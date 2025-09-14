Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Последние слова больных поражают: в них слышен страх неизвестности и жажда продолжения
Бурановские бабушки покорили Европу: как перепечи превратились в гастрономический код
Фиктивный брак с Киркоровым: раскрыта ужасающая реакция певца на откровения Пугачёвой
Если листья в крапинку — готовьтесь к потере урожая: три причины, которые редко замечают вовремя
Невидимые чипы уже реальность: учёные сломали главный барьер технологий
Тяжёлый дизель прячется на спусках: как новая система Volvo экономит топливо
Бесплатная естественная подтяжка: пилатес для лица омолаживает кожу и борется с двойным подбородком
Сколько стоит Американская мечта? Названа умопомрачительная сумма
Питомцы скоро смогут позвонить вам: как будет работать интернет для животных

Самые ленивые родители природы: зачем они оставляют яйца греться в песке вулкана

4:12
Зоосфера

В мире птиц встречаются по-настоящему странные способы заботы о потомстве. Но то, что делают большеногие куры малео с острова Сулавеси, выводит родительские лайфхаки на новый уровень. Они доверяют воспитание не себе, а самой природе — и оставляют яйца в раскалённых вулканических склонах, где их высиживает песок.

Малео и вулканическое гнездо
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Малео и вулканическое гнездо

Уникальная стратегия малео

Эти птицы не знают сезонов размножения и могут отложить яйца почти в любое время года. Самка выбирает тёплое место у берега реки или вулканического подножья, выкапывает глубокую яму и прячет туда всего пару огромных яиц. Размер каждой кладки поражает: одно яйцо малео в пять раз крупнее куриного, хотя сама птица сопоставима с обычным бройлером.

После маскировки гнезда листьями и мусором родители улетают и больше не возвращаются. Дальше вступает в работу геотермальная энергия: песок сохраняет температуру около +33…+35 °C — идеальные условия для инкубации.

Почему это работает

Большие яйца содержат огромный запас питательных веществ. Благодаря этому птенцы малео вылупляются полностью развитыми: они не только бегают, но и сразу умеют летать. Так они выживают без малейшей помощи взрослых.

Плюсы и минусы стратегии

Плюсы Минусы
Родителям не нужно тратить время на высиживание Высокий риск, что кладку заметят хищники
Яйца прогреваются естественным источником тепла Родители не могут защитить потомство
Птенцы вылупляются сильными и самостоятельными Не все кладки выживают в неблагоприятных условиях

Сравнение с другими "ленивыми родителями"

Вид птицы Особенность размножения Главный плюс
Малео Закапывают яйца в песок у вулканов Полностью самостоятельные птенцы
Австралийский малюр Перекладывает заботу о птенцах на других птиц Экономия сил родителей
Морская черепаха (рептилия, но пример схожий) Откладывает яйца в песчаных ямах Минимальное участие родителей

Советы шаг за шагом (наблюдателям и орнитологам)

  1. Чтобы увидеть кладку малео, ищите тёплые прибрежные зоны острова Сулавеси.

  2. Никогда не трогайте яйца — птенцы развиваются благодаря стабильной температуре.

  3. Для фотоохоты лучше дождаться момента, когда малыш выбирается из песка.

  4. Учтите: такие места часто охраняются как природные резерваторы.

Мифы и правда

  • Миф: малео бросают яйца прямо в лаву.
    Правда: они закапывают кладки в тёплый песок, а не в жерло вулкана.

  • Миф: птенцы беспомощны после вылупления.
    Правда: они уже умеют летать и добывать пищу.

FAQ

Где живут малео?

Только на индонезийском острове Сулавеси.

Почему их яйца такие большие?

Чтобы обеспечить птенца достаточным запасом питательных веществ для самостоятельной жизни.

Сколько яиц откладывает самка?

Обычно всего 1-2 за кладку, но несколько раз в год.

Исторический контекст

Местные жители Сулавеси знали об этих необычных птицах веками. Яйца малео считались деликатесом, что поставило вид под угрозу исчезновения. Сегодня многие гнездовые зоны охраняются, а птица занесена в Красную книгу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: собирать яйца малео.
    Последствие: сокращение популяции.
    Альтернатива: развивать экотуризм и наблюдать за птицами в природе.

  • Ошибка: разрушать песчаные склоны ради строительства.
    Последствие: исчезновение гнездовых мест.
    Альтернатива: выделять заповедные зоны.

А что если бы все птицы пользовались вулканами как инкубаторами? Вероятно, тогда появилось бы куда больше видов с "сильными с рождения" птенцами. Но уникальная география Сулавеси сделала эту стратегию эксклюзивной для малео.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Наука и техника
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Мир. Новости мира
Секретная империя Алиева в РФ: двойная игра азербайджанской элиты
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Кровавая луна была лишь началом: главное солнечное затмение близко
Последние материалы
Бесплатная естественная подтяжка: пилатес для лица омолаживает кожу и борется с двойным подбородком
Сколько стоит Американская мечта? Названа умопомрачительная сумма
Питомцы скоро смогут позвонить вам: как будет работать интернет для животных
Одна банка — море последствий. Этот напиток оказался опаснее, чем мы думаем
Мессенджер, который плодит преступность: подростков там вербуют чаще всего
Роды в Аргентине – больше не пропуск в Европу: страна ужесточает миграционные правила
Газа в руинах, голод и 63 000 жертв: как мировая наука реагирует на трагедию
Проект в 2 млрд — затмит все прежние: в Чувашии возводят гигантскую молочную ферму
Мода или зависимость? Простая стратегия для осознанных покупок и выхода из ловушки
От пиццы до суши: как иностранные блюда вытесняют русскую кухню
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.