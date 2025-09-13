Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Химия не справилась, а бумага победила: душ сияет даже без капли моющего средства
Одна ошибка с фактурой — и даже дорогой наряд будет выглядеть как секонд-хенд
Под ногами лежит сокровище: как из листвы рождается перегной, меняющий урожай
Мёртвая петля: новый тренд из Китая превращает борьбу с бессонницей в игру со смертью
7 степеней прожарки: найдите свою и готовьте мясо, как в лучших стейкхаусах
Прощай, Европа? ЕС ужесточает выдачу виз, и вот что это значит для вас
Хмель перемен: как новые пошлины изменили карту импортного пива в России
США накрывает невидимый враг: инфекция с тропических болот уже на американской земле
От разлуки до брака: как любовь Оскара и Юлии Кучеры победила все преграды

Красные армии из глубин: почему скандинавы называют нашествие крабов военным вторжением

5:20
Зоосфера
Камчатский краб — существо с двойственной репутацией. На родине, на Дальнем Востоке, его численность приходится регулировать строгими квотами, а добычу порой и вовсе запрещают. Но стоит этим панцирным "монстрам" оказаться в Баренцевом море, как они превращаются в армию захватчиков, сметающих всё на своём пути.

От деликатеса к проблеме

Когда европейские и русские переселенцы впервые увидели этих гигантов у берегов Камчатки и Аляски, они были поражены. Размах ног до 1,8 метра, вес до 12 кг, более половины которого — вкусное мясо. Неудивительно, что вскоре начался массовый вылов, который к XX веку поставил популяцию на грань истощения.

Краб
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Краб

Советская власть решила задачу радикально: переселить крабов в Баренцево море. Казалось, решение гениальное: и ресурсы новые, и рыбная промышленность выиграет. Но оказалось, что экосистему ждёт катастрофа.

30 лет неудач и неожиданная победа

Первые десятилетия переселения крабов напоминали бессмысленный эксперимент: завезённые особи погибали, потомства не было. Лишь в 1960-х появился первый выводок, а стабильная популяция сформировалась к 1990-м.

С этого момента ситуация вышла из-под контроля. Более тёплое лето и отсутствие естественных врагов сделали своё дело: смертность личинок резко снизилась, и численность крабов начала расти быстрее, чем на Дальнем Востоке.

Хищники без тормозов

Камчатский краб ест практически всё: падаль, рыбу, водоросли, иглокожих, моллюсков, других ракообразных. К 2000 году популяция в Баренцевом море уничтожала до 90 миллионов морских ежей ежегодно. Мелкие беспозвоночные исчезали первыми, затем крабы переключались на более крупных обитателей дна.

В итоге богатое морское дно стало беднеть: полипы, водоросли, икринки рыб исчезали, экосистема разрушалась. Даже тюлени покинули эти воды, лишившись привычной пищи.

Виноват человек

Интересно, что в обеих крайностях — и в уязвимости, и в нашествии — виноват человек. Сначала мы перегрузили промысел на Камчатке, а потом искусственно перенесли вид в чужую среду.

В 2003 году учёные официально признали камчатского краба в Баренцевом море экологической угрозой. И сегодня его "армия" добралась уже до Скандинавии. В Норвегии и Швеции краба называют "красной армией Сталина" — эпитет громкий, но отражающий реальную тревогу.

Плюсы и минусы

Сторона Плюсы Минусы
Для промысла Ценный ресурс, вкусное мясо Сложные квоты, риск истощения запасов
Для экологии В родных водах часть системы В новых регионах разрушает экосистему

Сравнение ареалов

Регион Численность Враги Экологическая роль
Камчатка Под контролем Осьминоги, крупные рыбы Баланс с природой
Баренцево море Взрывной рост Почти нет Уничтожение местных сообществ

Советы шаг за шагом

  1. Рыбакам — соблюдать квоты и правила вылова.

  2. Экологам — мониторить численность и ареал краба.

  3. Жителям прибрежных регионов — поддерживать промысел, чтобы сдерживать рост популяции.

Мифы и правда

  • Миф: краб опасен для человека.
    Правда: он не агрессивен, опасность в другом — разрушении экосистем.

  • Миф: переселение краба — успех советской науки.
    Правда: это пример экологической ошибки, последствия которой заметны десятилетиями.

  • Миф: крабы питаются только рыбой.
    Правда: они всеядны, уничтожают всё живое на дне.

FAQ

Можно ли остановить распространение краба?

Полностью — вряд ли. Но промыслом можно сдерживать численность.

Почему у краба нет врагов в Баренцевом море?

Здесь отсутствуют крупные осьминоги и специализированные хищники.

Безопасно ли его мясо?

Да, оно считается деликатесом, богатым белком и микроэлементами.

Исторический контекст

  • 1920-е годы — первые попытки переселения краба.

  • 1960-е — появление потомства в Баренцевом море.

  • 1992 год — формирование устойчивой популяции.

  • 2003 год — признание вида экологической угрозой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Переносить вид в чужую экосистему → разрушение природы → сохранение и контроль в родных местах.

  • Игнорировать квоты → истощение популяции → строгий промысел.

  • Недооценить масштабы → потеря биоразнообразия → совместные программы стран-соседей.

А что если…

…камчатский краб продолжит расширяться? Тогда его ждёт новый виток промысла — но уже не ради деликатеса, а ради спасения моря от монополиста.

Уточнения

Кра́бы или короткохво́стые ра́ки (лат. Brachyura), — инфраотряд десятиногих ракообразных, обитающих в солёной и пресной воде.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Экономика и бизнес
Почти 500 задержанных: скандал на заводе Hyundai грозит стать международным кризисом
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Авто
Четыре суперкара, с которыми можно жить: кто реально выдерживает пробки и бордюры
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Садоводство, цветоводство
Совет дня: поливайте орхидеи раз в месяц тёплым раствором и получите новые бутоны
Популярное
Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет

Узнайте все секреты японской исполинской саламандры: как это "живое ископаемое" дожило до наших дней и какие угрозы его поджидают.

Чудовище весом с младенца и лицом динозавра: в чёрных водах Японии живёт реликт миллионов лет
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Москву и Подмосковье накроет прохлада: ночные температуры до +2 градусов
Украина перестала получать азербайджанский газ
Упражнения самурая укрепят все тело: техника борьбы с мышечной слабостью за 5 минут в день
Забытая пожарная машина: как ЗиЛ-131 завоевал Францию и остался без заказа Сергей Милешкин Дроны-контрабандисты Гербера используются Украиной давно и собраны для провокации в Польше Любовь Степушова Будущее в опасности: как социальные сети блокируют новые идеи Игорь Буккер
Тишина для человека — сигнал для змеи: как разные виды научились слушать мир
Маленькие враги с острым хоботком: осень принесла новые укусы — они уже заполонили деревни и города
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Глубже Чёрного моря: что скрывает пещера Верёвкина на отметке 2212 метров
Последние материалы
Очень надеюсь, что вернётся: Губерниев резко высказался о нападках на Аллу Пугачёву
Осень ставит деревьям броню, весна лишь красит фасад: что скрыто за белым слоем мела
Дыня и водка встречаются в банке — результат заставляет забыть про обычные настойки
Скелет длиной шесть метров пугает и завораживает: что скрывает пещера Као Канаб Нам
Красавец на башне или безжалостный палач в гнезде: двойная жизнь белого аиста
Хотели включить заднюю — услышали скрежет: как современные автоматы спасают водителей от ошибок
Бельё сохнет — а стены гниют: простая привычка делает воздух в доме ядовитым
Российский газ снова на плаву: четвёртый танкер готов прибыть в китайский порт Тешань
Дорога, висящая над пропастью: почему трассу к Красной Поляне закрыли навсегда
Тайный резервуар грязи: неожиданный способ держать поверхность в чистоте
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.