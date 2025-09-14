Темза скрывает собственное чудовище: житель Беркшира снял мохнатое существо с плоским носом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:00
Зоосфера

Житель британского графства Беркшир Райан Линеханс стал свидетелем необычной сцены: он заметил странное существо, переплывающее реку Темзу, и сумел снять его на видео. Это произошло примерно в 50-60 километрах от побережья, что сразу породило споры о том, какое животное могло оказаться так далеко от моря.

Странное существо в Темзе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Странное существо в Темзе

На кадрах видно тёмное животное с мохнатой головой, которое то появляется, то исчезает под водой, медленно двигаясь через реку.

Как описал очевидец

По словам Райана, животное выглядело "слегка пушистым", имело "плоский нос", а его размеры можно сравнить с немецкой овчаркой или другой крупной собакой.

"Я был очень удивлён. Эта часть Темзы, наверное, не слишком известна своей дикой природой", — сказал Линеханс.

Смотритель шлюза предположил, что это был тюлень. Однако Райан усомнился в этой версии, ведь место наблюдения находилось далеко от моря.

Дискуссия среди натуралистов

Чтобы разобраться, Линеханс выложил видео в онлайн-группу натуралистов. Ролик быстро набрал тысячи просмотров и вызвал бурное обсуждение.

  • Одни уверяли, что это бобр.
  • Другие считали, что речь идёт о тюлене.
  • Третьи настаивали на версии с выдрой.

Флорин Фенериу, специалист Центра Анджелы Мармонт при Музее естественной истории, отметил:

"Хотел бы я увидеть его хвост, это бы точно разрешило все споры". — сказал Флорин.

Версия учёных

По данным экспертов, в Темзе обитает около 3000 серых тюленей и 600 обыкновенных тюленей. Поэтому вероятность встречи с морским млекопитающим даже вдали от побережья исключать нельзя. Но до появления дополнительных доказательств тайна останется неразгаданной.

Плюсы и минусы версий

Версия Плюсы Минусы
Тюлень В Темзе обитают тысячи особей Большое расстояние от моря
Бобр Характерен для рек и может жить вдали от моря Бобры редко плавают посреди широкой реки
Выдра Типичный обитатель пресных водоёмов Размер существа кажется больше, чем у выдры

Сравнение животных

Животное Средняя длина Особенности
Тюлень 1,5-2 м Толстое тело, плавает на боку
Бобр до 1 м Плоский хвост, грызёт деревья
Выдра 0,8-1,2 м Гибкое тело, быстрый пловец

Советы наблюдателям природы

  • Сохраняйте дистанцию и не пытайтесь подплыть ближе.
  • Снимайте видео с разных ракурсов — это поможет экспертам.
  • Делитесь находками в научных сообществах.
  • Обращайте внимание на детали — хвост, уши, форму головы.

Мифы и правда

  • Миф: тюлени не могут заплывать далеко вглубь рек.
  • Правда: они способны подниматься на десятки километров от моря.
  • Миф: в Темзе нет крупных животных.
  • Правда: здесь живут тысячи тюленей и выдры.
  • Миф: пушистая голова исключает тюленя.
  • Правда: мокрая шерсть может придавать необычный вид.

FAQ

Что чаще всего встречают в Темзе

  • Серых и обыкновенных тюленей, а также выдр.

Мог ли это быть бобр

  • Теоретически да, но по размерам животное больше похоже на тюленя.

Кто поможет с идентификацией

  • Специалисты музеев, биологи и сообщества натуралистов.

Исторический контекст

Темза не раз становилась источником загадочных историй. В XX веке здесь находили и выброшенных китов, и забредших дельфинов. Сегодня, когда популяции тюленей восстановились, встречи с ними в реке стали гораздо более вероятными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Попытка приблизиться → стресс животного → лучше наблюдать издалека.
  • Игнорирование находки → упущенные научные данные → публикация видео в сообществах.
  • Дезинформация → распространение слухов → подтверждение через экспертов.

А что если…

Если окажется, что это действительно новый для Темзы вид, находка может стать важным событием для британской экологии и подтвердить расширение ареалов животных в условиях изменения климата.

Три любопытных факта

  • Первые сообщения о тюленях в Темзе появились ещё в XIX веке.
  • Бобры в Британии были полностью истреблены в средние века и вернулись только после программ реинтродукции.
  • Выдры считаются индикатором чистоты рек: чем их больше, тем лучше состояние экосистемы.

Эта история напоминает, что даже в знакомых нам реках могут скрываться тайны, способные удивить не меньше, чем глубины океана.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
