Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ошибка, которая превратит верного защитника в угрозу: что нельзя делать при воспитании овчарки
Магазинное повидло течёт, а это держит форму даже на горячем хлебе
Легендарный Focus уходит в историю: что ждёт поклонников модели
Краснодар открывает небо: куда теперь можно улететь без пересадок и лишних трат
Эверест растёт и манит: настоящая цена вершины, о которой мечтают миллионы
Косметика с азелаиновой кислотой: безопасный способ бороться с акне и воспалением
Секреты огородников: как правильно сбраживать семена, чтобы они не потеряли силу
Наталья Штурм показала молодого супруга: разница в 24 года никого не смущает
Ноги скажут спасибо: эти упражнения улучшат кровообращение лучше лекарств

Приговор от природы: почему для некоторых собак 6 лет — это уже глубокая старость

3:25
Зоосфера

Щенки крупных пород кажутся неутомимыми и энергичными, но время для них бежит быстрее, чем для маленьких собак. Владельцы нередко замечают, как ещё недавно их любимец носился по комнате, а уже спустя несколько лет с трудом поднимается на лапы. Особенно ярко это проявляется у немецких догов — одной из пород, где процесс старения идёт стремительно.

Немецкий дог щенок и взрослый
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Немецкий дог щенок и взрослый

Почему немецкий дог стареет быстрее

Секрет кроется в особенностях физиологии. У крупных пород сердце и суставы работают с перегрузкой буквально с первых месяцев жизни. Масса тела увеличивается очень быстро, и организму приходится тратить больше ресурсов на поддержание нормальной работы органов.

Метаболизм у догов интенсивнее, чем у мелких собак. Это означает, что ткани и органы изнашиваются быстрее, а восстановительные процессы не успевают компенсировать ущерб. Ветеринары отмечают: уже к пяти-шести годам у многих представителей породы появляются первые признаки старения.

Роль генетики и размеров

Учёные давно заметили закономерность: чем крупнее собака, тем короче её продолжительность жизни. Масса тела напрямую связана с риском развития возрастных заболеваний. У немецких догов чаще других пород диагностируют проблемы с сердечно-сосудистой системой и суставами.

Именно поэтому в шесть лет доги уже считаются пожилыми, в то время как йоркширские терьеры или той-пудели сохраняют бодрость до 12-14 лет.

Эмоциональная сторона

Для хозяев раннее старение любимца становится настоящим испытанием. Привязанность к питомцу делает процесс болезненным, ведь психологически человек рассчитывает на более долгую совместную жизнь.

Тем не менее, понимание особенностей породы помогает владельцам быть готовыми к этому и заранее позаботиться о здоровье собаки.

Как замедлить старение

Полностью остановить биологические процессы невозможно, но замедлить их проявление реально. Ветеринары советуют:

  • соблюдать сбалансированный рацион, учитывающий потребности крупных пород;
  • проходить регулярные обследования, особенно после четырёх лет;
  • поддерживать умеренную, но стабильную физическую активность;
  • избегать перегрузок, которые ускоряют развитие артрита и сердечных проблем.

Комфортные условия содержания также играют ключевую роль. Мягкая лежанка, отсутствие сквозняков и холодных полов помогают снизить нагрузку на суставы и уменьшить болевые ощущения.

Верные и преданные

Несмотря на сравнительно короткую жизнь, немецкие доги отличаются удивительной преданностью и добродушием. Их присутствие в доме оставляет глубокий след в сердцах людей. Владельцы отмечают особую эмоциональную связь с этими гигантами, которая сохраняется даже после их ухода.

Немецкие доги живут меньше, чем многие другие породы, но годы рядом с ними наполнены любовью и теплом. Забота, внимание и грамотный уход позволяют продлить активность питомца и сделать его жизнь комфортнее. Главное — быть готовыми к особенностям породы и ценить каждый момент, проведённый вместе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Наука и техника
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Наука и техника
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Мёртвые живы до сих пор: что скрывал Тесла в своей фразе о бессмертии
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Мгновенный эффект от тренировки: эти 3 упражнения изменят ваше тело
Последние материалы
Приговор от природы: почему для некоторых собак 6 лет — это уже глубокая старость
Mia Boyka замерла: слова Пугачёвой о её будущем заставили молодую певицу задуматься
Такого лимонада вы еще не пили! Свежесть лимона, острота имбиря и прохлада мяты в одном бокале.
Гладиаторские цветы могут не пережить зиму: бумага защищает их лучше всего
Дагестанский бизнес на пчёлах: метод, который ставит под сомнение медицину и здравый смысл
Колёса истории: как кофемолки и тракторы превратились в легенды автопрома
Парижский шик: эти 3 модели джинсов преобразят ваш осенний гардероб в 2025 году
Город в Южной Испании, откуда видно Африку: европейская столица кайтсёрфинга манит туристов
Гольфстрим готовится к последнему вдоху: Земля вступает в зону климатической турбулентности
Финансовые утечки начинаются на кухне: 5 предметов, которые перекрывают денежный поток
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.