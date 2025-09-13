Животное, которое переворачивало землю тоннами — может ли оно всё ещё копать

В Австралии палеонтологи сообщили о находке, которая может изменить представления о разнообразии местных сумчатых. В пещерах региона Налларбор исследователи обнаружили останки неизвестного ранее вида вояли (woylie) — маленького ночного животного, напоминающего миниатюрного кенгуру.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Неизвестный вид войли

Кто такие вояли

Вояли — это крошечные сумчатые, которые ведут ночной образ жизни и питаются грибами. Самки носят детёнышей в сумке, а сами зверьки известны своим "инженерным" талантом: за год они способны перевернуть тонны почвы в поисках пищи. Такой процесс улучшает структуру грунта и способствует распространению грибов и семян.

Когда-то вояли были широко распространены и занимали более 60% территории Австралии. Но вторжение хищников, завезённых человеком, а также разрушение естественных мест обитания привели к резкому падению численности. Сегодня их популяция сократилась примерно на 90% и сохранилась только на юго-западе материка и на нескольких островах.

Новая находка

Фрагменты костей из пещер Налларбор показали, что помимо известных видов существовал ещё один, ранее не описанный. Исследование опубликовано в журнале Zootaxa. Учёные считают, что отличительные морфологические особенности находки позволяют выделить новый вид в пределах рода.

Однако есть серьёзная вероятность, что этот вид уже исчез, не дожив до момента своего научного признания.

Почему открытие важно

Даже если новый вид полностью вымер, его описание имеет значение:

помогает уточнить эволюционную историю рода;

даёт ключи для работы программ по сохранению живых популяций;

позволяет определить признаки, по которым можно отыскать ещё живых представителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что исчезнувшие виды не важны для науки.

Последствие: потеря информации о биоразнообразии.

Альтернатива: изучать даже окаменелости — это поможет защитить существующих животных.

Ошибка: игнорировать факторы вымирания.

Последствие: сокращение численности других видов.

Альтернатива: учитывать опыт прошлого и ограничивать разрушение экосистем.

Если взглянуть под другим углом

А что если этот "новый" вид всё ещё живёт в труднодоступных районах Австралии? Теперь, когда учёные знают его особенности, появляется шанс отыскать редких выживших и включить их в программы восстановления численности.

Вместо финала — три факта: вояли получили своё название от аборигенных народов Австралии; эти сумчатые играют ключевую роль в распространении грибов, необходимых для экологии эвкалиптовых лесов; а их ночной образ жизни делает встречи с человеком крайне редкими.