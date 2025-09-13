Яд в венах: как рептилии превратили смертельную опасность в оружие против болезней

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зоосфера

Зеленокровные сцинки из Новой Гвинеи и Соломоновых островов по праву считаются одними из самых необычных существ на планете. В отличие от большинства животных, у которых кровь имеет привычный красный оттенок, их биологические жидкости, ткани и даже внутренние органы окрашены в насыщенный зеленый цвет. Для человека подобное состояние было бы смертельным, но для этих рептилий оно стало нормой, а, возможно, и преимуществом.

Зелёная ящерица сцинк
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Зелёная ящерица сцинк

Их кровь зелёная

Цвет обусловлен высоким содержанием биливердина — продукта распада гемоглобина. У млекопитающих и птиц этот пигмент в больших количествах вызывает отравление: он повреждает клетки печени, нервной системы и другие органы. В норме биливердин быстро преобразуется в билирубин и выводится из организма. Но у сцинков он накапливается в огромных количествах, достигая концентраций, которые в 15-20 раз превышают смертельный порог для человека.

Парадокс в том, что рептилии не только не страдают от токсичности, но и демонстрируют отличное здоровье и высокую выживаемость в сложных условиях тропических лесов.

Генетическая адаптация

Секрет устойчивости скрыт в генах. Исследования последних лет указывают, что у сцинков присутствует изменённый вариант гена, связанного с белком alpha-fetoprotein. Обычно этот белок участвует в транспорте молекул в организме, но у зеленокровных ящериц он, вероятно, выполняет особую функцию: связывает биливердин и делает его менее токсичным.

Эта особенность позволяет животным сохранять в крови экстремальные концентрации пигмента без ущерба для работы органов. Учёные называют такое состояние примером уникальной эволюционной адаптации, возникшей в изоляции.

Защита от паразитов

Жизнь в тропиках изобилует угрозами: влажная среда способствует распространению паразитов, грибков и бактерий. Считается, что зеленая кровь стала своеобразным щитом.

Биливердин обладает антимикробными и антипаразитарными свойствами. Он создаёт в организме условия, неблагоприятные для выживания малярийных плазмодиев и других опасных организмов. Это значит, что сцинки могут быть менее восприимчивы к инфекциям, чем их "краснокровные" соседи.

"Учёные полагают, что зелёная кровь может защищать ящериц от паразитов и обладать антимикробными свойствами", — считают исследователи.

Это важно для науки

Изучение сцинков помогает понять, насколько пластична эволюция. Существа, у которых должно было бы развиться тяжёлое поражение органов, научились жить и процветать в условиях повышенной токсичности.

Биологи предполагают, что зелёная кровь может стать ключом к новым медицинским открытиям. Если удастся выяснить, как именно сцинки нейтрализуют биливердин, это может привести к созданию лекарств против паразитов или к новым стратегиям борьбы с инфекциями. Кроме того, понимание процессов детоксикации может помочь в лечении заболеваний печени и крови у человека.

Необычные соседи по лесу

Род Prasinohaema объединяет несколько видов сцинков, и все они окрашены в зелёный цвет. Их легко отличить от других ящериц: при разрезе тканей яркий пигмент заметен не только в крови, но и в костях, слизистых оболочках и даже глазах.

Эти сцинки ведут древесный образ жизни: прячутся среди листвы, питаются насекомыми и мелкими беспозвоночными. Зелёная окраска внутренних тканей делает их внешне ещё более сливающимися с окружением. Учёные не исключают, что такой цветовой эффект может косвенно усиливать маскировку — хотя сам биливердин не влияет на кожу, а внутренние ткани скрыты от взгляда хищников.

История открытия феномена

О зелёной крови сцинков стало известно в начале XX века, когда первые европейские исследователи начали описывать фауну Новой Гвинеи. Сначала феномен объясняли особенностями рациона или болезнями, но постепенно стало ясно: это наследственная черта.

В 1960-х годах появились первые работы о роли биливердина, но только современные методы генетики и биохимии позволили приблизиться к пониманию истинных причин. Сегодня международные группы учёных продолжают исследовать сцинков, сравнивая их гены и белки с аналогами у других видов.

На грани медицины и эволюции

Феномен зеленой крови находится на стыке биологии, медицины и эволюционной науки. Для биологов это пример удивительной пластичности жизни. Для медиков — источник идей, как природа справляется с токсичными веществами, которые для человека становятся угрозой.

Парадокс сцинков напоминает, что многие потенциальные лекарства или механизмы защиты скрываются в самых неожиданных уголках планеты. Важно лишь вовремя обратить внимание на эти "аномалии" и изучить их.

Ещё остаётся загадкой

Несмотря на прогресс, остаются вопросы. Учёные пока не знают, каким образом биливердин распределяется по тканям и почему он не разрушает клетки. Неясно и то, как именно мутировавший белок взаимодействует с токсичным пигментом.

Кроме того, остаётся проверить, насколько действительно биливердин защищает от паразитов, или же это лишь побочный эффект адаптации. Ответы на эти вопросы потребуют новых экспедиций, генетических анализов и биохимических экспериментов.

Уроки природы

История зеленокровных сцинков показывает: эволюция может идти самыми необычными путями. То, что в одних условиях становится смертельным ядом, в других — превращается в источник силы и выживания. Эти рептилии наглядно демонстрируют, как хрупкие границы между ядом и лекарством стираются в мире живой природы.

Зеленая кровь остаётся символом загадочности и разнообразия жизни на Земле, напоминая нам, что ещё многое предстоит открыть.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
