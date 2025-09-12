Невидимый враг может оказаться ближе, чем кажется: как моллюск довёл целый дом до нервного срыва

В маленьком баварском городке жители одного многоквартирного дома провели бессонную ночь: дверные звонки в подъезде не смолкали часами. Люди были уверены, что стали жертвами чьей-то злой шутки, и вызвали полицию. Но неожиданно выяснилось, что настоящий "хулиган" вовсе не человек.

Ночной кошмар жильцов

Сначала жильцы подумали, что виноваты подростки — такие проделки в округе случались и раньше. Но странность заключалась в том, что установленные датчики движения не реагировали на "нарушителей". Казалось, будто кто-то звонит в двери невидимым образом.

Полиция приехала на вызов, чтобы разобраться в ситуации. Но даже при их присутствии звонки продолжали раздаваться, и загадка только усиливалась.

Необычная находка полицейских

При ближайшем осмотре пластины с кнопками стражи порядка заметили крошечные серебристые следы. Они тянулись от одного звонка к другому. Вскоре на дверях нашли и виновника переполоха — самого обычного слизняка. Медленно ползая, он касался кнопок, и звонки снова оживали.

Жители вместе с полицейскими аккуратно сняли незваного гостя со стены и вынесли на улицу, оставив его в траве. После этого в доме, наконец, воцарилась тишина.

Слизни и улитки в центре внимания

Истории с моллюсками нередко становятся новостями. Так, в конце августа новозеландская художница обратилась к жителям страны с необычной просьбой — найти пару для улитки с редкой мутацией. Речь шла о левосторонней раковине, которая встречается лишь у одного моллюска из 40 тысяч.

Из-за особенностей строения такие улитки не могут размножаться с "обычными" собратьями, зато способны находить себе партнёров среди особей с таким же строением. Художница пояснила, что в природе подобные встречи происходят крайне редко, поэтому помощь людей может оказаться решающей.

Курьёз и повод задуматься

Случай в Баварии напомнил жителям о том, что источником беспокойства может оказаться не обязательно человек. Иногда достаточно маленького существа, чтобы вывести из равновесия целый дом. При этом сама история вызвала улыбку у многих: шумный "злоумышленник" оказался безобидным моллюском, случайно устроившим ночное шоу.

Моллю́ски — тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением.

