстое тело, плавает на боку
|Бобр
|до 1 м
|Плоский хвост, грызёт деревья
|Выдра
|0,8-1,2 м
|Гибкое тело, быстрый пловец
Темза не раз становилась источником загадочных историй. В XX веке здесь находили и выброшенных китов, и забредших дельфинов. Сегодня, когда популяции тюленей восстановились, встречи с ними в реке стали гораздо более вероятными.
Если окажется, что это действительно новый для Темзы вид, находка может стать важным событием для британской экологии и подтвердить расширение ареалов животных в условиях изменения климата.
Эта история напоминает, что даже в знакомых нам реках могут скрываться тайны, способные удивить не меньше, чем глубины океана.
