Темза скрывает собственное чудовище: житель Беркшира снял мохнатое существо с плоским носом

Житель британского графства Беркшир Райан Линеханс стал свидетелем необычной сцены: он заметил странное существо, переплывающее реку Темзу, и сумел снять его на видео. Это произошло примерно в 50-60 километрах от побережья, что сразу породило споры о том, какое животное могло оказаться так далеко от моря.

На кадрах видно тёмное животное с мохнатой головой, которое то появляется, то исчезает под водой, медленно двигаясь через реку.

По словам Райана, животное выглядело "слегка пушистым", имело "плоский нос", а его размеры можно сравнить с немецкой овчаркой или другой крупной собакой.

"Я был очень удивлён. Эта часть Темзы, наверное, не слишком известна своей дикой природой", — сказал Линеханс.

Смотритель шлюза предположил, что это был тюлень. Однако Райан усомнился в этой версии, ведь место наблюдения находилось далеко от моря.

Дискуссия среди натуралистов

Чтобы разобраться, Линеханс выложил видео в онлайн-группу натуралистов. Ролик быстро набрал тысячи просмотров и вызвал бурное обсуждение.

Одни уверяли, что это бобр.

Другие считали, что речь идёт о тюлене.

Третьи настаивали на версии с выдрой.

Флорин Фенериу, специалист Центра Анджелы Мармонт при Музее естественной истории, отметил:

"Хотел бы я увидеть его хвост, это бы точно разрешило все споры". — сказал Флорин.

Версия учёных

По данным экспертов, в Темзе обитает около 3000 серых тюленей и 600 обыкновенных тюленей. Поэтому вероятность встречи с морским млекопитающим даже вдали от побережья исключать нельзя. Но до появления дополнительных доказательств тайна останется неразгаданной.

Плюсы и минусы версий

Версия Плюсы Минусы Тюлень В Темзе обитают тысячи особей Большое расстояние от моря Бобр Характерен для рек и может жить вдали от моря Бобры редко плавают посреди широкой реки Выдра Типичный обитатель пресных водоёмов Размер существа кажется больше, чем у выдры Сравнение животных Животное Средняя длина Особенности Тюлень 1,5-2 м Толстое тело, плавает на боку Бобр до 1 м Плоский хвост, грызёт деревья Выдра 0,8-1,2 м Гибкое тело, быстрый пловец Советы наблюдателям природы Сохраняйте дистанцию и не пытайтесь подплыть ближе.

Снимайте видео с разных ракурсов — это поможет экспертам.

Делитесь находками в научных сообществах.

Обращайте внимание на детали — хвост, уши, форму головы. Мифы и правда Миф: тюлени не могут заплывать далеко вглубь рек.

тюлени не могут заплывать далеко вглубь рек. Правда: они способны подниматься на десятки километров от моря.

они способны подниматься на десятки километров от моря. Миф: в Темзе нет крупных животных.

в Темзе нет крупных животных. Правда: здесь живут тысячи тюленей и выдры.

здесь живут тысячи тюленей и выдры. Миф: пушистая голова исключает тюленя.

пушистая голова исключает тюленя. Правда: мокрая шерсть может придавать необычный вид. FAQ Что чаще всего встречают в Темзе Серых и обыкновенных тюленей, а также выдр. Мог ли это быть бобр Теоретически да, но по размерам животное больше похоже на тюленя. Кто поможет с идентификацией Специалисты музеев, биологи и сообщества натуралистов. Исторический контекст Темза не раз становилась источником загадочных историй. В XX веке здесь находили и выброшенных китов, и забредших дельфинов. Сегодня, когда популяции тюленей восстановились, встречи с ними в реке стали гораздо более вероятными. Ошибка → Последствие → Альтернатива Попытка приблизиться → стресс животного → лучше наблюдать издалека.

Игнорирование находки → упущенные научные данные → публикация видео в сообществах.

Дезинформация → распространение слухов → подтверждение через экспертов. А что если… Если окажется, что это действительно новый для Темзы вид, находка может стать важным событием для британской экологии и подтвердить расширение ареалов животных в условиях изменения климата. Три любопытных факта Первые сообщения о тюленях в Темзе появились ещё в XIX веке.

Бобры в Британии были полностью истреблены в средние века и вернулись только после программ реинтродукции.

Выдры считаются индикатором чистоты рек: чем их больше, тем лучше состояние экосистемы. Эта история напоминает, что даже в знакомых нам реках могут скрываться тайны, способные удивить не меньше, чем глубины океана.