125 тысяч человек насчитали миллионы крыльев — Британия побила рекорд наблюдений

Этим летом британцы вновь стали свидетелями удивительного природного явления. Несмотря на то что 2024 год оказался самым жарким за всю историю наблюдений, численность бабочек в стране заметно увеличилась по сравнению с провальным прошлым сезоном. Но, как отмечают специалисты, радоваться преждевременно: показатели лишь дотянулись до средних значений, а до рекордных уровней прошлых лет им далеко.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бабочки

Большой подсчёт бабочек

Проект Butterfly Count начался в Великобритании более десяти лет назад и с тех пор превратился в крупнейшее в мире наблюдение за насекомыми с участием гражданских учёных. Каждый июль и август тысячи добровольцев выходят в парки, леса, на поля и в собственные сады, чтобы в течение 15 минут фиксировать всех увиденных бабочек.

В 2024 году акция побила очередной рекорд: участие приняли более 125 тысяч человек. Это ещё раз показало, что британцы неравнодушны к судьбе дикой природы и готовы вносить свой вклад в исследования. Результаты, собранные в ходе таких наблюдений, становятся частью масштабной базы данных, которая помогает учёным отслеживать изменения экосистемы.

Средние показатели вместо катастрофы

По итогам подсчёта было зафиксировано около 10,3 особи за 15 минут наблюдений. Это ощутимый рост по сравнению с прошлым летом, когда средний показатель упал до рекордно низких 7 бабочек. Тогда исследователи говорили о тревожной тенденции, связанной с холодным и влажным сезоном, который оказался крайне неблагоприятным для насекомых.

Рост численности в этом году позволил выдохнуть с облегчением, но данные всё же оказались лишь средними. В Обществе сохранения бабочек подчеркнули:

"Результаты лишь вернулись к средним значениям", — отметили в Обществе сохранения бабочек.

Лидеры роста

Особое внимание привлекли три вида, показавшие впечатляющий прирост.

Капустница увеличила численность на 131 % по сравнению с 2023 годом.

Репница выросла на 128 %.

Бабочка-адмирал, яркий мигрант с крыльями красно-оранжевых оттенков, прибавил сразу 185 %.

Такие результаты радуют учёных: значит, даже в условиях жары и климатических стрессов некоторые виды находят ресурсы для восстановления.

Бабочки — индикатор здоровья природы

Экологи нередко называют бабочек "барометром экосистемы". Эти насекомые остро реагируют на изменения температуры, влажности и доступности растений, на которых питаются их гусеницы. Если бабочек становится меньше, это означает, что нарушаются цепочки питания, сокращаются площади лугов, а значит, страдают и другие виды — от пчёл до птиц.

Поэтому статистика "Большого подсчёта бабочек" выходит далеко за рамки любительских наблюдений. Она помогает понять, как климатические изменения отражаются на природе в целом.

Тревожные сравнения с прошлым

Хотя нынешние данные лучше прошлогодних, специалисты напоминают: в 2016–2020 годах средние показатели были заметно выше. Именно тогда фиксировалось больше всего особей за весь период наблюдений. Сегодняшний уровень по сути является возвращением к норме, а не настоящим ростом.

Это значит, что за последние годы бабочки в Великобритании так и не смогли восстановить былую численность. Виновниками называют сокращение лугов, активное использование пестицидов и изменение климата.

Волонтёры как глаза науки

Главная ценность проекта — участие обычных людей. У учёных физически нет возможности охватить такую территорию и собрать миллионы наблюдений. Именно добровольцы делают это возможным.

Многие семьи воспринимают участие в подсчёте как летнюю традицию. Родители приходят с детьми в парки, объясняют им, чем одни бабочки отличаются от других. Таким образом акция выполняет и просветительскую задачу — воспитывает новое поколение, которое понимает важность сохранения природы.

Международный контекст

Подобные акции проходят и в других странах Европы, но именно британский "Большой подсчёт бабочек" остаётся самым масштабным. В некоторых странах, например в Нидерландах или Германии, также фиксируются колебания численности, но климатические факторы там выражены не так резко, как в Британии.

Интересно, что в южной Европе, где лето стабильно жаркое, бабочки лучше адаптированы к высоким температурам. А вот в северных регионах резкие перепады погоды приводят к серьёзным потерям в популяциях.

Климатический вызов

2024 год стал самым жарким в истории наблюдений в Великобритании. Казалось бы, такие условия должны были негативно сказаться на всех насекомых. Но бабочки смогли частично адаптироваться. Экологи предполагают, что теплая весна помогла им увеличить количество поколений в сезоне.

Тем не менее долгосрочные прогнозы остаются тревожными. Если экстремальная жара и засухи будут повторяться всё чаще, даже самые стойкие виды могут начать сокращаться.

Что дальше

Результаты "Большого подсчёта бабочек" помогут учёным и правительству Британии корректировать природоохранные программы. Одним из приоритетов остаётся сохранение лугов и живых изгородей, где бабочки находят пищу и убежище. Также обсуждается сокращение использования химикатов в сельском хозяйстве, которые губительно влияют на насекомых.

Вовлечение общества в такие акции даёт двойной эффект. С одной стороны — собирается ценная научная информация, с другой — растёт осознанность граждан.