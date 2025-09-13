Красные армии из глубин: почему скандинавы называют нашествие крабов военным вторжением

От деликатеса к проблеме

Когда европейские и русские переселенцы впервые увидели этих гигантов у берегов Камчатки и Аляски, они были поражены. Размах ног до 1,8 метра, вес до 12 кг, более половины которого — вкусное мясо. Неудивительно, что вскоре начался массовый вылов, который к XX веку поставил популяцию на грань истощения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Краб

Советская власть решила задачу радикально: переселить крабов в Баренцево море. Казалось, решение гениальное: и ресурсы новые, и рыбная промышленность выиграет. Но оказалось, что экосистему ждёт катастрофа.

30 лет неудач и неожиданная победа

Первые десятилетия переселения крабов напоминали бессмысленный эксперимент: завезённые особи погибали, потомства не было. Лишь в 1960-х появился первый выводок, а стабильная популяция сформировалась к 1990-м.

С этого момента ситуация вышла из-под контроля. Более тёплое лето и отсутствие естественных врагов сделали своё дело: смертность личинок резко снизилась, и численность крабов начала расти быстрее, чем на Дальнем Востоке.

Хищники без тормозов

Камчатский краб ест практически всё: падаль, рыбу, водоросли, иглокожих, моллюсков, других ракообразных. К 2000 году популяция в Баренцевом море уничтожала до 90 миллионов морских ежей ежегодно. Мелкие беспозвоночные исчезали первыми, затем крабы переключались на более крупных обитателей дна.

В итоге богатое морское дно стало беднеть: полипы, водоросли, икринки рыб исчезали, экосистема разрушалась. Даже тюлени покинули эти воды, лишившись привычной пищи.

Виноват человек

Интересно, что в обеих крайностях — и в уязвимости, и в нашествии — виноват человек. Сначала мы перегрузили промысел на Камчатке, а потом искусственно перенесли вид в чужую среду.

В 2003 году учёные официально признали камчатского краба в Баренцевом море экологической угрозой. И сегодня его "армия" добралась уже до Скандинавии. В Норвегии и Швеции краба называют "красной армией Сталина" — эпитет громкий, но отражающий реальную тревогу.

Плюсы и минусы