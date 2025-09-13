Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотели охранника, получили диванного лентяя: характер породы ломает ожидания
Спасательный круг для ТЦ? Почему фудхоллы захватывают рынок
Никаких кислот и скрабов: энзимы — спасение для раздражённой кожи
Чувствуют вкусную кожу: почему комары кусают одних людей чаще, чем других
Быстрые диеты работают не так, как вы думаете: правда, которую скрывают цифры на весах
Как сделать минимализм уютным: 6 принципов, чтобы интерьер не казался стерильным
Листья размером с ладонь и эффект оазиса: тропическая экзотика, способная оживить дом
Белые против коричневых: эксперты развенчали миф о пользе яиц определённого цвета
Витамин D включает защиту: скрытый элемент превращается в щит против осенних болезней

Животное, которое переворачивало землю тоннами — может ли оно всё ещё копать

2:59
Зоосфера

В Австралии палеонтологи сообщили о находке, которая может изменить представления о разнообразии местных сумчатых. В пещерах региона Налларбор исследователи обнаружили останки неизвестного ранее вида вояли (woylie) — маленького ночного животного, напоминающего миниатюрного кенгуру.

Неизвестный вид войли
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Неизвестный вид войли

Кто такие вояли

Вояли — это крошечные сумчатые, которые ведут ночной образ жизни и питаются грибами. Самки носят детёнышей в сумке, а сами зверьки известны своим "инженерным" талантом: за год они способны перевернуть тонны почвы в поисках пищи. Такой процесс улучшает структуру грунта и способствует распространению грибов и семян.

Когда-то вояли были широко распространены и занимали более 60% территории Австралии. Но вторжение хищников, завезённых человеком, а также разрушение естественных мест обитания привели к резкому падению численности. Сегодня их популяция сократилась примерно на 90% и сохранилась только на юго-западе материка и на нескольких островах.

Новая находка

Фрагменты костей из пещер Налларбор показали, что помимо известных видов существовал ещё один, ранее не описанный. Исследование опубликовано в журнале Zootaxa. Учёные считают, что отличительные морфологические особенности находки позволяют выделить новый вид в пределах рода.

Однако есть серьёзная вероятность, что этот вид уже исчез, не дожив до момента своего научного признания.

Почему открытие важно

Даже если новый вид полностью вымер, его описание имеет значение:

  • помогает уточнить эволюционную историю рода;

  • даёт ключи для работы программ по сохранению живых популяций;

  • позволяет определить признаки, по которым можно отыскать ещё живых представителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: считать, что исчезнувшие виды не важны для науки.

  • Последствие: потеря информации о биоразнообразии.

  • Альтернатива: изучать даже окаменелости — это поможет защитить существующих животных.

  • Ошибка: игнорировать факторы вымирания.

  • Последствие: сокращение численности других видов.

  • Альтернатива: учитывать опыт прошлого и ограничивать разрушение экосистем.

Если взглянуть под другим углом

А что если этот "новый" вид всё ещё живёт в труднодоступных районах Австралии? Теперь, когда учёные знают его особенности, появляется шанс отыскать редких выживших и включить их в программы восстановления численности.

Вместо финала — три факта: вояли получили своё название от аборигенных народов Австралии; эти сумчатые играют ключевую роль в распространении грибов, необходимых для экологии эвкалиптовых лесов; а их ночной образ жизни делает встречи с человеком крайне редкими.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Украина перестала получать азербайджанский газ
Экономика и бизнес
Украина перестала получать азербайджанский газ
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Садоводство, цветоводство
Картофель превращается в яд: ошибка, которую совершают почти все хозяйки
Популярное
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов

Днем столбик термометра поднимется до +21 градуса.

Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Украина перестала получать азербайджанский газ
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Живой антидепрессант в доме: эти породы собак заряжают счастьем всю семью
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Последние материалы
Никаких кислот и скрабов: энзимы — спасение для раздражённой кожи
Чувствуют вкусную кожу: почему комары кусают одних людей чаще, чем других
Быстрые диеты работают не так, как вы думаете: правда, которую скрывают цифры на весах
Как сделать минимализм уютным: 6 принципов, чтобы интерьер не казался стерильным
Листья размером с ладонь и эффект оазиса: тропическая экзотика, способная оживить дом
Белые против коричневых: эксперты развенчали миф о пользе яиц определённого цвета
В наш союз никто не верил: Яна Рудковская и Евгений Плющенко празднуют топазовую свадьбу
Витамин D включает защиту: скрытый элемент превращается в щит против осенних болезней
Хотите сильные ноги и гибкую спину? Попробуйте этот необычный вариант приседаний
Словно с другой планеты: на берегу Калифорнии обнаружен редкий вид рыбы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.