Чтобы найти любовь, сначала заведите собаку: странный, но рабочий закон романтических отношений

2:08
Зоосфера

Американские исследователи обнаружили любопытную зависимость: женщины, у которых есть собака, чаще получают приглашения на свидания. Эксперимент показал, что наличие питомца влияет не только на восприятие человека в обществе, но и на его привлекательность в глазах потенциальных партнёров.

Собака породы корги с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Собака породы корги с хозяйкой

Почему собака повышает шансы на свидание

Специалисты объясняют это тем, что владелец животного ассоциируется с ответственностью и заботой. Люди подсознательно воспринимают его как человека, способного уделять внимание и питомцу, и отношениям.

Примерно треть участников опроса призналась, что владельцы собак показались им более привлекательными именно за счёт этих качеств.

Роль добрых поступков

Интересно, что не только факт наличия собаки имеет значение, но и обстоятельства её появления. Более половины респондентов отметили: человек становится им симпатичнее, если выясняется, что он взял животное из приюта или приютил бездомного пса.

Такие поступки воспринимаются как проявление доброты и человечности, что повышает шансы на формирование доверительных отношений.

Как оценивают поведение с питомцем

Ещё около трети опрошенных рассказали, что внимательно наблюдают за тем, как потенциальный партнёр ведёт себя с собакой во время свидания. По их словам, обращение с животным многое говорит о характере человека, его терпении и способности к эмпатии.

Собаки как "социальные помощники"

Учёные приходят к выводу, что наши питомцы оказывают значительное влияние на социальные связи. Они помогают устанавливать контакт, становятся поводом для разговора и даже помогают лучше раскрыть личные качества владельца.

Вывод

Собаки оказываются не только верными друзьями и защитниками, но и своеобразными "союзниками" в личной жизни. Забота о питомце отражается на том, как человека видят окружающие, и нередко становится дополнительным плюсом в романтических отношениях.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
