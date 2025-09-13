Животное, которое переворачивало землю тоннами — может ли оно всё ещё копать

В Австралии палеонтологи сообщили о находке, которая может изменить представления о разнообразии местных сумчатых. В пещерах региона Налларбор исследователи обнаружили останки неизвестного ранее вида вояли (woylie) — маленького ночного животного, напоминающего миниатюрного кенгуру.
Вояли — это крошечные сумчатые, которые ведут ночной образ жизни и питаются грибами. Самки носят детёнышей в сумке, а сами зверьки известны своим "инженерным" талантом: за год они способны перевернуть тонны почвы в поисках пищи. Такой процесс улучшает структуру грунта и способствует распространению грибов и семян.
Когда-то вояли были широко распространены и занимали более 60% территории Австралии. Но вторжение хищников, завезённых человеком, а также разрушение естественных мест обитания привели к резкому падению численности. Сегодня их популяция сократилась примерно на 90% и сохранилась только на юго-западе материка и на нескольких островах.
Фрагменты костей из пещер Налларбор показали, что помимо известных видов существовал ещё один, ранее не описанный. Исследование опубликовано в журнале Zootaxa. Учёные считают, что отличительные морфологические особенности находки позволяют выделить новый вид в пределах рода.
Однако есть серьёзная вероятность, что этот вид уже исчез, не дожив до момента своего научного признания.
Даже если новый вид полностью вымер, его описание имеет значение:
помогает уточнить эволюционную историю рода;
даёт ключи для работы программ по сохранению живых популяций;
позволяет определить признаки, по которым можно отыскать ещё живых представителей.
Ошибка: считать, что исчезнувшие виды не важны для науки.
Последствие: потеря информации о биоразнообразии.
Альтернатива: изучать даже окаменелости — это поможет защитить существующих животных.
Ошибка: игнорировать факторы вымирания.
Последствие: сокращение численности других видов.
Альтернатива: учитывать опыт прошлого и ограничивать разрушение экосистем.
А что если этот "новый" вид всё ещё живёт в труднодоступных районах Австралии? Теперь, когда учёные знают его особенности, появляется шанс отыскать редких выживших и включить их в программы восстановления численности.
Вместо финала — три факта: вояли получили своё название от аборигенных народов Австралии; эти сумчатые играют ключевую роль в распространении грибов, необходимых для экологии эвкалиптовых лесов; а их ночной образ жизни делает встречи с человеком крайне редкими.
