Древние псы, что считали себя равными людям: кого держали ещё фараоны

История собаки — это история рядом с человеком. Некоторые породы настолько древние, что упоминания о них встречаются в летописях и на древних фресках. Они сопровождали людей на охоте, охраняли жилища и даже считались священными. Учёные выделяют несколько пород, возраст которых насчитывает тысячи лет.
Салюки — одна из самых старых пород борзых. Их изображения находили на фресках Древнего Египта, а возраст упоминаний превышает 5 тысяч лет. Эти собаки были незаменимыми спутниками охотников в пустынях: быстрые, выносливые и невероятно преданные. В арабском мире салюки считались даром Аллаха и были символом благородства.
Акита-ину сформировались не менее 4 тысяч лет назад. Эта порода прославилась своим характером: собака умна, независима и не склонна беспрекословно выполнять команды. Акита-ину считает себя равной хозяину, а не подчинённой. Именно поэтому с ней уживутся только люди с сильным характером. В Японии акита символизирует верность и силу духа — не случайно легенда о собаке Хатико известна во всём мире.
Бассенджи родом из Африки, её возраст оценивают в 3-4 тысячи лет. У этой породы есть удивительная особенность: они не умеют лаять. Вместо этого бассенджи издают своеобразные звуки, похожие на йодль. В древности африканцы верили, что эти собаки оберегают дом от бед и несчастий. Сегодня бассенджи ценят за преданность и редкий характер.
|Порода
|Плюсы
|Минусы
|Салюки
|Выносливость, преданность, красота
|Нуждаются в больших нагрузках
|Акита-ину
|Ум, независимость, охранные качества
|Упрямство, сложность в воспитании
|Бассенджи
|Чистоплотность, редкий характер
|Не подходят для роли сторожа, упрямы
Учитывайте характер породы: акита требует уважения, салюки — движения, бассенджи — терпения.
Подбирайте условия содержания: активным собакам нужен простор.
Не ждите "универсального" питомца — каждая из древних пород имеет уникальные особенности.
Миф: древние породы лучше приспособлены к жизни в квартире.
Правда: большинству из них нужны большие пространства и активность.
Миф: акита-ину — идеальный питомец для детей.
Правда: эта порода подходит не всем и требует опыта.
Миф: бассенджи "немые" собаки.
Правда: они не лают, но умеют издавать необычные звуки.
Собаки сопровождали человека с древности, но именно такие породы, как салюки, акита-ину и бассенджи, сохранили черты своих предков. Они почти не изменились за тысячелетия и по сей день напоминают нам о древних цивилизациях, где ценили их верность и силу.
Гигантские питоны — уникальные хищники с удивительными способностями. Узнайте, как они охотятся, переносят добычу и почему нападения на людей редки.