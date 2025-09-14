Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Это простое упражнение возвращает гибкость суставам и снимает зажимы со спины
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Платите пошлины или принимайте условия сделки: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды

Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье

3:02
Зоосфера

Кошек часто называют независимыми и даже равнодушными животными, но это не совсем так. Среди них есть настоящие компаньоны, которые способны быть не менее преданными, чем собаки. Всё зависит от характера породы и того, сколько внимания готов уделять хозяин.

Кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кот

Сиамская кошка — характер с огоньком

Сиамы нередко приобретают репутацию "вредных", но на деле они просто очень темпераментные. Эти кошки требуют постоянного внимания, обожают общение и не терпят игнорирования. Если хозяин готов дарить им заботу, сиамская кошка становится удивительно преданной и всегда следует за человеком по пятам.

Рэгдолл — мягкость и ласка

Рэгдоллы отличаются спокойствием и нежностью. Эти крупные кошки буквально растворяются в руках владельца и готовы проводить рядом всё свободное время. Они игривые, ласковые и терпеливые, что делает их отличными питомцами даже для семей с детьми. Но важно помнить: рэгдоллы нуждаются в заботе не меньше, чем активные сиамы.

Мейн-кун — преданный гигант

Мейн-кун — одна из самых крупных домашних пород. Несмотря на внушительные размеры, это миролюбивые и добродушные кошки. Их можно даже дрессировать, чему они охотно поддаются. Но мейн-куны тяжело переносят одиночество и очень привязываются к своим хозяевам.

Плюсы и минусы верных пород

Порода Плюсы Минусы
Сиамская Активные, умные, преданные Требуют много внимания, могут быть упрямыми
Рэгдолл Ласковые, спокойные, отлично ладят с детьми Не переносят долгого отсутствия хозяина
Мейн-кун Дружелюбные, поддаются дрессировке Очень нуждаются в компании, тяжело переносят одиночество

Советы будущим владельцам

  1. Сиаму нужно много общения — играйте и разговаривайте с питомцем.

  2. Рэгдоллу важно внимание: не оставляйте его надолго одного.

  3. Мейн-куну требуется простор и возможность быть рядом с хозяином.

  4. Независимо от породы, уделяйте кошке время ежедневно.

Мифы и правда

  • Миф: кошки не бывают верными.

  • Правда: некоторые породы по преданности не уступают собакам.

  • Миф: сиамы агрессивны.

  • Правда: это энергичные и умные кошки, а их "вредность" — лишь требовательность к вниманию.

  • Миф: мейн-кунов трудно дрессировать.

  • Правда: они обучаются быстрее многих пород благодаря смекалке и любви к играм.

Исторический контекст

Сиамские кошки родом из Таиланда, где считались священными и жили при дворцах. Рэгдоллы появились в США в середине XX века и быстро завоевали популярность как идеальные "кошки-компаньоны". Мейн-куны же считаются американской аборигенной породой, которая зародилась в Новой Англии и веками сопровождала фермеров.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Новости спорта
В 45 лет выглядит как молодая студентка: формула вечной молодости Амаль Клуни
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Домашние животные
Питомец демонстративно ложится на ваши вещи: он передаёт послание, которое вы упорно игнорируете
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Популярное
Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка

Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.

Слишком длинная для этого мира: эта змея проглатывает взрослого человека без остатка
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Лицо как после отпуска, даже если вы не спали всю ночь: как разбудить кожу за 3 минуты
Космические лучи пролили свет на тайну фараонов: открытие в пирамиде Хеопса может изменить историю Древнего Египта
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Человек для волка — табу: что же заставляет хищника нарушить закон природы
Самая таинственная и злая черепаха России: что о ней скрывают реки Дальнего Востока
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Вариатор — дикий зверь под капотом? Вот как приручить капризный агрегат
Последние материалы
Альпы, пивные сады и старинные соборы: эти 12 вокзалов Германии открывают путь к чудесам страны
Платите пошлины или принимайте условия сделки: южнокорейский министр вернулся из США с пустыми руками
Крыжовник вымерзает в одну ночь: 6 шагов, которые спасают кусты от гибели
Камеры рисуют штрафы из воздуха: как доказать, что камера ошиблась и скорость не превышали
Один флакон — сотня решений: жир, грязь и нагар уходят даже с самых капризных поверхностей
Эту актрису Брежнев называл главной звездой страны: как сложилась её судьба
Стресс провоцирует воспаления: как нервное напряжение отражается на коже
Тёплая обувь превращает ноги в рассадник грибка и трещин: как не допустить беды
Советский хит снова в моде: почему эту закуску из баклажанов готовили поколениями
Три породы кошек, которые выбирают те, кто ищет верность, а не просто мурлыканье
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.