Древние псы, что считали себя равными людям: кого держали ещё фараоны

Зоосфера

История собаки — это история рядом с человеком. Некоторые породы настолько древние, что упоминания о них встречаются в летописях и на древних фресках. Они сопровождали людей на охоте, охраняли жилища и даже считались священными. Учёные выделяют несколько пород, возраст которых насчитывает тысячи лет.

Акита-ину
Фото: commons.wikimedia.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Акита-ину

Салюки — арабская гордость

Салюки — одна из самых старых пород борзых. Их изображения находили на фресках Древнего Египта, а возраст упоминаний превышает 5 тысяч лет. Эти собаки были незаменимыми спутниками охотников в пустынях: быстрые, выносливые и невероятно преданные. В арабском мире салюки считались даром Аллаха и были символом благородства.

Акита-ину — японский хранитель

Акита-ину сформировались не менее 4 тысяч лет назад. Эта порода прославилась своим характером: собака умна, независима и не склонна беспрекословно выполнять команды. Акита-ину считает себя равной хозяину, а не подчинённой. Именно поэтому с ней уживутся только люди с сильным характером. В Японии акита символизирует верность и силу духа — не случайно легенда о собаке Хатико известна во всём мире.

Бассенджи — "собака, которая не лает"

Бассенджи родом из Африки, её возраст оценивают в 3-4 тысячи лет. У этой породы есть удивительная особенность: они не умеют лаять. Вместо этого бассенджи издают своеобразные звуки, похожие на йодль. В древности африканцы верили, что эти собаки оберегают дом от бед и несчастий. Сегодня бассенджи ценят за преданность и редкий характер.

Плюсы и минусы древних пород

Порода Плюсы Минусы
Салюки Выносливость, преданность, красота Нуждаются в больших нагрузках
Акита-ину Ум, независимость, охранные качества Упрямство, сложность в воспитании
Бассенджи Чистоплотность, редкий характер Не подходят для роли сторожа, упрямы

Советы будущим владельцам

  1. Учитывайте характер породы: акита требует уважения, салюки — движения, бассенджи — терпения.

  2. Подбирайте условия содержания: активным собакам нужен простор.

  3. Не ждите "универсального" питомца — каждая из древних пород имеет уникальные особенности.

Мифы и правда

  • Миф: древние породы лучше приспособлены к жизни в квартире.

  • Правда: большинству из них нужны большие пространства и активность.

  • Миф: акита-ину — идеальный питомец для детей.

  • Правда: эта порода подходит не всем и требует опыта.

  • Миф: бассенджи "немые" собаки.

  • Правда: они не лают, но умеют издавать необычные звуки.

Исторический контекст

Собаки сопровождали человека с древности, но именно такие породы, как салюки, акита-ину и бассенджи, сохранили черты своих предков. Они почти не изменились за тысячелетия и по сей день напоминают нам о древних цивилизациях, где ценили их верность и силу.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
