Редкий гигант из глубин шокировал Калифорнию: на пляж вместо мусора выкинуло существо из океанских легенд

Мир океана полон загадок, и даже в XXI веке он продолжает удивлять редкими открытиями. На одном из пляжей залива Бодега в Калифорнии случайный волонтёр наткнулся на существо, которое учёные называют одним из самых редких в мире.
7 сентября профессор и писатель Стефан Кисби, участвующий в регулярных уборках побережья, отправился в региональный парк Доран. Там его внимание привлекло нечто, выброшенное на песок. Вместо привычного морского мусора или погибшего морского льва перед ним оказалась огромная рыба — редчайшая обманчивая солнечная рыба (Mola tecta).
Её размеры впечатляли: длина — около 1,8 м, ширина — 90 см. Эта рыба способна вырастать до двух тонн, и, несмотря на свои гигантские пропорции, долгое время оставалась незамеченной наукой.
Обманчивая солнечная рыба была описана совсем недавно — в 2017 году новозеландскими исследователями. Свое название tecta ("спрятанная") она получила из-за того, что её принимали за более распространённый вид — мола-мола (Mola mola).
"У Mola tecta нет выступающей морды, её тело более гладкое и тонкое, а характерная "шишка” на голове или подбородке отсутствует", — пояснила доктор Марианна Ньегор, руководившая группой, открывшей этот вид.
Учёные считали, что ареал Mola tecta ограничивается Южным полушарием, включая воды Южной Америки и Австралии. Появление рыбы на калифорнийском пляже в Северном полушарии ставит под сомнение эти представления.
"Мы знаем, что Mola tecta встречается в течении Гумбольдта у берегов Южной Америки, но не думали, что они пересекают экваториальный пояс", — отметила доктор Ньегор.
Случаи, когда солнечные рыбы выбрасываются на берег, фиксируются по всему миру. Учёные до сих пор не знают точных причин этого явления. Возможно, свою роль играют течение, болезни или изменения климата. Исследования в этой области продолжаются, и подобные находки помогают собрать новые данные.
|Плюсы
|Минусы
|Дает новые данные о миграции редких видов
|Смерть редкой рыбы — потеря для экосистемы
|Привлекает внимание к проблемам океана
|Показывает уязвимость морских обитателей
|Повышает интерес общества к морской биологии
|Отсутствие объяснений выбросов оставляет вопросы
|Вид
|Особенности
|Ареал
|Mola mola (обычная солнечная рыба)
|Крупная, с выступающей мордой и "шишкой"
|Встречается в обоих полушариях
|Mola tecta (обманчивая солнечная рыба)
|Более гладкое и тонкое тело, без "шишки"
|Считалась обитателем Южного полушария
Ошибка: принять редкий вид за обычную рыбу.
Последствие: упущенные данные для науки.
Альтернатива: фиксировать находки и сообщать учёным.
Ошибка: пытаться самостоятельно убрать тушу.
Последствие: риск травм или заражений.
Альтернатива: вызвать специалистов из парка или экологической службы.
А что если климатические изменения заставляют Mola tecta мигрировать дальше, чем раньше? Тогда мы можем ожидать новые встречи с этим видом в местах, где его никогда не видели.
Эта неожиданная встреча с обманчивой солнечной рыбой напоминает, что океан хранит ещё немало тайн, и каждая такая находка открывает новый взгляд на жизнь под водой.
Уточнения
Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.
